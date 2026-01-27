Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

Los renovados llamados de Donald Trump para que Groenlandia se convierta en territorio estadounidense han alarmado a los residentes y suscitado un debate sobre la seguridad en el Ártico.

Si bien Trump advierte sobre las amenazas navales rusas y chinas, los datos de seguimiento de buques y las autoridades militares danesas afirman que actualmente no hay buques de ese tipo cerca de Groenlandia.

How Nato is preparing for war in the Arctic https://t.co/WSQ59ChGm8 — Financial Times (@FT) January 27, 2026

La OTAN no ve peligro inmediato, pero está vigilando una cooperación más estrecha entre Rusia y China. Los aliados podrían ampliar su presencia en el Ártico, incluso ante la creciente preocupación por la unidad y la credibilidad de la Alianza Atlántica, apunte la cadena alemana Deutsche Welle.

El tema también fue abordado por el diario británico Financial Times, que este martes publicó un artículo titulado “Cómo se prepara la OTAN para la guerra en el Ártico”, donde sostiene que las naciones nórdicas esperan que la fijación de Estados Unidos en Groenlandia impulse la alianza para ponerse al día con años de desarrollo militar ruso en la región.

Soldados del Comando de Defensa de Dinamarca desembarcando en Nuuk, la capital de Groenlandia. Foto: @forsvaretdk

El periódico conversó con el ministro de defensa de Noruega, Tore Sandvik, quien recordó que la península rusa de Kola es hogar de uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo, que se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico, justo al otro lado de la frontera con el norte de Noruega.

La trayectoria de vuelo más corta de un proyectil lanzado desde Kola hacia las principales ciudades estadounidenses en ambas costas es sobre el Ártico, cerca del Polo Norte y Groenlandia, añadió.

“Un misil balístico intercontinental cae a una velocidad de 7 km por segundo; tarda 18 minutos desde su lanzamiento hasta que alcanza una importante ciudad estadounidense”, declaró Sandvik.

“Se trata de defensa nacional”, dijo el ministro noruego. “Por eso lo estamos planteando ante el presidente Trump y en nuestras reuniones con los aliados. Se trata de defensa nacional (para EE.UU.), para Londres, para París, para Berlín, para toda la alianza”.

From melting ice to rising military tension, the Arctic has become the world’s newest geopolitical front line. But beyond the rhetoric, there's also a strategic reality shaping the Arctic today pic.twitter.com/vmi8nPzWuJ — TRT World (@trtworld) January 22, 2026

En la misma línea se pronunció Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, al declarar que “la OTAN debe intensificar su compromiso en el Ártico”. “La defensa y la seguridad en el Ártico son un asunto que compete a toda la alianza”, insistió.

Amenaza de Rusia

Para los cinco países nórdicos -todos ellos Estados árticos- esto representa una oportunidad de volver a centrar el debate geopolítico en el tema que desean: la amenaza que proviene de Rusia.

Casi todos los Estados árticos, incluida Rusia, redujeron su presencia militar tras el fin de la Guerra Fría y cerraron bases. Estados Unidos clausuró varias en Groenlandia e Islandia. Pero Rusia inició la revitalización militar y económica del Ártico mucho antes que las potencias occidentales, lideradas por el presidente Vladimir Putin en la década de 2000, señala el Financial Times.

“Rusia controla aproximadamente la mitad de la masa terrestre y las aguas del Ártico, lo que le otorga, con diferencia, la mayor presencia de los ocho países con presencia en la región, que incluye a Estados Unidos y Canadá, además de los cinco países nórdicos”, detalla el periódico.

Military bases and strategic sea routes highlight rising competition in the Arctic region



◼️ Russian and NATO military bases concentrated around Alaska, Norway, Greenland, and the Russian Arctic coast



◼️ Northern Sea Route, Northeast Passage, and Northwest Passage emerge as key… pic.twitter.com/9BG0bRmkvI — Anadolu English (@anadoluagency) January 23, 2026

Actualmente, Moscú cuenta con más de 40 instalaciones militares a lo largo de la costa ártica, incluyendo bases militares, aeródromos, estaciones de radar y puertos, agrega.

El Ártico desempeña un papel crucial en la doctrina nuclear de Moscú. Alberga la Flota del Norte rusa, con base en Severomorsk, en la península de Kola, que opera seis de los 12 submarinos nucleares del país, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Rusia también mantiene un alto nivel de preparación en su centro de pruebas nucleares de Novaya Zemlya, un archipiélago ártico donde en octubre pasado probó su misil de crucero nuclear Burevestnik. Además, promueve el uso de la Ruta Marítima del Norte, que atraviesa Rusia y ofrece la posibilidad de acortar considerablemente los tiempos de navegación entre China y Europa, aunque el tráfico está por debajo del objetivo.

“Sabemos que los rusos están teniendo más actividad en el norte. La situación de seguridad también se debe a que, con el derretimiento del hielo polar, China se alza como una potencia hegemónica regional, pero con intereses globales. Se han autoproclamado como una nación casi ártica”, dijo Sandvik al Financial Times.

El Campamento de Hielo Sargo, en el Círculo Polar Ártico, sirvió como escenario principal del Ejercicio de Hielo (ICEX) 2016. Foto: U.S. Navy

Ante este escenario, varios miembros de la OTAN han intensificado su entrenamiento en condiciones árticas en Noruega, Finlandia y Groenlandia, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Francia. En marzo, unos 25.000 soldados de toda la alianza, incluidos 4.000 estadounidenses, participarán en el ejercicio Cold Response en el norte de Noruega, cuyo objetivo es practicar la guerra aérea, naval y terrestre en las duras condiciones invernales.

Según el periódico, gran parte del interés en el Ártico se centra en monitorear lo que podría llegar por aire o agua, en lugar de prepararse para la acción en tierra. “Groenlandia es imposible de ‘invadir’. Se podría tomar (la capital) Nuuk. Pero el 95% es nieve y hielo, y eso no se puede tomar”, dijo un funcionario danés citado por el Times.

Trump, en particular, parece tener en la mira a Groenlandia por su propuesta de sistema de defensa antimisiles Golden Dome, que utilizaría sensores, satélites e interceptores para impedir que diversos proyectiles alcancen Estados Unidos. Washington gestiona la principal instalación militar en la isla ártica, la base espacial Pituffik, en el extremo noroeste, utilizada para sistemas de radar de alerta temprana.

“Región crítica”

El Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, en un artículo publicado este martes, bajo el título “Moderación y diplomacia en la política ártica: cooperación en medio de las tensiones entre Estados Unidos, Rusia y China”, reconoce que “el Ártico se ha convertido en una región crítica en la política internacional”.

Vladimir Putin y Donald Trump durante la cumbre de Alaska, en agosto de 2025.

“En los últimos años, el Ártico se ha convertido en escenario tanto de cooperación como de competencia entre grandes potencias. Si bien la cumbre de Alaska de 2025 entre los presidentes Putin y Trump reflejó un deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, el interés estadounidense en adquirir Groenlandia ha puesto en duda la continuidad de la cooperación estadounidense con Rusia y China en la región”, señala el documento.

A juicio del autor del informe, Pavel Devyatkin, quien es investigador no residente del Instituto Quincy y asociado senior y miembro del Grupo de Liderazgo del Arctic Institute. un centro de investigación no gubernamental estadounidense, “la segunda administración Trump ha abogado por el dominio estadounidense del Ártico, considerando la región como una fuente de energía y una oportunidad para monopolizar recursos y establecer su posición de fuerza en el hemisferio occidental”.

“Rusia ve el Ártico desde una perspectiva similar, en cuanto a recursos y soberanía, a medida que incrementa su presencia militar e intensifica sus esfuerzos para extraer recursos naturales. La influencia de China en la región ha aumentado constantemente gracias a su colaboración con Rusia, al tiempo que impulsa la investigación científica, el desarrollo sostenible y la cooperación climática multilateral”, sostiene.