Ejército israelí celebra acuerdo de paz con Hamas y se prepara “para cualquier escenario”

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) celebraron este miércoles “el acuerdo para el retorno de los secuestrados, firmado esta noche”, en alusión a la aceptación por parte de Israel y el Hamas de la primera fase del plan de paz para la Franja de Gaza propuesto por Estados Unidos.

“Las FDI acogen con satisfacción la firma del acuerdo para el regreso de los rehenes, que se firmó durante la noche (hora local)”, comunicó oficialmente el ejército israelí en su cuenta en la red social X.

Este añade que el jefe del Estado Mayor militar, general Eyal Zamir, ordenó a las fuerzas “preparar fuertes defensas y estar listos para cualquier escenario”, así como “para liderar la operación para el regreso de los rehenes”.

Asimismo, el militar aseguró que estas pruebas se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones del escalafón político y las etapas del acuerdo, siendo “responsables y manteniendo la seguridad” de sus tropas.

“Las FDI continuarán trabajando para alcanzar los objetivos de la guerra y proteger a los ciudadanos del Estado de Israel en todos los frentes”, concluyó el mensaje.

Por su parte, el portavoz militar del ejército de Israel en árabe, Avichay Adrae, advirtió a los palestinos que no regresen al norte ni se acerquen a las zonas donde están estacionadas las fuerzas de las FDI, incluso en el sur y el este de la Franja, hasta que se emitan instrucciones oficiales.

“Las fuerzas del Ejército de Defensa siguen rodeando la ciudad de Gaza, y regresar allí es extremadamente peligroso”, advirtió Adrae en una publicación en X.

El gobierno de Israel y Hamas alcanzaron en las últimas horas un acuerdo para la implementación de la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El mandatario aseguró que “todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna”.