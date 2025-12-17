El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles el presupuesto anual de Defensa, que incluye una disposición que exige al Pentágono compartir con los congresistas imágenes de los ataques contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

La llamada Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) fue aprobada durante esta jornada en el Senado por 77 votos a favor y 20 en contra, tras obtener el visto bueno en la Cámara de Representantes la pasada semana. El texto tendrá ahora que ser firmado por el presidente Donald Trump.

En concreto, el paquete legislativo limita el presupuesto en viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y el Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques a narcolanchas frente a la costas de Venezuela, especialmente aquellas del controvertido bombardeo efectuado por las fuerzas estadounidenses el 2 de septiembre.

Las otras limitaciones que impone la ley

La ley también impide al Pentágono reducir el número total de tropas estadounidenses en Europa por debajo de 76.000 durante más de 45 días hasta que este certifique ante el Congreso que dicho recorte beneficia al país y que además se haya consultado con la OTAN, según consignó Politico.

De igual forma, evita que el jefe del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM), cargo ahora detentado por Alexus G. Grynkewich, renuncie a su papel como comandante supremo aliado en Europa, mientras que también autoriza US$400 millones para armar y equipar al ejército ucraniano.

La NDAA también prohíbe al gobierno federal suspender la ayuda de Inteligencia a Kiev, imponiendo un preaviso de 48 horas que explique el motivo de dichas restricciones.

El paquete de medidas también deroga las legislaciones aprobadas en 2002 y 1991 para el uso de la fuerza militar durante la guerra de Irak y la guerra del Golfo, y revoca definitivamente las sanciones a Siria en virtud de la Ley César de Protección Civil en territorio sirio de 2019.

La aprobación del presupuesto para Defensa se produce un día después de que Hegseth asegurara a los congresistas que el video del segundo ataque para rematar a dos sobrevivientes de un bombardeo no se revelará por completo al ser un documento audiovisual “ultrasecreto”.