Mundo

El Congreso de Perú rechaza debatir una moción de censura contra el presidente por la represión de protestas

El anuncio llega cuando la acción de la Policía durante la manifestación de este jueves en Lima ha terminado con más de cien heridos y un fallecido.

Por 
Europa Press

El Congreso de Perú ha rechazado este jueves someter a votación una moción de censura contra el presidente del país, José Jerí, un proyecto presentado este jueves, apenas seis días después de su nombramiento, por la represión policial durante la movilización de este miércoles que ha acabado con la vida de un varón de 32 años y al menos un centenar de heridos.

El pleno ha rechazado admitir a debate y votación una moción que incluye además a la mesa directiva del Congreso, encabezada asimismo por Jerí, al obtener la iniciativa 20 votos a favor, 63 en contra y cuatro abstenciones, mientras que son 59 los apoyos requeridos para su tramitación.

La moción había sido presentada por la Bancada Socialista tras aunar las 20 firmas necesarias para presentar la iniciativa al considerar que Jerí “ha perdido toda legitimidad del Parlamento y refuerza la percepción de que los partidos políticos actúan en función de sus intereses particulares y no del bienestar de la Nación”, según el escrito al que ha tenido acceso el diario ‘La República’.

El anuncio llega cuando la acción de la Policía durante la manifestación de este jueves en Lima ha terminado con más de cien heridos y un fallecido, un hombre de 32 años identificado como Eduardo Ruiz, que ha muerto fruto del disparo de un agente.

Así lo ha confirmado el comandante de la Policía Nacional, Óscar Arriola, en una rueda de prensa recogida por ‘La República’ y la emisora RPP en la que ha indicado que el oficial Luis Magallanes, autor del tiro mortal, se encuentra en el Hospital de la Policía ingresado con politraumatismos, si bien con ya cuenta con una orden de detención".

“Las investigaciones (estarán) a cargo del jefe de la División de Homicidios y por supuesto que en la brevedad posible, luego de estos actos de investigación urgentes, con el fiscal, que debe ser un fiscal penal común, porque estos son hechos totalmente aislados del planeamiento”, ha asegurado, antes de confirmar la detención de un segundo agente que, “en la confusión, efectúa disparos y al ver que está una persona herida, sale en dirección de (el otro efectivo, Luis) Magallanes”.

Arriola ha anunciado además que han separado del cargo a los generales responsables directos de los operativos durante la protesta, en lo que ha defendido como un intento por “garantizar la transparencia y la imparcialidad” de las investigaciones.

La familia de la víctima estaría evaluando denunciar por asesinato por “autoría mediata” al presidente Jerí y al Ejecutivo, según ha declarado su abogado, Rodrigo Noblecilla, a RPP.

La Defensoría del Pueblo ha elevado este jueves a 120 los heridos, 32 de ellos civiles -tres menores de edad- y 88 agentes de Policía, en una manifestación contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y la inseguridad en el país, unas movilizaciones convocadas apenas unos días después del ascenso de Jerí a la Presidencia tras la destitución de Dina Boluarte por parte del Parlamento por una “incapacidad moral permanente” para abordar la inseguridad en el país.

