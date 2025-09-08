El dramático final del padre fugitivo que secuestró a sus hijos durante cuatro años en un bosque de Nueva Zelanda

Después de cuatro años viviendo en los bosques de Nueva Zelanda, este lunes murió Tom Philips, un padre fugitivo de la justicia que se había hecho conocido en todo el país luego de desaparecer con sus tres hijos en 2021. Philips fue abatido por la policía, que estaba investigando un asalto violento que había ocurrido en un supermercado recientemente.

El paradero de Tom Philips venía intrigando a los neozelandeses desde la Navidad de 2021, cuando se sumergió con sus hijos en la región de Waikato, en medio de la naturaleza. Luego de una disputa con su esposa por la custodia de sus hijos, Philips desapareció junto a Ember, Maverick y Jayda, que actualmente tienen 9, 10 y 12 años, respectivamente.

La policía, alertada de un robo la madrugada del lunes, persiguió a dos sospechosos que iban en una cuatrimoto. En tal persecución, los agentes fueron atacados con un rifle de alta potencia, según informaron las autoridades. La policía respondió al fuego y abatió al tirador, quien terminó siendo Philips.

Imagen de 2024 tomada por cazadores, que se presume es de Philips y sus hijos. Foto: Archivo

El prolongado misterio sobre el paradero de Phillips y sus hijos había suscitado múltiples búsquedas, ofertas de recompensas y peticiones de información por parte de familiares y la policía. Durante cerca de cuatro años Nueva Zelanda se esforzó por comprender cómo, en un país de 5,3 millones de habitantes, con comunidades muy unidas, Phillips podía desaparecer sin ser detectado.

La vasta región de Waikato, donde se presume que Phillips se escondía, se compone de una extensa costa al oeste de la isla norte, llena de bosques y tierras de cultivo en el centro, y una serie de pequeños pueblos y asentamientos rurales.

Philips, que venía de una familia con granjas en Marokopa, era considerado un hábil cazador y experto en la vida silvestre, lo que pudo ser de ayuda durante los años que vivió con sus hijos en la fuga. Luego de una disputa con la madre de los niños en 2021, desapareció en el interior de un bosque.

Si bien no hay evidencia de que su familia lo hubiera ayudado, la cuestión de cómo logró ocultarse a sí mismo y a sus tres hijos en la salvaje naturaleza del lugar desconcertó a Nueva Zelanda entera, que seguía al detalle la historia. Al respecto, se llegó a especular que otros miembros de la comunidad podrían haberlo ayudado.

Foto de dos sospechosos de un robo en Te Kuiti, que se presume fue cometido por Philips y uno de sus hijos. Foto: Archivo

Philips no tenía la custodia legal sobre sus hijos y, según indicaron las autoridades neozelandesas, los menores no habían tenido acceso a educación formal ni atención médica desde su desaparición. A medida que pasaban los meses, poco se supo sobre la familia desaparecida, y solo el mes pasado familiares de Phillips pidieron su regreso a casa, en una de sus primeras declaraciones públicas desde su desaparición años atrás.

Su hermana, Rozzi Phillips, dijo que esperaba que él escuchara su petición y “comprenda que puede volver a casa, que estamos aquí para él y que todo podría estar bien”. Poco más de una semana después la policía difundió imágenes de cámaras de seguridad que se cree muestran a Phillips y a uno de sus hijos presuntamente entrando y robando en un almacén.

Finalmente, en la madrugada de este lunes la policía fue llamada por un robo violento que había ocurrido en otra tienda, al norte de la isla, y que habría sido cometido por dos personas a bordo de un quad o cuatrimoto. Philips iba con uno de sus hijos, y cuando el padre fue abatido, el niño quedó bajo custodia de la policía, que terminó cooperando en la búsqueda de sus hermanos.

Los otros dos hijos fueron encontrados horas después, en un campamento aislado. En total, cerca de 50 agentes se habían movilizado para buscar a los hijos de Philips. En la policía sospechaban que el padre había cometido varias infracciones durante su tiempo de fugitivo, y se le acusaba de robo con agravantes, lesiones graves y tenencia ilegal de un arma de fuego.

Cat, madre de los niños secuestrados. Foto: Archivo

La noticia, que conmocionó a todo el país, llegó a ser comentada por la primera autoridad nacional. El Primer Ministro, Christopher Luxon, declaró que los sucesos de la mañana de este lunes habían “sido tristes y absolutamente trágicos”. “Esto no es lo que nadie deseaba que sucediera hoy, y creo que es un sentimiento común en toda Nueva Zelanda”, indicó a los medios el lunes por la tarde.

Por su parte, la madre de los tres niños, a la que se conocía como Cat, emitió declaraciones a la radio RNZ. “Siempre hemos tenido la esperanza de que los niños pudieran regresar de forma pacífica y segura para todos los involucrados”, dijo, expresando alivio por sus hijos y tristeza por el desarrollo de los acontecimientos. En la misma emisora, la madre pidió que se respetara el derecho a la intimidad de la familia, para que los menores puedan reintegrarse en un “entorno estable y lleno de cariño” tras haber “soportado un período largo y difícil”.