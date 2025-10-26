El gobernador demócrata de California contempla ya abiertamente su candidatura a la Casa Blanca

El gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los rivales demócratas más acérrimos del presidente Donald Trump, ha afirmado este domingo que anunciará después de los comicios legislativos del año que viene si finalmente decide presentar su candidatura a la Casa Blanca en 2028.

En una entrevista a la cadena estadounidense CBS, Newsom, que lleva meses protagonizando una agresiva campaña en redes sociales, especialmente paródica, contra el presidente estadounidense, ha reconocido que “estaría mintiendo” si dijera que no tiene la Casa Blanca en mente.

El conflicto abierto en California, especialmente en Los Ángeles, donde Trump decidió activar a la Guardia Nacional -- una decisión suspendida ahora mismo por un tribunal -- ha terminado reforzando la figura de Newsom, al frente de un estado tradicionalmente demócrata y con una capacidad económica tan enorme que compite con las principales potencias mundiales.

Los demócratas llevan meses intentando encontrar un candidato en condiciones, después de que el presidente Joe Biden esperara hasta julio de 2024 para abandonar su campaña de reelección y designar a Harris como su sucesora.

Con poco más de tres meses para construir una campaña contra Trump, Harris obtuvo 226 votos del Colegio Electoral, frente a los 312 de Trump. Un candidato necesita 270 votos del Colegio Electoral para llegar a la Casa Blanca.

El partido carece ahora mismo de visión política y está inmerso en un conflicto interno entre sus veteranos líderes, completamente insertados dentro de la política tradicional estadounidense, y una nueva y pujante ala progresista que se ha acercado directamente a la socialdemocracia, de momento con éxito como demuestra el candidato y favorito a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani.

Newsom es más próximo a la primera corriente con el matiz liberal propio de la costa oeste norteamericana, y cabe recordar que ha ordenado medidas muy agresivas contra la población local, como su iniciativa para vaciar Los Ángeles de campamentos de personas sin hogar.

Además de Harris y Newsom, otros posibles candidatos incluyen al gobernador de Illinois, J. B. Pritzker; el gobernador de Kentucky, Andy Beshear; y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro. Por el bando republicano, es prácticamente seguro que su candidato será el actual vicepresidente, JD Vance.