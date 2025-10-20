El museo del Louvre permanecerá cerrado este lunes tras el robo de varias joyas el domingo

El Museo del Louvre ha anunciado este lunes que las instalaciones permanecerán cerradas durante la jornada de este lunes a raíz del robo de joyas registrado el domingo en la pinacoteca, sin que por ahora se hayan registrado detenidos por el caso.

“Tras el robo de ayer en el Louvre, el museo lamenta informar de que permanecerá cerrado hoy al público”, ha señalado el museo en su cuenta en la red social X. “Los visitantes que ya hubieran reservado entradas recibirán el reintegro del dinero”, ha subrayado.

El ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, ha reconocido este mismo lunes fallos de seguridad a la hora de proteger el museo del Louvre, tras el robo de varias joyas de la etapa imperial de Napoleón y su mujer, Josefina, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, recalcara que lo sucedido es “un ataque al patrimonio” y prometiera recuperar lo sustraído.

Cabe recordar que un audaz robo se produjo durante la mañana del domingo en el Museo del Louvre, en París, luego de que un grupo de delincuentes sustrajera nueve joyas pertenecientes a la colección de Napoleón y de la emperatriz Eugenia. El asalto, ejecutado con precisión y rapidez, obligó al cierre total del recinto.