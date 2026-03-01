El Papa expresa “profunda preocupación” por conflicto en Irán y llama a frenar la espiral de violencia

El pronunciamiento se produce luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo instalaciones vinculadas al liderazgo político y militar del país.

En medio de la grave escalada militar que sacude a Irán y a todo Oriente Medio, el papa León XIV manifestó su “profunda preocupación” por las “horas dramáticas” que vive la región y realizó un enérgico llamado a la responsabilidad para evitar una tragedia mayor.

El pronunciamiento se produce luego de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva militar contra objetivos estratégicos en territorio iraní, incluyendo instalaciones vinculadas al liderazgo político y militar del país. Según reportes preliminares, los ataques dejaron víctimas entre altas autoridades iraníes y provocaron una inmediata respuesta de Teherán.

En represalia, Irán lanzó una serie de ataques contra bases militares estadounidenses y objetivos israelíes en la región, además de acciones que impactaron rutas estratégicas para el transporte aéreo y energético en Medio Oriente. La escalada ha elevado la tensión internacional y generado preocupación por el riesgo de un conflicto de mayores proporciones.

El Papa expresa “profunda preocupación” por la guerra en Irán y llama a frenar la espiral de violencia

Durante el rezo del Ángelus correspondiente al segundo domingo de Cuaresma, el Pontífice instó a las partes implicadas a abandonar las armas, la violencia y las amenazas, y a dar paso al diálogo y la diplomacia, poniendo en el centro el bien futuro de los pueblos.

“La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas mutuas, ni con armas, que siembran destrucción, dolor y muerte, sino solo a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable”, afirmó.

Ante la posibilidad de una escalada devastadora, el Papa realizó “un sincero llamamiento” para que se asuma “la responsabilidad moral de detener la espiral de violencia antes de que se convierta en un abismo irreparable”. Asimismo, pidió que “la diplomacia recupere su papel” y que se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica basada en la justicia. “Y sigamos rezando por la paz”, concluyó.