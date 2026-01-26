SUSCRÍBETE POR $1100
Mundo
    Mundo

    El “Tour de la Gratitud”: la gira de Milei por las provincias argentinas que marca el inicio de su campaña para 2027

    Con casi dos años de adelanto, el presidente trasandino comienza a su modo la campaña con miras a la reelección. Este martes participará en una nueva edición de “La Derecha Fest”, una convención política que se hace llamar “el evento más antizurdo del mundo”.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Javier Milei con una motosierra en un evento de campaña en Buenos Aires. Foto: Archivo Cristina Sille

    Después de la victoria de octubre en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei se plantea “agradecer” a los argentinos, paseándose por distintas provincias durante este verano, en el llamado “Tour de la Gratitud”. Recién llegado de Suiza, donde participo en el Foro Económico Mundial de Davos, el libertario va directo a Mar del Plata, donde su gira incluiría, incluso, un momento para cantar.

    Tanto este lunes como martes, Milei tendrá eventos y “baño de masas” en el balneario, al que llega acompañado de la secretaria general de la Presidencia, su hermana, Karina Milei. Con elecciones provinciales en el horizonte, el presidente busca “armar políticamente” su movimiento de La Libertad Avanza en el interior del país, según la prensa local.

    La presencia presidencial viene en un momento clave para la agenda de Milei: en febrero el Congreso comenzará a tratar su polémica reforma laboral, que se planteaba, entre otras cosas, la posibilidad de pagar en especies. Aún cuando las próximas presidenciales tendrían que ocurrir en octubre de 2027, la prensa argentina ya habla del “inicio de la campaña”, y Milei no oculta sus deseos de hacerse reelegir.

    La noche de este lunes, en la esquina de las céntricas calles Güemes y Avellaneda, Mar del Plata, el presidente argentino tenía previsto encabezar su “Tour de la Gratitud”, con miras a reforzar el vínculo con su base electoral. Acompañado por su hermana, el mandatario aprovecharía de mostrarse cercano con la gente, y sobre todo a los turistas que llegan al balneario durante el verano. Se esperaba que en la esquina designada, apareciera Milei encabezando una caravana y dirigiéndose a la gente con un megáfono.

    Además de Karina Milei, el presidente estaría acompañado por el ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. Desde el partido aseguran que el recorrido busca “agradecer” al pueblo argentino, además de compartir los avances del gobierno.

    “Vamos a lograr convencer a todos los bonaerenses de que es momento de terminar con el populismo estatista y que con más libertad se vienen los años de crecimiento y progreso económico que nos han robado”, aseguraron voceros a la prensa trasandina.

    Ya este martes, Milei participará en una nueva edición de “La Derecha Fest”, una convención política que se propone como clave “dar la batalla cultural”, haciéndose llamar “el evento más antizurdo del mundo”. Ahí, referentes libertarios como Agustín Laje y Nicolás Márquez darán discursos a un público que habrá pagado 35 mil pesos argentinos por la entrada, aunque es gratis para veteranos de las Malvinas y miembros de las Fuerzas Armadas argentinas.

    Javier Milei, Agustín Laje y Axel Kaiser.

    La gira de verano ya había empezado en Córdoba la semana pasada, donde el presidente Milei habló y hasta cantó en un Festival de Folklore. “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente. Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”, dijo en la ocasión el mandatario.

    Ya para el próximo mes, la provincia de Mendoza aparece como uno de los primeros destinos del presidente, con una visita que ocurrirá entre el 17 y el 19 de febrero. Esto, en vista de que se trata de una de las provincias que más ha votado a la derecha en las últimas elecciones.

    De ahí, Entre Ríos y Jujuy tendrán también su escala en el “Tour de la Gratitud”. En estas provincias, Milei sería acompañado por su hermana, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que es originario de La Rioja.

    Este viaje llegaría un poco antes de elecciones que tendrán lugar en seis departamentos Mendoza, el 22 de febrero, para la renovación de la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, un escenario clave para el equilibrio político en cada municipio. Ahí La Libertad Avanza ya concretó una alianza con el PRO y el gobernador Alfredo Cornejo. Con este panorama, el viaje del presidente tendría como objetivo aumentar el peso del oficialismo en el interior.

    Imagen del 6 de octubre de 2025 del presidente argentino, Javier Milei, cantando una canción de rock durante un concierto ofrecido en el marco de la presentación de su último libro "La Construcción del Milagro", en la ciudad de Buenos Aires. Foto: Xinhua/Martín Zabala [e]MARTIN ZAVALA

    Ahora bien, aún en Mar del Plata, el “Tour de la Gratitud” tendrá una parada en el Teatro Roxy, donde este 27 de enero la expareja del mandatario, la actriz y comediante Fátima Flórez, tiene su show “Fátima Universal”. Ya se confirmó que el mismo Javier Milei irá al teatro ese día, en una función que ha sido anunciada como “superespecial”.

    Según han indicado distintos medios, el cierre de este espectáculo incluiría una participación del presidente en el escenario, y la misma Flórez reveló que “el mandatario evalúa retomar su faceta musical”, como ya ha hecho en Córdoba y en la presentación de su libro el año pasado.

    “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el presidente cante. Seguro nos dicen que sí”, indicó la comediante en una entrevista.

