Embajador israelí: “Tenemos una oportunidad que si el pueblo iraní, realmente sale a las calles de alguna manera, pueda derrotar a este régimen”

Tres días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran un ataque contra Irán, no solo la cúpula del régimen ha muerto, sino que el ayatola Alí Jamenei. El presidente Trump anunció ayer que Estados Unidos continuará atacando a Irán durante el tiempo que sea necesario para dejarlo incapaz de representar una amenaza.

En medio de este contexto, el embajador israelí en Chile, Peleg Lewi, conversó con La Tercera sobre el conflicto.

¿Cuáles fueron las razones que llevaron al ataque de Israel y Estados Unidos el sábado contra Irán considerando que se estaban llevando a cabo negociaciones?

Las negociaciones entre los países del oeste e Irán se han dado en los últimos cinco, diez años, cuando los iraníes de manera de poca fe las alargan, no completan sus compromisos, la Agencia Internacional de Energía Atómica ya varias veces declaró que los iraníes siguen ocultando y siguen no confrontando. La decisión del sábado fue muy de inteligencia, en la que toda la cúpula militar de Irán estaba reunida y de esa manera un ataque directo hacia ellos pudo eliminar la cúpula. Entonces por eso se escogió esa fecha, porque las negociaciones realmente empezaron hace 20 años y pueden salir 20 (rondas) más (de negociaciones).

31 Diciembre 2025 Entrevista a Peleg Lewi, embajador de Israel en Chile Foto: Andres Perez Andres Perez

en

Teniendo en cuenta la estructura de poder en Irán, ¿qué se pretende con los ataques?

El ataque de Israel y Estados Unidos fue muy coordinado, no es ni de uno ni de otro, es de los dos, llega en una etapa, porque después de la guerra de junio del año pasado, los iraníes si siguen con sus aspiraciones atómicas, están pasando todas las líneas de producción, si es de las armas atómicas y de los cohetes y bunkers bajo tierra, que va a ser muy difícil llegar a ellos. Entonces se llegó a un momento en que se decidió hacerlo. Por supuesto, Irán es un país grande, las élites democráticas que las controlan son varias. Y por supuesto, si muere alguien, alguien lo va a reemplazar. Pero como dijo el presidente Trump, aquí hay otra meta. Lo que pasó desde enero en Irán, cuando decenas de miles de ciudadanos fueron masacrados por el propio régimen iraní, (lo que se busca) es darles una oportunidad al pueblo iraní de deshacerse de un gobierno que los está gobernando ya 48 años. Una teocracia que nadie puede realmente entender cómo sigue el poder. Entonces esta es otra meta de este ataque. Para Israel en los últimos 48 años nosotros hemos vivido bajo la amenaza diaria de Irán, que es un país que abiertamente, en varias ocasiones, sus líderes dijeron que ellos quieren eliminar a Israel de faz de la Tierra. Es un peligro que nosotros no podemos seguir viviendo con ellos.

¿Cómo evalúa la situación en el norte de Israel considerando que Hezbolá ya entró en el conflicto?

El conflicto por decisión de Irán se amplió. Irán atacó en los últimos dos días, atacó países árabes como Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Bahréin, Qatar e Jordania, e atacó a Chipre, un país europeo. Ahora Irán siempre tiene muchos proxies, Hezbolá es uno de ellos que ayer disparó y nosotros contestamos. Y lo positivo que podemos ver aquí es que el gobierno del Líbano advirtió a que no siga atacando, porque la realidad en el Líbano no es la misma que era siempre. El gobierno libanés, después de la guerra que nosotros hicimos, la guerra y que realmente hezbolá está muy débil. Entonces el gobierno libanés les dijo que no pueden hacerlo. Nosotros respondimos, se han eliminado dos líderes de ellos y yo no creo que ese frente no es de gran peligro para nosotros.

¿Existe el temor de que se activen grupos radicales iraníes o afines a Irán, provocando mayor inestabilidad en la región?

Absolutamente, sí. Creo que también las milicias chiitas, también los houtíes en cualquier momento se pueden añadir, pero nosotros creemos en nuestras defensas. Hoy ya escuchamos que Francia e Inglaterra y Alemania ya van a subirse a este conflicto en materia de defensa y por otro lado, mire a China y a Rusia que están durmiendo. No hay que bajar la guardia. Irán ha demostrado que actúa en todo el mundo, también aquí en Latinoamérica. Ellos son responsables de tres ataques terroristas, dos de ellos en Argentina y uno en Panamá. Sabemos que hay presencia de Hezbolá en Sudamérica y en América Latina, entonces no podemos bajar nuestras defensas. Pero creo que realmente es una tarea que nosotros no escogimos. Pero no había otra posibilidad.

Análisis de expertos señalan que una de las variables a considerar es el uranio que los iraníes poseen, que no ha sido destruido de manera verificable. ¿Cómo ven esa situación?

Irán es un país grande, con un ejército grande. Uno no puede asumir que va destruir completamente todo lo que ellos tienen. Por eso creo que el cambio de gobierno a un gobierno democrático, a un gobierno no bélico, puede ayudar realmente a terminar con esta amenaza mundial, porque la amenaza de un Irán atómico, (que amenaza) no a Israel solamente o a Estados Unidos es a todo el mundo. Ellos cantan Muerte al gran Satán, Estados Unidos, muerte al pequeño Satán de Israel. Por supuesto que no se puede 100% eliminar al ejército iraní. Esa no es la intención. Entonces creo que tenemos una oportunidad que si el pueblo iraní, realmente sale a las calles de alguna manera, pueda derrotar a este régimen. Esto sería realmente una solución de paz y no solamente de guerra.