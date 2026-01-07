Embajadora de Marruecos recibe reconocimiento de la Universidad de Chile por su aporte cultural y diplomático

La distinción fue otorgada por la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, en una ceremonia que tuvo lugar en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios. Foto: Universidad de Chile

En el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la rectora Rosa Devés entregó la Medalla Rectoral a la embajadora de Marruecos en Chile, Kenza El Ghali, quien cumple 10 años de servicio diplomático en el país. La distinción reconoce su trayectoria académica, cultural y diplomática, así como su rol pionero en abrir espacios para el liderazgo femenino.

Durante la ceremonia, Devés destacó que El Ghali “ha encarnado un compromiso sostenido con la paz, el diálogo entre los pueblos y la dignidad humana”, subrayando además que su labor ha fortalecido la igualdad de género y el entendimiento intercultural.

"A través de su vida académica, diplomática y cultural, ha encarnado un compromiso sostenido con la paz, el diálogo entre los pueblos y la dignidad humana", destacó la rectora Rosa Devés. Foto: Universidad de Chile

Asimismo, la rectora enfatizó que la ceremonia pone en relieve “el vínculo singular y profundo de la embajadora con Gabriela Mistral, figura mayor de nuestra cultura y referente universal del pensamiento poético, educativo y ético, estrechamente ligada a la historia de la Universidad de Chile”. Y es que luego de llegar al país, la diplomática comenzó a traducir al árabe libros de poemas chilenos, como “Veinte Poemas de Amor y una Canción Desesperada” de Pablo Neruda y “Desolación” de Gabriela Mistral.

El senador Francisco Chahuán, encargado de presentar a la galardonada, valoró su trabajo por estrechar los vínculos entre Chile y Marruecos. “Ha desarrollado una encomiable labor para estrechar los lazos entre ambos pueblos, razón por la cual su gobierno ha resuelto extender el período de su mandato, transformándose en la representante de un país extranjero de más extensa duración en su cometido diplomático”, destacó.

"Ha desarrollado una encomiable labor para estrechar los lazos entre ambos pueblos", afirmó por su parte el senador Francisco Chahuán. Foto: Universidad de Chile

La ceremonia contó con la presencia del senador Francisco Chahuán; la prorrectora Alejandra Mizala; el ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle; embajadores y embajadoras; representantes del Cuerpo Diplomático y de organismos internacionales; las ministras de Salud, Ximena Aguilera, de Obras Públicas, Jessica López, y de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo; así como el ministro del Deporte, Jaime Pizarro. También asistió el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, además de subsecretarias y subsecretarios, alcaldes y otras autoridades, como los vicerrectores Claudio Pastenes y Josiane Bonnefoy.

El Ghali, quien ostenta el título de decana del Cuerpo Diplomático en Chile por su antigüedad, recordó que llegó al país “con amor, con ambición y con curiosidad”, y que lo conoció a través de su literatura, traduciendo al árabe obras de Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Su vínculo con la cultura chilena se ha reflejado en iniciativas como el recital poético “Gabriela Mistral en las lenguas del mundo” y la inauguración de la Cátedra del Reino de Marruecos en la Universidad de Chile en 2023.

La embajadora El Ghali recordó que llegó a Chile "con amor, con ambición y con curiosidad". Foto: Universidad de Chile

Nacida en Marruecos en 1963, El Ghali es lingüista, escritora, traductora, profesora y exparlamentaria. Fue nombrada embajadora por el Rey Mohammed VI, convirtiéndose en la primera mujer marroquí en representar a su país en Chile. En 2023 inauguró la Cátedra del Reino de Marruecos del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, coordinada por la académica Paz Milet, iniciativa que corona siete años de trabajo conjunto entre la Embajada de Marruecos y esta Casa de Estudios.

Hoy, la embajadora El Ghali es la que tiene mayor antigüedad en Chile, lo que le ha valido el estatus de decana del Cuerpo Diplomático. Foto: Universidad de Chile

Además de la Medalla Rectoral de la U. de Chile, distinción que se otorga a visitantes ilustres y personalidades importantes, Kenza El Ghali recibió en 2007 el premio Mujer marroquí del año en Ciencias, Investigación y Desarrollo, en 2006 el Premio Bladi Bladna por relato corto sobre la historia de la mujer en la migración, y en 2025 la Municipalidad de Coquimbo le entregó las llaves de la ciudad y la nombró Hija Ilustre de la ciudad.