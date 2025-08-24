En medio de atentados en Cali: Ecuador incauta gran cantidad de explosivos que iban hacia Colombia

Este domingo, Ecuador incautó explosivos que eran transportados desde la frontera de Perú hacia Colombia.

De acuerdo a la Policía de Ecuador, el objetivo de estos cargamentos era para ser usado en “actos terroristas”.

Así, según una publicación de la institución, “mediante un operativo de control se aprehendió a dos ciudadanos, quienes se movilizaban en un vehículo tipo camión transportando material explosivo desde la provincia de El Oro”.

Créditos: Policía Ecuador

Este “tenía como objetivo llegar a Carchi para ser trasladado hasta Colombia, donde pretendía ser utilizado para la ejecución de acciones terroristas por parte de grupos armados colombianos”.

De acuerdo a la institución, se incautaron 25.000 metros de cordón detonante, 3.750 envolturas de emulnor, un vehículo retenido y dos dispositivos móviles.

Cabe destacar que Colombia atraviesa una grave crisis de violencia. Este jueves, al menos seis personas murieron y cinco decenas resultaron heridas por un atentado con explosivos perpetrado en las inmediaciones de una base militar de Cali.

De hecho, el ataque ocurrió poco después de que al menos ocho policías murieran y otros tantos resultaran heridos por el derribo de un helicóptero oficial que fue alcanzado por un dron en la zona noroeste de Colombia.

Esta siniestro fue atribuido por el Presidente Gustavo Petro a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, en específico, al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC).