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    Entre 30 y 40 personas atrapadas tras el derrumbe de un edificio en Filipinas

    Un edificio de diez pisos se desplomó en plena construcción en el barrio de Balibago, en la ciudad filipina de Ángeles, dejando a decenas de trabajadores bajos los escombros.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Edificio en construcción que se derrumbó en el barrio filipino de Balibago. Imagen Oficina de Información de la Ciudad de Ángeles.

    Entre 30 y 40 personas quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio de diez pisos que se derrumbó en plena construcción en la ciudad filipina de Ángeles, al norte del país.

    Las autoridades locales comenzaron una operación de búsqueda y rescate en el barrio de Balibago, después de que de la estructura de hormigón se derrumbase a las 03.00 horas del domingo local.

    Según el jefe del servicio de prensa de la administración municipal, Jay Pelayo, “podría haber entre 30 y 40 trabajadores de la construcción bajo los escombros”.

    Sin embargo, Pelayo confirmó que la situación exacta “aún no está clara”, pero que las autoridades se encuentran haciendo todo lo posible por rescatar a los afectados.

    Hasta el momento, 26 personas habían sido rescatadas y se encuentran estables, según informó el diario filipino The Inquirer.

    “Veinticuatro personas fueron rescatadas con éxito de la estructura derrumbada. Dos personas también fueron rescatadas de un aparthotel que resultó afectado por el derrumbe de un edificio en construcción”, declaró la Oficina de Información de la Ciudad de Ángeles en un comunicado, citando el informe de la Oficina de Protección contra Incendios.

    Por ahora, no se han recibido más llamadas de emergencia en la zona y el ayuntamiento estaría revisando las licencias de construcción del edificio.

    El alcalde de la ciudad de Ángeles, Carmelo Lanzatin II, también se encuentra en el lugar para supervisar las operaciones de rescate.

    Más sobre:FilipinasÁngelesBalibagoDerrumbeEdificioAtrapadosMundo

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