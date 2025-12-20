SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Enviado especial de Rusia se dirige a Miami para participar en reunión con representantes de la Casa Blanca sobre Ucrania

    La reunión se da luego que durante esta semana los representantes estadounidenses se reunieran tanto con negociadores de la Unión Europea y de Ucrania.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Kiril Dmítriev, enviado especial de Rusia Maxim Shemetov

    Kiril Dmítriev, enviado especial de Rusia, confirmó este sábado que ya se encuentra rumbo a Miami para participar de una reunión con representantes de la Casa Blanca para negociar un fin a la guerra en Ucrania.

    En camino a Miami”, escribió el representante en su cuenta de X. “Mientras los belicistas siguen trabajando sin descanso para socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania, recordé este vídeo de mi anterior visita: la luz que se abre paso entre las nubes de tormenta”, añadió también en su publicación.

    La información ya había sido en parte confirmada el pasado jueves por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Estamos preparando ciertos contactos con nuestros interlocutores estadounidenses para recibir información sobre los resultados del trabajo que los americanos realizaron con europeos y ucranianos", afirmó aquella jornada sobre el asunto.

    Por otro lado, durante los días anteriores, el presidente ruso Vladimir Putin habría afirmado que observaba “ciertas señales” por parte de Ucrania de tener una mayor disposición para dialogar respecto al conflicto.

    Las negociaciones también fueron abordadas por el Secretario de Estado Marco Rubio. El viernes habría señalado a la prensa estadounidense que “no habrá un acuerdo de paz a menos que Ucrania lo acepte”.

    No podemos obligar a Ucrania a llegar a un acuerdo. No podemos obligar a Rusia a llegar a un acuerdo. Tienen que querer llegar a un acuerdo”, agregó Rubio al respecto según rescata DW.

