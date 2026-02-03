España se suma a ofensiva contra las redes sociales: se prohibirán hasta los 16 años y será delito manipular el algoritmo

“Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido. Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control”. Pedro Sánchez escogió su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026 que se realiza en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, para hacer el anuncio. En el discurso central de la inauguración del foro, el presidente del gobierno español lanzó un paquete de cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los “abusos de las grandes plataformas digitales” y “garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales”.

Sánchez puso el foco en la gobernanza digital como una cuestión central de nuestra era que debe ser abordada de forma global frente al “Estado fallido” en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales donde “las leyes se ignoran y los delitos se toleran”. En su discurso, el líder socialista analizó el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes.

Social media has become a failed state.



If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.



Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.



Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026

En concreto, Sánchez aseguró que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar “sistemas efectivos de verificación de edad”, una medida ya contemplada en el proyecto de ley de protección de los menores en los entornos digitales, que está actualmente en tramitación en el Congreso. España sigue así la estela de países como Francia y Australia, que ya legislan en este materia: el primero prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 15 años, y el segundo fija la edad en 16. “Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, dijo Sánchez.

En junio de 2024, el Consejo de Ministros ya aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales en el que se contemplaba elevar de 14 a 16 años la edad mínima para que un menor se pueda abrir una cuenta en redes sociales sin el consentimiento de sus padres, recuerda el diario El Mundo. Lo que plantean desde el Ejecutivo ahora es, toda vez que esta ley está ya en el Congreso, lo que cabe es introducir una enmienda a esta norma que refleje de manera expresa esa prohibición. Lo que se va a impulsar es que las plataformas y redes sociales a implantar sistemas de verificación seguros para garantizar el cumplimiento de esa ley nacional.

Mediante una reforma de la ley, Sánchez también plantea poner fin a la impunidad de los directivos para que sean legalmente responsables de las infracciones que se cometan en sus plataformas si no se retira el contenido que atente contra la legalidad o sea considerado de odio. “Eso significa que los consejeros delegados de esas plataformas tecnológicas se enfrentarán a responsabilidad penal si no retiran contenidos de odio o ilegales”, explicó.

Pedro Sánchez, Spain’s Prime Minister, called Elon Musk a “migrant” and said the tech billionaire is spreading disinformation about the Spanish government.



“The owner of X, a migrant himself, used his personal account to amplify disinformation about the sovereign decision by my… pic.twitter.com/SYGa0m4A1j — Visegrád 24 (@visegrad24) February 3, 2026

Actualmente, la Unión Europea exige a las grandes plataformas, a través del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), responsabilidades por los contenidos que difunden. La aplicación de esta normativa ya ha propiciado la imposición de las primeras multas, como la aplicada a X, que deberá pagar 120 millones de euros al incumplir con sus obligaciones de transparencia en el repositorio de anuncios publicitarios, consigna el diario El País.​​ La novedad que apunta el presidente, aunque sin explicar a través de qué modificación normativa específicamente, es atribuirles la responsabilidad legal de estas infracciones a los directivos, explica el periódico.

Esta medida se incluirá en un Proyecto de Ley Orgánica que será remitido al Parlamento. La reforma introducirá un régimen de responsabilidad penal específico para los responsables últimos de las plataformas, poniendo fin a la impunidad derivada de la falta de control efectivo sobre los contenidos que se difunden bajo su supervisión, detalla El Mundo.

Asimismo, Sánchez anunció que se tipificará como delito la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos. Esta iniciativa se vehiculará también a través de un Proyecto de Ley Orgánica. La norma incorporará la responsabilidad penal de las plataformas cuyos algoritmos amplifiquen contenidos ilegales, superando la idea de que la tecnología es neutral. “Es algo que se crea, se promociona y se difunde por determinados actores a los que investigaremos, así como a las plataformas cuyos algoritmos amplifican la desinformación a cambio de beneficios. Se acabó ocultarse bajo el código y decir que la tecnología es neutra”, indicó el presidente del gobierno español.

Ofensiva contra Elon Musk

Precisamente este martes, la Fiscalía de París registró las oficinas de X en Francia y convoca a Elon Musk para que declare justo por la presunta manipulación de algoritmos. La unidad de ciberdelincuencia y Europol investigan a la red social desde enero de 2025 por si la plataforma favorece injerencias extranjeras. La Fiscalía citó a Musk a declarar en una audiencia libre (no está obligado a estar físicamente) el próximo 20 de abril, y también a la ex CEO de X, Linda Yaccarino. También se convocó a empleados de la empresa, para que declaren como testigos, entre el 20 y el 24 de abril.

Le parquet de Paris a transmis des convocations, «aux fins d’auditions libres», à Elon Musk, propriétaire du réseau social, ainsi qu’à Linda Yaccarino, ancienne patronne de l’entreprise. →https://t.co/8rLSK1VR8m pic.twitter.com/L9NQ8807LQ — Le Figaro (@Le_Figaro) February 3, 2026

En tanto, el regulador británico de protección de datos (ICO) anunció el martes una investigación contra X por imágenes de carácter sexual generadas por Grok, su asistente de inteligencia artificial (IA), que provocaron indignación internacional. Debido a ello, algunos países anunciaron en enero un bloqueo total de Grok. Según AFP, la investigación anunciada por el organismo británico puede desembocar en una multa máxima del 4% de la facturación anual mundial de la empresa.

Otra de las medidas que anunció Sánchez consiste en implantar “un sistema, una huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio”. Según dijo, “durante demasiado tiempo se ha considerado que el odio era algo invisible e imposible de cuantificar, pero eso lo vamos a cambiar con una herramienta que va a ser la base para definir las futuras sanciones, porque difundir odio tiene que tener un costo: un costo legal, por supuesto, también un costo económico y un costo ético que las plataformas ya no se podrán permitir ignorar”.

Una quinta medida anunciada por el líder socialista se refiere al trabajo que su gobierno emprenderá con la Fiscalía para abordar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. “Mi gobierno va a trabajar con nuestra Fiscalía para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por Grok, TikTok e Instagram. Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera”.

Pressure grows on Musk as ICO launches official investigation into X's AI Grok over sexual images of children https://t.co/ubJ2agnMu6 — Daily Mail (@DailyMail) February 3, 2026

Hace unas semanas, el Ministerio de Juventud e Infancia ya trasladó a la Fiscalía un escrito en el que solicitaba que se investigara si X, a través de Grok, ha incurrido en delitos de difusión de material de violencia sexual contra la infancia. Una decisión que llegó en plena polémica a raíz de la difusión por parte de esta herramienta de más de tres millones de imágenes de mujeres sexualizadas, también de menores. Algo que ha motivado que la Comisión Europea haya abierto una investigación, destaca El País.

“Coalición de los Dispuestos Digitales”

De la misma forma, Sánchez informó de que España se ha unido a cinco países europeos en la “Coalición de los Dispuestos Digitales” para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación “más estricta, rápida y eficaz” de las plataformas sociales. “Sabemos que esta es una batalla que excede con mucho las fronteras de cualquier país”, reiteró. Según el presidente del gobierno español, la primera reunión de esta coalición se va a hacer efectiva en los próximos días.

Según el medio español Vozpópuli, a mediados del año pasado, Francia expuso su interés en trabajar junto con España y otros países europeos para crear esta coalición en el entorno legislativo de la Unión Europea para impedir que los menores entren en las redes sociales. Para los franceses el objetivo era “lograr un acuerdo Europeo”, al que ahora España se ha sumado.

🎥 Este ha sido el momento en el que Pedro Sánchez ha anunciado que España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años pic.twitter.com/FR6xS3ErFA — Público (@publico_es) February 3, 2026

Además, propusieron que en caso contrario “se les impusieran sanciones”. Esta medida ha sido apoyada por varios países, pero principalmente su impulsora ha sido la ministra de Asuntos Digitales e Inteligencia Artificial de Francia, Clara Chappaz. El gobierno español remitió en marzo pasado a las cortes un proyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales que prevé elevar a 16 años la edad de acceso a las redes. El presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró en junio pasado a favor de la prohibición del uso de teléfonos móviles antes de los 11 años y de las redes antes de los 15.

“A lo que nos enfrentamos es a la convergencia de dos fracasos: un espacio digital sin responsabilidades que nos debilita desde dentro y un orden global que está bajo presión desde fuera. Ambos requieren gobernanza, no resignación. Y por eso debemos actuar, con valor, con unidad y con esperanza”, continuó Sánchez. “Porque momentos como estos definen a generaciones enteras, y generaciones como la nuestra van a definir el futuro de las próximas generaciones”.

Según El Mundo, Sánchez protagoniza desde hace meses una cruzada contra las redes sociales y sus dueños, bajo el argumento de que en La Moncloa consideran que son el caldo de cultivo principal de la desinformación. Aprovecha su participación en foros internacionales para cargar contra estas redes y su desempeño. Hace un año, en Davos, ya señaló que las redes sociales están “erosionando” las democracias, “simplificando en exceso y polarizando el debate público” para generar una sociedad cada vez más dividida y fácil de manipular.

Sánchez vuelve a arremeter contra Elon por amplificar en X un mensaje que presenta la regularización de inmigrantes como una estrategia para aplacar el auge de la extrema derecha. Recuerda que Musk es "un migrante él mismo" que contribuyó a la prosperidad del país al que llegó https://t.co/2zEMo6bneD pic.twitter.com/1vAYfV6OA0 — Sandro Pozzi (@sandro_pozzi) February 3, 2026

Ya entonces pidió a Europa “abrir la caja negra de los algoritmos” para comprobar si estos cumplen “los requisitos legales y morales” de la UE y asegurarse de que los directores generales de las redes sociales rindan cuentas personalmente por el incumplimiento de las leyes y normas en sus plataformas. Una medida que ahora repite en Dubái y que quiere ejecutar desde su gobierno, apunta el periódico.

En noviembre del año pasado anunció una investigación contra META por la supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios. Para ello, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp dijo que tendría que rendir cuentas ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, algo que aún no ha sucedido.

Críticas de Vox y el PP

Consultada sobre cómo y cuándo se abordará cada una de las medidas anunciadas por Sánchez, la ministra portavoz, Elma Saiz, se limitó a contestar que, en los próximos días y en las próximas semanas, se irá detallando todo este paquete de disposiciones. La minoría en la que está el gobierno en el Parlamento dibuja un escenario complicado para que las propuestas salgan adelante en caso de que tengan que pasar por el Congreso, señaló El País.

De hecho, el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, rechazó este martes la propuesta anunciada por Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, al considerar que se trata de una medida que invade el ámbito familiar y supone un intento de “censurar” y “atacar la libertad de expresión”.

“Tenemos que denunciar, por lo que hemos escuchado al presidente del gobierno, el intento de censurar, el intento de atacar la libertad de expresión”, señaló el presidente de Vox en declaraciones a los medios durante su participación en la Cumbre Transatlántica de la Red Política de Valores, un foro que reúne en Bruselas a dirigentes y organizaciones vinculadas a la extrema derecha internacional.

🔴 @Santi_ABASCAL DENUNCIA la censura de Sánchez:



"Hemos escuchado al presidente del Gobierno atacar la libertad de expresión.



Ha hablado de detectar la huella de odio en redes sociales, pero sabemos que llaman huella de odio a cualquier protesta de los españoles". pic.twitter.com/603p2Q40uh — VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 3, 2026

Abascal se refirió también a las declaraciones de Sánchez sobre la necesidad de investigar el contenido en redes para detectar la “huella de odio”, y criticó que, a su juicio, el Ejecutivo utiliza ese concepto de forma interesada. “Ya sabemos que Sánchez y la izquierda llaman huella de odio a todo lo que no sea su propio pensamiento“, sostuvo.

En este contexto, el líder de Vox indicó que la regulación del uso de redes sociales por parte de los menores no debe imponerse desde el Ejecutivo, sino quedar en manos de las familias, ya que, según subrayó, “son los padres los que tienen que decidir” cómo y cuándo acceden sus hijos a estas plataformas.

En este sentido, señaló que el gobierno debe “respetar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y a ver cómo sus hijos se relacionan en el ámbito de las redes sociales” ante lo que tildó de “imposiciones ideológicas en los ámbitos educativos públicos” sobre la ideología de género o la Agenda 2030.

🔴 Feijóo acusa a Sánchez de copiarle la medida de prohibir las redes sociales a menores de 16 años



Por @IvanLibreros95 https://t.co/pwxlShiviF — Vozpópuli (@voz_populi) February 3, 2026

“Lo único que busca Sánchez es elevarse en una estrategia política fraudulenta para huir de los problemas de los españoles. Recibe el rechazo mayoritario de la población y, por lo tanto, se refugia en los foros internacionales y en conejos de que se saca de la chistera permanentemente”, dijo Abascal.

A los cuestionamientos se sumó el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien acusó directamente a Sánchez de copiar una iniciativa del PP, recordando que su colectividad ya presentó la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años en noviembre desde la Comunidad de Madrid, dentro de un plan para reforzar la protección de los menores en internet. “Esa enmienda está presentada, está en el Congreso y el presidente del gobierno por lo menos debería de pagarnos el copyright de esa propuesta”, ironizó Feijóo ante los medios.

“No creo que haga falta ir a Dubái para conocer las propuestas de la oposición hechas a pocos metros de La Moncloa el año pasado”, añadió después de que Sánchez decidiera hacer este anuncio en la Cumbre Mundial de Gobiernos.

Fuentes del PP exigen ahora al PSOE que “deje de bloquear” la ley de protección al menor y acepte sus enmiendas, “entre las que estaba, en la 256, que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, a excepción de aquellos de más de 14 años que cuenten con ‘consentimiento expreso y verificable’ por parte de sus padres o tutores, así como un horario de descanso digital nocturno para ellos”.

“Como siempre ocurre con este gobierno, llega tarde y a rastras”, añadieron desde Génova, sede nacional del PP, que animó al Ejecutivo a que, “ya que ha decidido copiar las iniciativas del PP, también ponga en marcha las que tiene que ver con poner freno al suicidio y el acoso digital entre los menores, así como las medidas que sí dan herramientas reales y efectivas a las familias para cuidar a sus hijos”.