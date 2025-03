Estados Unidos frena el envío de armas a Ucrania y discute aliviar sanciones a Rusia

La administración del presidente estadounidense Donald Trump suspendió el financiamiento para nuevas ventas de armas a Ucrania y está evaluando bloquear el envío de armamento desde los arsenales estadounidenses, lo que podría debilitar la capacidad de Kiev en un momento clave de su conflicto con Rusia, según informaron funcionarios al diario The Wall Street Journal.

La interrupción del financiamiento ocurrió en las últimas semanas debido a la congelación de la ayuda exterior por parte del gobierno de Trump. No obstante, la posible restricción del principal canal de transferencias de armas a Ucrania surge pocos días después de la tensa reunión en la Casa Blanca entre Trump y el presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky. Aquel enfrentamiento el viernes pasado generó preocupación en toda Europa sobre un posible distanciamiento de Estados Unidos de la alianza occidental.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reúne con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., 28 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Siguiendo aquella dinámica, este lunes Trump volvió a arremeter públicamente contra Zelensky a través de Truth Social, al señalar que la guerra con Rusia probablemente continuaría durante algún tiempo. “Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelenski, ¡Y Estados Unidos no la tolerará por mucho más tiempo!”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, usando una ortografía diferente del nombre del líder ucraniano.

Poco después de la publicación de Trump, Zelensky expresó su esperanza de que Estados Unidos siguiera apoyando la paz, y destacó que Ucrania está trabajando estrechamente con Washington y sus socios en Europa para poner fin a la guerra. “Estamos trabajando junto con Estados Unidos y nuestros socios europeos y esperamos mucho el apoyo de Estados Unidos en el camino hacia la paz”, dijo el líder ucraniano en X, subrayando la necesidad de garantías de seguridad reales.

El fin de las sanciones a Moscú

Al mismo tiempo, la agencia Reuters informó de manera exclusiva este lunes que Estados Unidos está elaborando un plan para potencialmente aliviar las sanciones a Rusia mientras Trump busca restablecer los lazos con Moscú y detener la guerra en Ucrania, según dijo a la agencia un funcionario estadounidense y otra persona familiarizada con el asunto.

La Casa Blanca solicitó a los Departamentos de Estado y del Tesoro que preparen una lista de sanciones que podrían levantarse, con el objetivo de que funcionarios estadounidenses las discutan con representantes rusos en los próximos días, en el marco de conversaciones más amplias para mejorar las relaciones diplomáticas y económicas, según fuentes cercanas al asunto.

Diarios con portadas dedicadas a la reciente llamada telefónica del presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump, están expuestos en un quiosco en una calle de Moscú, Rusia, 13 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Esta petición se hizo antes de que Trump renovara la semana pasada el estado de emergencia relacionado con la situación en Ucrania, señalaron las fuentes. Dicho estado de emergencia impone sanciones a bienes y personas vinculadas al conflicto con Rusia, medidas implementadas desde marzo de 2014 por la administración de Barack Obama tras la anexión de Crimea.

Actualmente, las oficinas responsables de sanciones están preparando una propuesta para flexibilizar restricciones sobre ciertas entidades e individuos, incluidos algunos oligarcas rusos, indicaron las fuentes a la agencia.

Los llamados documentos de opciones suelen ser redactados por funcionarios que trabajan en sanciones, pero la solicitud específica de la Casa Blanca en los últimos días subraya la voluntad de Trump y sus asesores de aliviar las sanciones rusas como parte de un posible acuerdo con Moscú.

No estaba inmediatamente claro qué podría buscar Washington específicamente a cambio de un alivio de las sanciones, pero ocurre mientras Trump, que ha prometido un rápido fin a la guerra, ha cambiado rápidamente la política estadounidense para iniciar conversaciones con Moscú. Llamó por teléfono al presidente ruso Vladimir Putin el 12 de febrero y luego gestionó reuniones entre funcionarios estadounidenses y rusos en Arabia Saudita y Turquía.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reúne con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca en Washington, EE.UU., el 26 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Muy en contraste con lo que el Kremlin calificó el año pasado como “por debajo de cero” bajo la administración de Joe Biden, un demócrata que apoyó a Ucrania con ayuda y armas e impuso duras sanciones a Rusia para castigarla por su invasión en 2022.

Se congelan todas las ayudas de Trump

A fines de enero, el gobierno de Trump ordenó detener toda la ayuda exterior, incluida la militar, excepto a Israel y Egipto, sin una exención. El viernes, el gobierno dijo que estaba enviando a Israel casi 3.000 millones de dólares en nuevas armas, incluidas más de 35.000 nuevas bombas de 2.000 libras, invocando una regla de emergencia bajo las leyes de control de armas de Estados Unidos.

Durante el fin de semana, líderes europeos celebraron una cumbre en Londres para diseñar un plan de paz para Ucrania que incluya fuerzas terrestres y activos militares con la intención de presentarlo a Trump. Y este lunes, la Casa Blanca celebró durante la tarde una reunión para considerar suspender los envíos utilizando la autoridad de reducción, dijeron al Journal un asistente del Congreso y una segunda persona familiarizada con el asunto.

El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el canciller de Alemania, Olaf Scholz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y otros funcionarios asisten a la cumbre de líderes europeos para discutir la seguridad europea y Ucrania, en Lancaster House en Londres, Gran Bretaña, el 2 de marzo de 2025. Foto: Reuters

El secretario de Estado, Marco Rubio, firmó en las últimas semanas una exención para eximir a Ucrania de la prohibición que Trump impuso a la asistencia extranjera, pero el alto funcionario del Departamento de Estado, Peter Marocco, no ha enviado la carta requerida al Pentágono para permitir que la ayuda fluya a Kiev, dijeron los funcionarios actuales.

La retención de la carta ha dado como resultado una suspensión de facto de nuevos acuerdos de armas para Ucrania a través del sistema de Financiamiento Militar Extranjero de Estados Unidos, que es administrado por el Departamento de Estado y paga armas para algunos países, según funcionarios estadounidenses actuales y anteriores familiarizados con la situación.

Ucrania puede obtener armas de Estados Unidos a través de varios medios, entre ellos la Financiación Militar Extranjera, que otorga préstamos y subvenciones a los países para que compren armas a las empresas de defensa estadounidenses, y la Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, que permite al Pentágono comprar armas para Kiev, pero que actualmente no tiene fondos.

Sin embargo, la autoridad presidencial para reducir las existencias, que permite al Departamento de Defensa retirar directamente de sus propias reservas, ha sido la herramienta más importante para armar a Ucrania. El último gran paquete de ayuda militar de EE.UU. a Ucrania fue aprobado el 30 de diciembre bajo la administración Biden, por un monto de 1.220 millones de dólares, e incluyó municiones para defensa aérea, misiles Stinger y otras armas.

Desde entonces, no se han anunciado nuevos envíos y, aunque hay más de 3.000 millones de dólares en fondos autorizados por el Congreso, estos no han sido asignados por la administración Trump. Si la ayuda estadounidense no se reanuda, Ucrania tendría suficientes armas para combatir hasta mediados de año, gracias a los últimos envíos aprobados por la administración Biden, explica el Journal.

Un soldado ucraniano del 88° Batallón de Infantería de Marina Separado de la 35° Brigada de Infantería de Marina Separada asiste a ejercicios militares en un campo de entrenamiento, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 24 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Sin embargo, a largo plazo, Ucrania podría tener más dificultades para elaborar planes a largo plazo para su arsenal militar o para comprar piezas para sus sistemas existentes. Actualmente, Ucrania construye o financia alrededor del 55% de su armamento. Estados Unidos suministra alrededor del 20%, mientras que Europa suministra el 25%.

Ucrania perdería acceso a sistemas avanzados clave, como misiles balísticos ATACMS, sistemas Himars y defensa aérea sofisticada, lo que debilitaría su capacidad para realizar ataques de largo alcance y defender sus posiciones. Europa y la industria de defensa ucraniana podrían compensar parcialmente el déficit de municiones, pero no podrían reemplazar algunos sistemas avanzados de fabricación exclusivos de Estados Unidos.