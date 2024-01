Exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. dice que Trump es “no apto” para ser presidente

El exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, criticó duramente al expresidente Donald Trump calificándolo de un hombre absolutamente egoísta que castigaría a sus enemigos personales y apaciguaría a sus adversarios Rusia y China en una nueva edición de sus memorias publicadas el martes.

Bolton, quien sirvió en la Casa Blanca de Trump en 2018 y 2019, acusó al favorito presidencial republicano de no tener una filosofía política ni una perspectiva política coherente. Si es reelegido, Trump podría abandonar la alianza de seguridad de la OTAN, frenar el apoyo a Ucrania a pesar de la invasión rusa de 2022, envalentonar a China para que bloquee a Taiwán y, en general, perseguir el aislacionismo, advirtió Bolton.

“Trump no es apto para ser presidente”, escribió Bolton en el nuevo prólogo de “The Room Where it Happened” (“La habitación donde ocurrió”), su relato de los 17 meses que pasó como asesor de Seguridad Nacional de Trump. “Si sus primeros cuatro años fueron malos, los siguientes cuatro serán peores”, advierte.

Si bien Trump se presenta a sí mismo como el campeón de los desvalidos, diciendo una vez “para aquellos que han sido agraviados y traicionados, yo soy su retribución”, Bolton sostiene que es fundamentalmente egoísta.

Imagen del libro de John Bolton fotografiado en la Casa Blanca.

“A Trump realmente sólo le importa la retribución para sí mismo, y eso consumirá gran parte de un segundo mandato”, escribió en el prólogo de la edición de bolsillo de sus memorias, que pinta un panorama sombrío de Estados Unidos durante un segundo mandato de Trump.

El asesor principal de Trump, Jason Miller, dijo: “Para alguien que profesa tener un desdén tan grande por el presidente Trump, ‘Tengo un acuerdo por un libro Bolton’ seguramente ha encontrado una manera de sacar dinero de la relación”.

Bolton dijo que antes de servir a Trump creía erróneamente que las responsabilidades del cargo disciplinarían al presidente. Al final, encontró al expresidente consumido por el interés propio.

“Se preocupa casi exclusivamente por sus propios intereses”, escribe Bolton, sugiriendo que Trump querría estar rodeado de “una Casa Blanca de siervos” para ejecutar sus órdenes sin cuestionar.

También argumenta que es posible que Trump -reverenciado por el derecho de nombrar jueces de la Corte Suprema que anuló el fallo Roe vs. Wade de 1973 que reconocía el derecho constitucional de las mujeres al aborto- no aplique políticas conservadoras si es reelegido.

Donald Trump durante un un mitin de campaña antes del caucus republicano en Las Vegas, Nevada, el 27 de enero de 2024. Foto: Reuters

Bolton dijo que la incapacidad de Trump para postularse para un tercer mandato bajo la Constitución de Estados Unidos significa que “las restricciones políticas a su alrededor son mucho más flexibles y la verdadera ‘barrera’ de la opinión de los votantes se minimizará”.

Bolton reserva algunas de sus palabras más duras para la política exterior, escribiendo que Trump envió un “virus aislacionista” a través del Partido Republicano y que “en ningún ámbito... la aberración de Trump ha sido más destructiva que en la seguridad nacional”.

También argumentó que Trump podría retirarse de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una perspectiva que probablemente complacerá al presidente ruso Vladimir Putin, y agregó que “es casi inevitable que una política de Trump en un segundo mandato sobre Ucrania favorezca a Moscú”.

Taiwán y otros países a lo largo de la periferia de China “enfrentan un peligro real en un segundo mandato de Trump”, añade Bolton, sugiriendo que aumentarían los riesgos de que China, bajo el presidente Xi Jinping, fabrique una crisis sobre Taiwán, tal vez bloqueando la isla.

“Es una reñida contienda entre Putin y Xi Jinping quién estaría más feliz de ver a Trump de nuevo en el cargo”, escribe.