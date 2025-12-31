Exministro boliviano Eduardo del Castillo fue liberado, pero suma al menos tres nuevas denuncias en su contra

Este martes la Justicia de Bolivia ordenó la liberación del excandidato presidencial y exministro de gobierno, Eduardo del Castillo, quien durante la madrugada del mismo día fue detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, por presunta obstrucción a la labor de la Policía cuando intentaba viajar a Chile.

La decisión inicial correspondió a la jueza de un tribunal de garantías, Rosario de Carmen Egüez,quien resolvió dejar en libertad a Del Castillo. Eso sí, dicha determinación no fue ejecutada de manera inmediata.

Por eso, la defensa del exministro presentó un recurso de acción de libertad, el cual fue tratado en audiencia por el juez Carlos Alberto Moreira, quien finalmente concedió la tutela solicitada y ratificó el fallo previo.

Sin embargo, durante el mismo día se presentaron al menos tres denuncias adicionales en su contra por presuntos delitos de secuestro, inacción y tortura, que habrían ocurrido cuando Del Castillo se desempañaba como secretario de Estado en la administración de Arce, es decir, entre 2020 y 2025.

Uno de los denunciantes es el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien interpuso una demanda por privación de libertad, desaparición forzada y otros delitos.

Según Infobae, Del Castillo afirmó que se presentará "a todas las acciones judiciales las veces que sean necesarias”.