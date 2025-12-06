Fallecen 10 estudiantes universitarios en Puno, Perú, tras explosión de balón de gas: local no tenía permiso para operar

La explosión de un balón de gas al interior de un restaurante en la ciudad de Huancané, en Perú, dejó a 10 estudiantes universitarios fallecidos y otros tres gravemente heridos.

El incendio se habría producido durante la tarde del jueves en un bar karaoke donde las víctimas habrían estado celebrando un cumpleaños, según informó El Comercio.

El recinto se habría incendiado rápidamente, y su combate se habría complicado debido a la ausencia de una compañía de bomberos en la ciudad, según detalló el medio antes citado.

Además, según informó Pachamama radio, durante la emergencia la provincia habría enfrentado un corte de agua, lo que habría dificultado aún más el combate de las llamas.

Las víctimas fatales habrían sido estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, según detalló la jornada del viernes el Ministerio de Salud peruano en un comunicado.

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del INDECI

“El hecho se produjo en horas de la tarde. Los estudiantes se encontraban fuera del Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané. Ellos acudieron a un establecimiento presuntamente informal de la ciudad a celebrar el cumpleaños de uno de los estudiantes. Allí se produjo un incendio que destruyó completamente el local de dos pisos, aparentemente causado por la explosión de un balón de gas", detalló la secretaría de Estado.

Por otro lado, el local había sido previamente clausurado por el municipio en diciembre de 2024 por incumplimientos de normas de seguridad.

Su dueña, Rosa Quispe Aquise, reabrió el local tras cambiar de razón social sin informar a las autoridades municipales competentes, según informó el medio local Pachamama Radio.

Por otro lado, el alcalde de Huancané, Valerio Tapia Tapia, declaró tres días de duelo provincial. Además, enfatizó que dispondría de toda la documentación y antecedentes sobre el funcionamiento clandestino del local.