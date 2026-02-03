Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

El alto al fuego -negociado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump- entre Rusia y Ucrania fracasó la madrugada de este martes, luego de que Moscú lanzara un ataque masivo y sostenido con drones y misiles contra Kiev y otras ciudades ucranianas, según informaron autoridades locales y militares.

La ofensiva, que se extendió por varias horas, incluyó el uso de misiles balísticos, misiles de crucero y drones de ataque, dirigidos tanto a infraestructura energética crítica -centrales eléctricas y subestaciones- como a zonas urbanas densamente pobladas.

De acuerdo con los reportes preliminares, varios edificios residenciales de gran altura en la capital ucraniana y en otras ciudades del país resultaron con daños.

“En el frío glacial, los rusos decidieron lanzar otra ofensiva de gran escala sobre Kiev”, escribió en Telegram Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la capital, quien confirmó perjuicios en numerosas estructuras de varios pisos.

Fin abrupto de una tregua frágil

La nueva incursión rusa se registra pocos días después de una tregua parcial en los ataques a grandes ciudades e infraestructuras, acordada la semana pasada entre Moscú y Washington.

Según el Kremlin, el presidente ruso Vladimir Putin aceptó suspender temporalmente los bombardeos tras una “petición personal” del mandatario estadounidense Donald Trump, compromiso que se extendería hasta el domingo.

Vladimir Putin y Donald Trump

Dicha pausa coincidió también con conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi, las primeras de este tipo desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

Sin embargo, el acuerdo resultó ser breve y altamente inestable. Aunque las autoridades ucranianas señalaron que desde el jueves pasado no se había registrado ataques directos contra grandes ciudades ni instalaciones energéticas, sí denunciaron que Rusia perpetró ofensivas en rutas logísticas e infraestructura de transporte, provocando víctimas fatales y debilitando aún más la capacidad operativa del país.

En ese tenor, la ofensiva no se limitó solo a Kiev, puesto que la Fuerza Aérea del país informó que la ciudad de Dnipro también fue blanco de misiles balísticos, mientras se mantenían alertas aéreas en varias regiones ante el continuo lanzamiento de drones y proyectiles desde territorio ruso.

Cabe señalar que los ataques ocurren además en un momento crítico para Ucrania, que enfrenta temperaturas invernales en fuerte descenso, lo que agrava el impacto de los daños a la infraestructura energética y eleva el riesgo humanitario para la población civil.