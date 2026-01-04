Grupo Libertad y Democracia respalda acción de EE.UU. contra el régimen de Nicolás Maduro

El Grupo Libertad y Democracia, instancia internacional creada por exmandatarios de la región y que tuvo entre sus fundadores al expresidente Sebastián Piñera, manifestó su respaldo a la acción militar desplegada por Estados Unidos que derivó en la captura de Nicolás Maduro, afirmando que esta buscó poner fin a lo que califican como una “dictadura criminal” en Venezuela.

A través de una declaración pública, el grupo sostuvo que la situación venezolana alcanzó niveles “extremos, sistemáticos y prolongados” de violaciones a los derechos humanos, y que, tras años de agotamiento de las alternativas diplomáticas, políticas e institucionales, la comunidad internacional enfrentó una “obligación moral” de actuar, recurriendo al uso de la fuerza como un recurso “extraordinario y proporcional”.

En el texto, el colectivo argumenta que su respaldo se funda en principios morales y jurídicos similares a los que han sustentado otras acciones internacionales frente a regímenes acusados de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de promover estructuras criminales . En esa línea, señalan que el sometimiento de Nicolás Maduro a la justicia constituye un “deber moral impostergable”, debido a su responsabilidad en el colapso institucional del Estado venezolano y en la afectación de la estabilidad regional.

Asimismo, el grupo hizo un llamado a la comunidad internacional a actuar con “determinación y unidad” para apoyar un proceso de reconstrucción institucional, económica y social en Venezuela, con el objetivo de garantizar una transición democrática sostenible, justicia y dignidad para la población.

La declaración fue suscrita por los expresidentes Mariano Rajoy (España), Iván Duque (Colombia), Mauricio Macri (Argentina), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Mireya Moscoso (Panamá), Jeanine Áñez (Bolivia), Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Guillermo Lasso (Ecuador), además del exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño.