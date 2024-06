Guillermo Peñalosa, urbanista colombiano: “La manera más barata y más fácil de que los espacios públicos sean seguros es que haya gente”

El reconocido urbanista Guillermo “Gil” Peñalosa, fundador y presidente de “8-80 Cities”, se encuentra en Chile para participar en la 13° Conferencia Internacional de la Ciudad (CIC), organizada por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Peñalosa ha trabajado en más de 350 ciudades en todo el mundo y ha sido reconocido como uno de los 100 mejores urbanistas del planeta. Es conocido por su filosofía basada en la idea de crear ciudades diseñadas para personas de todas las edades y capacidades.

Oriundo de Colombia, pero radicado en Toronto, ha ocupado cargos de relevancia en diversas ciudades, destacando su papel como comisionado de parques y recreación de Bogotá entre 1995 y 1998. Durante este período, impulsó la iniciativa Ciclovía, un programa que transformó las calles de la ciudad en espacios peatonales y ciclistas todos los domingos, promoviendo la movilidad sostenible y la recreación. En 2022, Peñalosa se postuló como alcalde de Toronto, donde obtuvo el segundo lugar en las elecciones.

En la Conferencia Internacional de la Ciudad: “Revitalización Urbana, el desafío de recuperar las ciudades”, que se realizará este miércoles en Santiago, el urbanista expondrá sobre la importancia de la participación ciudadana en el proceso de revitalización urbana.

En conversación con La Tercera antes del evento, Peñalosa adelantó algunos detalles de la conferencia y destacó la necesidad de crear espacios públicos que sean accesibles para todos y que promuevan la interacción social.

¿En qué consiste el concepto ciudades 8-80 y cómo se ha utilizado en la planificación urbana?

El concepto es simple, pero poderoso. Es qué tal si todo lo que hiciéramos en nuestras ciudades, las veredas, los cruces peatonales, los restaurantes, los edificios, las bibliotecas, los parques, el transporte público, todo, tuviera que ser bueno para un niño de 8 años y para un adulto mayor de 80. No sólo de 8 a 80, sino que 8 y 80 como un indicador. Porque si es bueno para el de 8 y es bueno para el de 80, va a ser bueno para todos. Desafortunadamente, hemos venido construyendo ciudades como si todo el mundo tuviera 30 años y fuera un atleta. Y tenemos que hacer ciudades para todos. No solo es un tema de edad, sino también de sostenibilidad, sobre equidad, y de tener ciudades divertidas.

¿Qué estrategias recomienda para hacer las plazas y los espacios públicos más amigables para todos los grupos etarios?

La historia continua más abajo

Más sobre Guillermo Peñalosa

Yo creo que las plazas son importantísimas. Yo creo que todas las ciudades en Chile y en el mundo deben tener naturaleza en todas partes. Y debemos tener en las ciudades tanto parques importantes como plazas. Toda persona, niño o adulto mayor, debe tener una plaza a distancia caminable. Un amigo mío desarrolló un concepto sencillo que lo llama 3-30-300, y es que si uno mira por la ventana, debería poder ver al menos tres árboles adultos saludables. En su calle, en su barrio, debe tener por lo menos el 30% de cobertura de los árboles, haciendo sombra. Y debe tener una plaza o un área verde de calidad a menos de 300 metros. Desafortunadamente, en la mayoría de los barrios donde vive la gente de los niveles altos, eso se cumple, pero en la mayoría de los de niveles bajos, eso no se cumple.

El planificador urbano Guillermo Peñalosa durante un taller de su programa de clase magistral. Foto: Cities for Everyone with Gil

Y específicamente en seguridad, ¿qué elementos se podrían aplicar en infraestructura para mejorarla?

De las cosas más importantes que necesitamos tener en el espacio público es gente. La manera más barata y más fácil de que los espacios públicos sean seguros es que haya gente. Cuando no hay gente se vuelven muy inseguros, entonces se vuelven aptos para que lleguen bandidos y hagan cosas. En eso es muy importante tener parques a nivel de barrio y a nivel de ciudad. Se necesita la infraestructura, pero también se necesitan los programas. A veces voy a las ciudades y he visto que no hay presupuesto, y parece que fuera más fácil encontrar un presupuesto grande para hacer un parque nuevo que para activarlo. La activación es tan importante como la infraestructura. Entonces yo creo que las ciudades deben darse cuenta de eso y hay que hacer muchísimos programas. Cuando hay programas y hay mucha gente, los espacios públicos se vuelven mucho más seguros.

En 2022, Peñalosa se postuló como alcalde de Toronto, donde obtuvo el segundo lugar en las elecciones.

También hay ciudades que han demostrado que cuando hay parques pequeños de barrio y se iluminan de noche, se mejora la seguridad. Porque ese espacio público oscuro se vuelve un espacio propicio para que haya vandalismo, para que vendan droga, para que haya malas actividades. Pero prenden las luces y entonces viene la gente a jugar y no solo vienen los que van a jugar, sino vienen las novias, los novios, los papás, los tíos, los amigos. Entonces se mejora la seguridad, no solo de ese espacio público, sino de todo el entorno alrededor. Y hay cifras muy significativas alrededor de eso. Y, por ejemplo, cuando se hacen vías para la bicicleta, también es muy importante que estén bien iluminadas para que haya seguridad.

Cuando usted ha visitado Santiago, ¿qué necesidades urbanísticas ha visto aquí?

Hay que mejorar mucho la movilidad sostenible. Me refiero a caminar, andar en bicicleta y andar en transporte público. Santiago es una de las pocas ciudades de América Latina donde el uso del auto privado continúa aumentando. En todas las demás ciudades está disminuyendo. En Santiago, por ejemplo, hay unos tacos de congestión de autos enormes. Y cada vez va a ser peor si no se hace algo al respecto. No hay ninguna ciudad del mundo, ninguna del tamaño de Santiago, que haya solucionado la congestión del tráfico con el auto privado. Ninguna. Entonces cada vez va a ser peor. La única manera de solucionarlo es mejorando el transporte público, mejorando el uso de la bicicleta y mejorando el caminar. También hay que hacer que la gente tenga todos los servicios más a distancia caminable.