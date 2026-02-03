“Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al mandatario colombiano, Gustavo Petro, tras un año de desencuentros en el que Washington ha acusado al jefe de Estado colombiano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano.

Se trató de un encuentro a puerta cerrada y sin acceso a la prensa nacional o internacional. En medio de la expectativa por el resultado de la reunión, la Presidencia de Colombia compartió las primeras fotografías del momento cuando ambos mandatarios se recibieron antes de entrar al Despacho Oval. Las imágenes corresponden al saludo en el Salón Este de la Casa Blanca, entre Petro y Trump, previo a su reunión privada.

Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?...

La publicación, hecha a las 11:44 a.m., se hizo tras una hora de la llegada del mandatario colombiano, quien arribó a la residencia presidencial hacia las 10:55 a.m. a bordo de un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba una bandera de Colombia. A diferencia de las visitas de alto perfil, el automóvil ingresó por la puerta del Edificio de Oficinas Ejecutivas, en lugar del Pórtico Norte de la Casa Blanca, y no se realizó la tradicional guardia de honor militar, indicó el diario bogotano El Tiempo.

Saludo en el Salón Este de la Casa Blanca, entre el Jefe de Estado Colombiano, @PetroGustavo, y el Presidente Donald Trump, previo a su reunión privada.



El republicano tampoco salió a recibir a Petro en el pórtico del Ala Oeste de la Casa Blanca, como sí hizo anteriormente con otros líderes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Minutos después, alrededor de las 12 p.m., la cuenta oficial de la Presidencia de Colombia compartió nuevas imágenes en el Despacho Oval. En las imágenes se observa que como parte de la comitiva de Colombia está el ministro de Defensa, Pedro Sánchez; el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña; la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio y Gustavo Petro.

Mientras que, por el otro lado, la delegación norteamericana es liderada por Donald Trump; J.D. Vance, vicepresidente; Marco Rubio, secretario de Estado, y Bernie Moreno, senador republicano por Ohio que nació en Colombia.

#AEstaHora se desarrolla la reunión entre el Jefe de Estado @PetroGustavo y el Presidente Donald Trump, en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos.



📍Oficina Oval

En su primera publicación tras el encuentro con el republicano en la Casa Blanca, Petro escribió en X: ​“Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¿qué sigue?”.

Asimismo, Petro compartió en la misma red social una fotografía en la que mostró el detalle que su homólogo estadounidense le entregó tras la reunión en la Casa Blanca. “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia. Donald Trump”, dice la carpeta, la cual contiene una fotografía de ambos presidentes dándose un fuerte estrechón de manos. En un mensaje en X, Petro también mostró una dedicatoria que le hizo el mandatario de EE.UU. en su famoso libro Trump: The Art of the Deal. “Eres genial.”, escribió el republicano en inglés, incluyendo también su firma. El mandatario colombiano también recibió una gorra roja con el lema MAGA (Make America Great Again), el movimiento liderado por Trump y que representa el ala más radical del Partido Republicano.

"Gustavo: Un gran Honor.

Cerca de la 13:06, Petro abandonó la residencia presidencial en Estados Unidos después de dos horas de diálogo. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una entrevista con la cadena Fox News que Trump entró “con muy buena disposición” a la reunión. En las primeras descripciones de la reunión entre ambos jefes de Estado, entregadas por fuentes de la Casa de Nariño y la Embajada de Colombia, se conoció que “fue un encuentro cordial y productivo”.

En su primera entrevista tras la reunión con Trump, concedida a Caracol Radio, Petro calificó que “del 1 al 10, la reunión fue un 9”, según sus expectativas. El presidente colombiano elogió varias veces a su homólogo estadounidense. “Le dije que era un buen diseñador. Vi la Casa Blanca más bonita”, añadió.

Petro también detalló sobre los temas que se tocaron en la reunión. Por un lado, hablaron de la energía limpia, una de las luchas más destacadas del mandatario. También conversaron sobre Venezuela, el narcotráfico y el trabajo por delante para erradicar la hoja de coca en Colombia. “Estaban las diferentes percepciones porque la reunión se da entre gobierno y gobierno. Hablamos de los temas que son”, indicó.

Los regalos de Petro

Sobre el encuentro entre Trump y Petro, Tom Bateman, corresponsal de la BBC en el Departamento de Estado, comentó: “Hasta hace muy poco, su relación era abiertamente hostil, pero la incursión estadounidense en la vecina Venezuela parece haber cambiado la dinámica. Ahora, ambos líderes pueden ver ventajas en llegar a un acuerdo. Trump necesita la ayuda de Colombia para hacer frente a las fuerzas guerrilleras en la frontera, ya que busca asegurar los campos petrolíferos de Venezuela para las empresas estadounidenses. Petro podría tener más que ganar económicamente si coopera”.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

Como es común en las visitas de Estado, el presidente Petro llegó a la Casa Blanca con artesanías y productos colombianos para entregárselos a su contraparte estadounidense. La prensa colombiana informó que uno de los regalos para la primera dama es un vestido rojo de la marca colombiana Hajsú Etnomoda, diseñado por Flor Imbacuan. También, circularon en redes fotos de bolsas de café y chocolates que la delegación colombiana les entregaría al presidente Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt; y la jefe de gabinete, Susie Wiles.

Según el diario El Colombiano, Petro habría llevado también una pieza precolombina en oro macizo con la intención de entregarla como obsequio a Trump. La pieza tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos colombianos (algo más de 190 mil dólares). Sin embargo, el medio también contactó fuentes del gobierno colombiano, las cuales señalaron que no habían podido confirmar oficialmente la existencia ni el traslado de dicho objeto.

"Me preguntó si me había asustado y qué pensaba de la acción en Caracas. Yo le dije que estaba acostumbrado a la guerra. No profundizamos más en el tema, pero me preguntó por Delcy y le dije la verdad: yo estaba hablando con la oposición y las fuerzas…

Explosivo audio de extraditado

Durante la misma jornada, el líder del grupo criminal La Inmaculada, Andrés Felipe Marín, alias ”Pipe Tuluá”, fue extraditado a Estados Unidos donde es requerido por tres cargos de narcotráfico. “Pipe Tuluá” cumplía en Colombia una pena de 30 años de prisión por homicidio, extorsión y asociación para delinquir.

La candidata presidencial Vicky Dávila revela un audio del extraditado criminal Pipe Tuluá, en donde asegura que compró a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, y realizó aportes para la campaña de 2022.

La precandidata presidencial colombiana Vicky Dávila reveló este martes un explosivo audio del recién extraditado cabecilla de la banda La Inmaculada, donde este aseguró “comprar” a Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, con dinero que enviaron para la campaña del entonces candidato presidencial.

En referencia a Gustavo Petro, el extraditado aseguró, minutos antes de ser enviado a Estados Unidos: “Creo que si estamos hablando de comprar funcionarios, pues creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”.