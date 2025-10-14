“Hamas se desarmará, o nosotros los desarmaremos”: La advertencia de Trump por futura gobernanza en Gaza

Trump habla durante una conferencia de prensa en el Salón Este de la Casa Blanca, el 27 de febrero de 2025, en Washington. Foto: Archivo

De regreso en Estados Unidos tras la maratónica jornada del lunes en Medio Oriente, luego que la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamas lograra el regreso de los 20 rehenes israelíes vivos, así como la liberación de más de 1.700 detenidos palestinos y 250 prisioneros, el Presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una advertencia clave al grupo palestino.

Hablando en la Casa Blanca sobre los últimos acontecimientos en la región, advirtió a Hamas: “Si no se desarman, los desarmaremos. Y sucederá rápidamente y quizás violentamente”.

“Saben que no estoy jugando”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa, que se realizó tras una reunión con el Presidente argentino, Javier Milei, según constató la agencia France-Presse (AFP).

Trump afirmó haber recibido noticias de Hamas, tras hablar con el grupo, de que se desarmaría. Aseguró que las conversaciones se llevaron a cabo “a través de mi gente” al más alto nivel.

También dijo que Hamas “eliminó dos bandas muy malvadas” en Gaza y “mató a varios de ellos”, algo que, según él, “no me molestó mucho”.

Bahrein y Egipto discuten el plan reconstrucción Gaza en El Cairo, previo a la cumbre árabe de emergencia, el 3 de marzo de 2025. Foto: Archivo Amr Abdallah Dalsh

La amenaza del líder republicano al grupo palestino sucedió poco después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, anunciara que se han elegido 15 tecnócratas palestinos para administrar Gaza con la aprobación de Israel, Hamas y todas las demás facciones palestinas, según informó la cadena qatarí Al Jazeera.

“Necesitamos desplegarlos para cuidar la vida diaria de la gente en Gaza, y la Junta de Paz debe apoyar y supervisar el flujo de finanzas y dinero, que llegará para la reconstrucción de Gaza”, dijo Abdelatty, refiriéndose a una junta que gobernaría el enclave palestino y estaría presidida por el presidente Trump.

Por ahora, los 15 líderes no han sido informados con nombre y apellido, pero se espera, según el acuerdo, que sean ellos quienes lideren el enclave tras la guerra, sin la intervención de Hamas.

Abdelatty afirmó que los miembros de Hamas acogieron con satisfacción el plan de Trump. “No tienen ningún papel en el período de transición. Están comprometidos con él. Por eso están trabajando en un comité administrativo palestino que se desplegará para ocuparse de la vida cotidiana de la población de Gaza”, aclaró.

Por su parte, Israel tiene que cumplir con la retirada de Gaza, permitir el libre flujo de ayuda y el despliegue del comité administrativo sobre el terreno para garantizar la seguridad de los civiles, dijo Abdelatty. Y Hamas también debe cumplir sus compromisos, añadió.