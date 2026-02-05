SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    “Hubo momentos jocosos donde reconocían que había diferencias entre ellos”: embajador revela detalles de cita entre Petro y Trump

    El representante diplomático de Colombia en EE.UU., Daniel García-Peña, cree además que el presidente norteamericano se dio cuenta de que su homólogo colombiano es el “mejor aliado que tiene en el hemisferio para luchar contra el narcotráfico”.

    Por 
    Lya Rosen
    Imagen @WhiteHouse en X

    El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, reveló este miércoles detalles sobre la reunión del pasado martes en Washington entre el presidente Donald Trump y su homólogo sudamericano, Gustavo Petro, en una entrevista con canales colombianos.

    “Yo tenía ciertos temores, pero puedo decir que la reunión no fue buena, fue extraordinaria. Fue realmente mucho mejor que lo que jamás me imaginaba”, indicó García-Peña en conversación con la cadena colombiana RCN y su canal internacional NTN24.

    Para luego revelar que “hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos, pero la idea es que trabajemos sobre lo que estemos de acuerdo”.

    El embajador también afirmó que se trató de un encuentro “fundamental porque son dos líderes muy distintos, pero ambos comprometidos con sus respectivos países”, añadiendo que el narcotráfico fue uno de los temas de conversación.

    “Nos centramos en los temas narcotráfico y lucha contra el crimen internacional. No hay aliado mejor que Colombia para algo que para Donald Trump es fundamental. Y Venezuela, tema clave para Trump, y Colombia tiene un papel que no tiene ningún otro país que puede jugar ahí”, reveló el diplomático.

    Además, aunque aseguró que no quiere adelantarse a posibles decisiones entre ambos mandatarios en torno futuros acuerdos comerciales, García-Peña afirmó sentirse optimista por los cuestionamientos que el mismo Trump realizó contra las sanciones impuestas a Venezuela.

    Es así como señalo: “Lo que dijo el presidente Trump fue muy claro sobre las sanciones, no le gustan las sanciones contra Venezuela y ojalá eso sea un paso fundamental porque Ecopetrol (la principal empresa de petróleo de Colombia) está listo, pero si hay sanciones que no nos dejan trabajar con ellos, hasta que ellos no levanten las sanciones, no se puede poner esto en práctica”, señaló.

    Además, un punto clave para el embajador colombiano es que, a su parecer, el jefe de Estado norteamericano pudo haber cambiado su perspectiva sobre Petro, que incluye el haberlo tildado de traficante, después de haberse reunido con él en la Casa Blanca.

    “Entendió que no solamente no es narcotraficante, sino que es el mejor aliado que tiene en el hemisferio para luchar contra el narcotráfico”, relevó García-Peña.

