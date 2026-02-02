Identifican a los agentes federales que causaron la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Los dos agentes federales de inmigración que dieron muerte a tiros al enfermero Alex Pretti el sábado 24 de enero en Minneapolis, en el marco de un operativo de control migratorio, fueron identificados por un medio de prensa estadounidense.

Se trata de Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP) y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de acuerdo a ProPublica.

Según el medio estadounidense, registros gubernamentales señalan a Ochoa, de 43 años, y a Gutiérrez, de 35, como los tiradores durante el fatal enfrentamiento del fin de semana pasado, que causó la muerte del enfermero de 37 años y desencadenó protestas masivas y demandas de investigaciones criminales.

Ambos hombres estaban asignados a la Operación Metro Surge, una redada de control migratorio lanzada en diciembre, por la cual decenas de agentes armados y enmascarados realizaron operativos por toda Minneapolis.

La CBP, que emplea a ambos agentes, se ha negado hasta el momento a informar sus nombres y ha revelado pocos datos adicionales sobre el incidente, ocurrido días después de que otro agente de inmigración disparara y matara a Renee Good, de 37 años y madre de tres hijos, también en Minneapolis.

Cabe recordar que, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., los agentes responsables de la muerte de Pretti fueron suspendidos, mientras que el Departamento de Justicia informó el viernes que inició una investigación sobre una posible violación de derechos civiles en el operativo que terminó en su deceso.