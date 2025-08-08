India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi (no en la foto), en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 13 de febrero de 2025. Foto: Archivo

India suspendió este viernes sus planes de comprar nuevas armas y aviones estadounidenses , días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera un arancel adicional del 25% a los productos indios como “sanción” por comprar petróleo crudo de Rusia, elevando las tasas arancelarias totales sobre los productos indios al 50%.

Según informó la agencia Reuters, tres funcionarios indios familiarizados con el asunto compartieron la información. India había estado planeando enviar al ministro de Defensa Rajnath Singh a Washington en las próximas semanas para anunciar algunas de las compras, pero ese viaje fue cancelado, dijeron dos de las personas.

Citando a uno de los funcionarios, la agencia indicó que hasta el momento no se ha emitido ninguna orden escrita para suspender la compra de defensa a Estados Unidos. El funcionario también afirmó que esto indica que el Gobierno tiene la opción de “dar marcha atrás rápidamente”. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no se ha producido ningún avance.

El nominado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ser Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste al almuerzo en el Statuary Hall del Capitolio de los Estados Unidos el día de la inauguración del segundo mandato presidencial de Trump en Washington, Estados Unidos, 20 de enero de 2025. Foto: Archivo Evelyn Hockstein

La decisión rompe con el acuerdo de defensa hecho en julio pasado, cuando, en una declaración del Pentágono, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, pactaron concretar un marco de 10 años para expandir aún más los lazos estratégicos y de defensa entre India y Estados Unidos.

Tras la publicación de esta noticia, el Ministerio de Defensa desestimó el informe de la agencia Reuters, calificando las afirmaciones de “falsas y fabricadas”, según publicó el diario Times of India.

“ Las noticias sobre la suspensión por parte de India de las negociaciones relacionadas con las compras de defensa con EE. UU. son falsas e inventadas . Se aclara que los diversos casos de adquisiciones se están tramitando según los procedimientos vigentes”, declararon funcionarios del ministerio en un comunicado.

Delhi, que ha forjado una estrecha asociación con Estados Unidos en los últimos años, ha dicho que está siendo atacada injustamente y que Washington y sus aliados europeos continúan comerciando con Moscú cuando les conviene.

La Casa Blanca impuso el miércoles el polémico arancel adicional de 25% a las importaciones procedentes de ese país, que se sumaría al gravamen del 25% anunciado a finales de julio, por comprar directa o indirectamente petróleo ruso.