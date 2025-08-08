SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

Respondiendo a la tarifa adicional del 25% que le impuso el Presidente estadounidense, Nueva Delhi suspendió el viaje de su ministro de Defensa a Washington para adquirir armamento, aunque el Ministerio de Defensa indio desmintió dicha información.

Marta QuinterosPor 
Marta Quinteros
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi (no en la foto), en la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 13 de febrero de 2025. Foto: Archivo Kevin Lamarque

India suspendió este viernes sus planes de comprar nuevas armas y aviones estadounidenses, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera un arancel adicional del 25% a los productos indios como “sanción” por comprar petróleo crudo de Rusia, elevando las tasas arancelarias totales sobre los productos indios al 50%.

Según informó la agencia Reuters, tres funcionarios indios familiarizados con el asunto compartieron la información. India había estado planeando enviar al ministro de Defensa Rajnath Singh a Washington en las próximas semanas para anunciar algunas de las compras, pero ese viaje fue cancelado, dijeron dos de las personas.

Citando a uno de los funcionarios, la agencia indicó que hasta el momento no se ha emitido ninguna orden escrita para suspender la compra de defensa a Estados Unidos. El funcionario también afirmó que esto indica que el Gobierno tiene la opción de “dar marcha atrás rápidamente”. Sin embargo, aclaró que, hasta el momento, no se ha producido ningún avance.

El nominado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para ser Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, asiste al almuerzo en el Statuary Hall del Capitolio de los Estados Unidos el día de la inauguración del segundo mandato presidencial de Trump en Washington, Estados Unidos, 20 de enero de 2025. Foto: Archivo Evelyn Hockstein

La decisión rompe con el acuerdo de defensa hecho en julio pasado, cuando, en una declaración del Pentágono, el ministro de Defensa, Rajnath Singh, y su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, pactaron concretar un marco de 10 años para expandir aún más los lazos estratégicos y de defensa entre India y Estados Unidos.

Tras la publicación de esta noticia, el Ministerio de Defensa desestimó el informe de la agencia Reuters, calificando las afirmaciones de “falsas y fabricadas”, según publicó el diario Times of India.

Las noticias sobre la suspensión por parte de India de las negociaciones relacionadas con las compras de defensa con EE. UU. son falsas e inventadas. Se aclara que los diversos casos de adquisiciones se están tramitando según los procedimientos vigentes”, declararon funcionarios del ministerio en un comunicado.

Delhi, que ha forjado una estrecha asociación con Estados Unidos en los últimos años, ha dicho que está siendo atacada injustamente y que Washington y sus aliados europeos continúan comerciando con Moscú cuando les conviene.

La Casa Blanca impuso el miércoles el polémico arancel adicional de 25% a las importaciones procedentes de ese país, que se sumaría al gravamen del 25% anunciado a finales de julio, por comprar directa o indirectamente petróleo ruso.

Lee también:

Más sobre:IndiaNarendra ModiArmasArancelesDonald TrumpMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño

El peso chileno aguanta la “embestida” del Banco Central tras su primera compra de dólares para acumular divisas

Comisión Verdad y Niñez llama a entregar testimonios de niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias del Estado

La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Milagrosa salvada de conductor: tren impacta a una camioneta en cruce ferroviario

Servicios

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Esta es la sucursal de Hites que se encuentra con remate por próximo cierre

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 8 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel
Chile

“Cambio por Chile”: Republicanos, Nacional Libertario y Social Cristiano inscriben pacto parlamentario en el Servel

Comisión Verdad y Niñez llama a entregar testimonios de niños, niñas y adolescentes vulnerados en residencias del Estado

La banda narco de chilenos y venezolanos que secuestró y mutiló a uno de los suyos en Conchalí

Una licitación peculiar
Negocios

Una licitación peculiar

Las tendencias de consumo que se esperan para la celebración del Día del Niño

El peso chileno aguanta la “embestida” del Banco Central tras su primera compra de dólares para acumular divisas

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo
Tendencias

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones

Anuncian la llegada de un nuevo sistema frontal: las regiones que tendrán lluvia este fin de semana

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol
El Deportivo

¿Juega el clásico contra Nacional? En Uruguay abordan la posible titularidad de Brayan Cortés en Peñarol

Juan Tagle rompe el silencio y habla del retraso en la inauguración del Claro Arena

Aníbal Mosa aborda el posible retorno de los playoffs al fútbol chileno y entrega la postura de Colo Colo

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka
Cultura y entretención

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Ed Sheeran vuelve a juntarse con Rupert Grint en su nueva canción

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump
Mundo

India cancela planes para comprar armas a Estados Unidos tras aranceles de Trump

La Autoridad Palestina denuncia la operación israelí en la ciudad de Gaza como un “crimen absoluto”

Estatua del general Albert Pike en Washington: el último esfuerzo de Trump por restaurar los símbolos confederados en EE.UU.

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?