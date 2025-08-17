Israel anuncia expansión de operaciones militares en Gaza: “Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás”

Durante la tarde de este domingo, el ejército de Israel anunció cómo desarrollarán su avance militar en la Franja de Gaza y como concentrarán la ofensiva en contra de Hamás.

“Hoy aprobamos el plan para la próxima fase de la guerra”, señaló el teniente general del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, en un comunicado citado por el medio Deutsche Welle.

En aquel comunicado, Zamir detalla que el ejército israelí espera mantener el impulso de la operación en la Franja de Gaza que anunció el país en mayo pasado, y que durante esta semana desarrolló una ofensiva ampliada.

En ese contexto, la semana pasada el Gabinete de Seguridad de Israel aprobó un plan que espera ampliar los combates en la Franja de Gaza y capturar los campos de refugiados centrales. Por ello, fijó como fecha límite el 7 de octubre -día en que Hamás atacó a Israel y dio pie a esta nueva etapa del extenso conflicto- para que los palestinos que se encuentran en el enclave se retiren.

“Seguiremos atacando hasta la derrota decisiva de Hamás, manteniendo siempre a los rehenes en el primer plano de nuestras preocupaciones”, agregó al respecto.

Lo anterior se da en el contexto de las últimas declaraciones entregadas por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien durante la jornada del sábado insistió en que Hamás deberá liberar inmediatamente a todos los rehenes, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas.

Israel “aceptará un acuerdo con la condición de que todos los rehenes sean liberados de una sola vez y de acuerdo con nuestras condiciones para el fin de la guerra”, señaló el mandatario.