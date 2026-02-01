Israel realiza varios ataques aéreos contra presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano

Israel llevó a cabo diversos ataques en el sur del Líbano, resultando en al menos un fallecido y varios heridos en el contexto del alto al fuego en vigencia desde finales de noviembre de 2024.

Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas el domingo por la tarde en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.

Un dron israelí realizó un ataque aéreo, disparando dos misiles guiados contra un automóvil en la carretera Aabba-Doueir, en el distrito de Nabatieh, según informó la agencia Xinhua.

El ataque mató al conductor, hirió a tres personas, incluido un niño de 9 años, y causó graves daños en las viviendas cercanas. Una niña de 4 años también resultó herida mientras jugaba en el patio de su casa cerca de la carretera.

BREAKING :



Israel is dropping bombs on civilian neighborhoods in South Lebanon in the middle of the night.



You can hear the screams of women and children echoing through the darkness.



This is terrorism. Pure and simple.pic.twitter.com/2GVdYQwlQO — sarah (@sahouraxo) February 1, 2026

Además, Israel también habría atacado una excavadora con cinco misiles en la localidad de Qanarit, en el distrito de Sidón, mientras trabajaba en la retirada de escombros del lugar del último ataque.

Sobre esto, el Ministerio de Salud del Líbano informó que las incursiones israelíes en la ciudad causaron heridas a una persona.

Mientras tanto, el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, declaró en la plataforma X que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el domingo a un miembro “terrorista” de Hezbolá en Doueir.

El vocero acompañó la publicación con material audiovisual del ataque.

#عاجل 🔸تدمير بنى تحتية إرهابية لمنع محاولات إعادة اعمار قدرات حزب الله الإرهابي بجنوب لبنان



🔸خلال الأشهر الأخيرة، عملت قوات لواء 769 في منطقة جنوب لبنان على تدمير بنى تحتية إرهابية كانت تُستخدم من قبل حزب الله الإرهابي وذلك لمنع محاولات إعادة اعمار بنى ارهابية في المنطقة.… pic.twitter.com/ZG0ijDgiBQ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 1, 2026

Adraee indicó que las fuerzas israelíes destruyeron infraestructura en el sur del Líbano para impedir los intentos de reconstruir las capacidades del grupo terrorista Hezbolá.

También, Xinhua informó que una fuerza israelí realizó una incursión al amanecer en la ciudad de Rab Thalateen, en el distrito de Marjeyoun, detonando dos casas y causando graves daños a las viviendas cercanas.

El municipio de Aita al-Shaab informó que dos aviones agrícolas sobrevolaron las afueras de la ciudad, en la zona de Al-Hima, rociando árboles y tierras de cultivo con sustancias sospechosas de ser tóxicas, según la agencia.