Israel realiza varios ataques aéreos contra presuntos miembros de Hezbolá en el sur del Líbano
Los ataques se dan en el contexto del alto al fuego entre estas naciones. Pero el vocero del ejército israelí, Avichay Adraee, publicó en redes sociales que se trata de ataques en contra de miembros del grupo armado islámico.
Israel llevó a cabo diversos ataques en el sur del Líbano, resultando en al menos un fallecido y varios heridos en el contexto del alto al fuego en vigencia desde finales de noviembre de 2024.
Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas el domingo por la tarde en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés.
Un dron israelí realizó un ataque aéreo, disparando dos misiles guiados contra un automóvil en la carretera Aabba-Doueir, en el distrito de Nabatieh, según informó la agencia Xinhua.
El ataque mató al conductor, hirió a tres personas, incluido un niño de 9 años, y causó graves daños en las viviendas cercanas. Una niña de 4 años también resultó herida mientras jugaba en el patio de su casa cerca de la carretera.
Además, Israel también habría atacado una excavadora con cinco misiles en la localidad de Qanarit, en el distrito de Sidón, mientras trabajaba en la retirada de escombros del lugar del último ataque.
Sobre esto, el Ministerio de Salud del Líbano informó que las incursiones israelíes en la ciudad causaron heridas a una persona.
Mientras tanto, el portavoz del ejército israelí, Avichay Adraee, declaró en la plataforma X que las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el domingo a un miembro “terrorista” de Hezbolá en Doueir.
El vocero acompañó la publicación con material audiovisual del ataque.
Adraee indicó que las fuerzas israelíes destruyeron infraestructura en el sur del Líbano para impedir los intentos de reconstruir las capacidades del grupo terrorista Hezbolá.
También, Xinhua informó que una fuerza israelí realizó una incursión al amanecer en la ciudad de Rab Thalateen, en el distrito de Marjeyoun, detonando dos casas y causando graves daños a las viviendas cercanas.
El municipio de Aita al-Shaab informó que dos aviones agrícolas sobrevolaron las afueras de la ciudad, en la zona de Al-Hima, rociando árboles y tierras de cultivo con sustancias sospechosas de ser tóxicas, según la agencia.
A pesar de un alto el fuego que entró en vigor el 27 de noviembre de 2024, las fuerzas israelíes han seguido realizando ataques en el Líbano, citando amenazas de Hezbolá, mientras mantienen posiciones en cinco puntos clave a lo largo de la frontera libanesa.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.