    Mundo

    Italia: Agentes del ICE colaborarán con la seguridad de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán

    Agentes del controvertido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia en febrero.

    Por 
    RFI
    Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. Foto: Archivo Keith J. Gardner

    La posible presencia de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina en febrero, suscita un gran debate en Italia tras la indignación por la muerte de dos civiles en operaciones contra inmigrantes en Mineápolis.

    Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de ICE y luego trataron de restar importancia a su papel, indicando que sólo ayudarían en la seguridad de la delegación estadounidense. El vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio asistirán a la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.

    “El ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros”

    “En los Juegos Olímpicos, el servicio de seguridad interna (HSI) del ICE estará prestando apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para examinar y mitigar los riesgos que plantean las organizaciones delictivas transnacionales”, afirmó la agencia en un comunicado.

    “Todas las operaciones de seguridad siguen bajo la autoridad italiana”, añadió, especificando que “obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control migratorio en países extranjeros”.

    El servicio de seguridad interna es una agencia federal que, bajo el paraguas del ICE, investiga un gran número de delitos -cibercriminalidad, trata de niños, tráfico de armas y drogas, entre otros- y que según su portal web está también a cargo de proteger a los ciudadanos de Estados Unidos “en casa, en el extranjero y en línea”.

    Alcalde de Milán: los agentes del ICE “no son bienvenidos”

    El lunes, el ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, subrayó que “ICE como tal nunca operará en Italia, ya que la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad es competencia de nuestras fuerzas policiales”. “Si alguna vez, de forma totalmente hipotética, llegaran unidades aisladas pertenecientes a organismos de seguridad estadounidenses, se desplegarían de forma funcional y no operativa”, declaró a la prensa.

    El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, aseguró este martes que los agentes del ICE “no son bienvenidos” a la ciudad que albergará los Juegos de Invierno a partir del 6 de febrero y hasta el 22 de febrero.

    “Esta es una milicia que mata... Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a Trump por una vez?”, declaró Sala en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio.

    ItaliaICEJuegos Olímpicos de InviernoMilánJD VanceMarco RubioHSIGiuseppe Sala

