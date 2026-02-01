SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Jamenei advierte que si EE.UU. lanza nuevo ataque contra Irán se desatará “una guerra regional”

    La respuesta del líder supremo de la teocracia islámica se da en el contexto de las amenazas del mandatario estadounidense de una intervención militar en el país persa.

    Por 
    Ignacio Vera
    El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: archivo.

    El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, avisó a Estados Unidos este domingo que si decide atacar de nuevo a su país desatará, esta vez, un conflicto regional.

    Que los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, ha avisado el ayatolá Jamenei en su segunda aparición pública de este fin de semana mediante redes sociales.

    Las afirmaciones del líder supremo iraní se dan en respuesta a las declaraciones amenazantes del presidente estadounidense Donald Trump sobre una acción militar en el país persa.

    “Nosotros no queremos atacar a ningún país”, respondió Jamenei. “Pero la nación iraní dará un fuerte golpe contra cualquiera que la ataque y la acose”.

    El ayatolá, además, ha querido restar importancia a la amenaza militar de EE.UU.: “El hecho de que a veces hablen de guerra y de aviones y barcos, etc., no es nada nuevo”.

    Las protestas

    Las amenazas del inquilino de la Casa Blanca sobre un ataque se empezaron a dar nuevamente tras de las masivas protestas que están sucediendo en Irán desde hace un mes.

    Y es que, a propósito de estas manifestaciones, a la fecha se han podido confirmar 6.713 personas fallecidas, según reporta la Human Rights Activists News Agency.

    Sobre esto, Jamenei ha vuelto a describir los gravísimos disturbios que han sacudido el país desde el año pasado como un “acto de sedición” instigado por potencias extranjeras que han utilizado la crisis económica que atraviesa Irán para intentar golpear a la teocracia iraní.

    Esta reciente sedición consideramos que el presidente de EE.UU. es culpable”, manifestó Jamenei. Y responsabilizó al mandatario de “las bajas y los daños” en el contexto de las protestas.

    “Su objetivo era destruir centros sensibles y eficaces de la administración del país, y por ello atacaron a la policía, centros gubernamentales, centros de la Guardia Revolucionaria, bancos y mezquitas, y quemaron el Corán. Como digo, fue como un golpe de Estado”, indicó el líder religioso.

    En caso de que se concrete el ataque estadounidense, no sería la primera vez que Trump ordena una ofensiva contra el país islámico.

    En junio del año pasado Estados Unidos intervino en las escaramuzas entre Irán e Israel que se dieron debido a las acusaciones al país de desarrollo de armamento nuclear por parte de Israel.

    La intervención -denominada Operación Martillo de Medianoche-, consistió en el bombardeo las instalaciones iraníes de enriquecimiento de uranio de Natanz, Isfahán y Fordow. Esto puso fin a la denominada “Guerra de los 12 días”.

