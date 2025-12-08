Japón advierte de un tsunami de 3 metros de altura tras un terremoto de magnitud 7,6

Un tsunami de hasta tres metros de altura podría golpear la costa noreste de Japón después de que un terremoto de magnitud estimada en 7,6 se registrara el lunes en alta mar, dijo la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

La alerta de tsunami fue emitida para las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate, después de que el sismo sacudiera gran parte del norte y el este de Japón a las 23:15 horas.

Tsunami warning siren sounding after the M7.6 earthquake hits Japan 🇯🇵pic.twitter.com/XPFt0YIZX0 — Disaster News (@Top_Disaster) December 8, 2025

El epicentro del sismo se situó a 80 kilómetros de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 kilómetros, añadió la agencia.

A través de un mensaje en X, Senapred indicó que el SHOA señaló que el sismo, “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.