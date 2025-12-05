Juez de Florida autoriza la divulgación de registros del gran jurado sobre Jeffrey Epstein

Un juez federal de Florida autorizó este viernes la revelación de las transcripciones del gran jurado de las investigaciones realizadas en Florida entre 2006 y 2007, sobre los casos de tráfico sexual de Jeffrey Epstein y su expareja Ghislaine Maxwell, citando la ley federal recientemente promulgada que anula las protecciones de secreto en torno al financista.

El juez de distrito Rodney Smith concedió la solicitud del Departamento de Justicia de EE.UU. para el material, luego de que el Congreso aprobara el mes pasado un proyecto de ley que ordenaba la publicación de todos los archivos sobre Epstein.

Según el fallo de Smith, la denominada Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que fue promulgada en noviembre por la administración Trump, anula las anteriores normas federales que prohíben la divulgación de materiales del gran jurado.

Fotografía: Patrick McMullan/Getty Images

Ante esto, el magistrado dictaminó que “la ley se aplica a registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados relacionados con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell”.

Como explica la BBC, una solicitud similar del Departamento de Justicia estadounidense fue rechazada en agosto, porque violaba una norma federal sobre materiales del gran jurado. Norma que la ley recién firmada anuló.

Sin embargo, el fallo de este viernes marca un precedente para los casos pendientes en torno al fallecido delincuente sexual.

El Departamento de Justicia había solicitado la divulgación de documentos de tres casos separados relacionados con Epstein: la investigación de Florida de 2006-2007, el caso de tráfico sexual de 2019 y el caso de tráfico sexual de Ghislaine Maxwell de 2021, ambos en Nueva York.

Estas dos últimas solicitudes aún están bajo revisión y el Departamento de Justicia tiene como fecha límite el próximo lunes para presentar respuestas a las alegaciones de las víctimas, los herederos de Epstein y el equipo legal de Maxwell.