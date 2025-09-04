Juez federal dictamina que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación de Harvard

Un juez federal de Boston ordenó este miércoles al gobierno de Trump el revertir los recortes de más de US$ 2.600 millones en fondos de investigación para la Universidad de Harvard, asegurando que había violado la ley en nombre de la erradicación del antisemitismo.

Una victoria significativa para la institución de la Ivy League que se da luego de que la jueza Allison D. Burroughs, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, dictaminó que los recortes equivalían a una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las demandas de la administración Trump a cambios en su gobernanza y políticas universitarias.

“Una revisión del expediente administrativo dificulta concluir algo distinto a que (el gobierno) utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país”, afirmó Burroughs, agregando que “el país debe combatir el antisemitismo, pero también debe proteger el derecho a la libertad de expresión”.

Universidad de Harvard. Foto: AFP.

El caso de Harvard, como consigna el periódico The New York Times, se centró en la financiación de su investigación y la universidad alegó que el gobierno del presidente republicano había vulnerado su derecho a la Primera Enmienda y al debido proceso al intentar eliminarlo. De esta forma, la decisión de la jueza podría otorgar a Harvard una nueva ventaja en sus negociaciones para un acuerdo con la Casa Blanca.

El fallo revierte una serie de congelaciones de fondos que posteriormente se convirtieron en recortes totales a medida que la administración Trump intensificaba su conflicto con la universidad más rica del país. La administración también intentó impedir que la institución recibiera estudiantes extranjeros y amenazó con revocar su exención de impuestos.

El mismo The New York Times afirmó que el fallo puede no ser la última palabra sobre el asunto, pero la decisión de la jueza Burroughs fue un rechazo provisorio a la campaña de Trump para rehacer la educación superior de élite por la fuerza.