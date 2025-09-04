SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Juez federal dictamina que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación de Harvard

La jueza Allison D. Burroughs, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, revirtió el recorte de miles de millones de dólares de la administración Trump a la institución de la Ivy League y lo catalogó como un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades de EE.UU.

Por 
Lya Rosen
Nicholas Pfosi

Un juez federal de Boston ordenó este miércoles al gobierno de Trump el revertir los recortes de más de US$ 2.600 millones en fondos de investigación para la Universidad de Harvard, asegurando que había violado la ley en nombre de la erradicación del antisemitismo.

Una victoria significativa para la institución de la Ivy League que se da luego de que la jueza Allison D. Burroughs, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Boston, dictaminó que los recortes equivalían a una represalia ilegal por el rechazo de Harvard a las demandas de la administración Trump a cambios en su gobernanza y políticas universitarias.

“Una revisión del expediente administrativo dificulta concluir algo distinto a que (el gobierno) utilizó el antisemitismo como cortina de humo para un ataque selectivo e ideológico contra las principales universidades del país”, afirmó Burroughs, agregando que “el país debe combatir el antisemitismo, pero también debe proteger el derecho a la libertad de expresión”.

Universidad de Harvard. Foto: AFP.

El caso de Harvard, como consigna el periódico The New York Times, se centró en la financiación de su investigación y la universidad alegó que el gobierno del presidente republicano había vulnerado su derecho a la Primera Enmienda y al debido proceso al intentar eliminarlo. De esta forma, la decisión de la jueza podría otorgar a Harvard una nueva ventaja en sus negociaciones para un acuerdo con la Casa Blanca.

El fallo revierte una serie de congelaciones de fondos que posteriormente se convirtieron en recortes totales a medida que la administración Trump intensificaba su conflicto con la universidad más rica del país. La administración también intentó impedir que la institución recibiera estudiantes extranjeros y amenazó con revocar su exención de impuestos.

El mismo The New York Times afirmó que el fallo puede no ser la última palabra sobre el asunto, pero la decisión de la jueza Burroughs fue un rechazo provisorio a la campaña de Trump para rehacer la educación superior de élite por la fuerza.

Más sobre:TrumpHarvardfinanciaciónjuezaAllison D. Burroughsrevertir recortesantisemitismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gobierno de EE.UU. cancela la protección temporal para 250.000 venezolanos en su territorio

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Aranceles, migración y carteles: la compleja agenda de Marco Rubio en México y Ecuador

Salario vital “original” y regla fiscal: los temas que el PC busca reponer en el programa de Jara

Lo más leído

1.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

2.
Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

3.
Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 3 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

Se salva Jadue: tribunal electoral rechaza suspender derecho a sufragio de exalcalde de Recoleta

5.
“Logros que no son de mayor connotación”: Claudio Bravo sorprende y ningunea a Sammis Reyes con polémica reflexión

“Logros que no son de mayor connotación”: Claudio Bravo sorprende y ningunea a Sammis Reyes con polémica reflexión

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Este día regresa la lluvia a “casi todo Chile”, según el pronóstico

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Qué se sabe del avistamiento de un inusual tiburón de color naranja

Servicios

Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 14 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Temblor se registra en el norte de Chile
Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

“Operadores políticos”: Jefe programático de Kaiser dice que 106 mil funcionarios públicos serán despedidos de llegar a La Moneda

Jefe de la bancada de RN acusa al TER de “omitir flagrantemente” la Constitución al rechazar inhabilidad de Daniel Jadue

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años
Negocios

Ipsa supera los 9 mil puntos: las acciones que más impulsan nuevo récord y que lo dejan con su mayor retorno en 22 años

Familia de Jorge Gálmez pacta venta de Mall Sport a Capital Advisors a 20 años de su fundación

Asesores económicos de Matthei y Jara se unen para criticar ajuste fiscal de Kast

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos
Tendencias

Conseguir un Labubu u otro juguete sorpresa genera “adicción”, según los expertos

7 nuevas armas de China que Xi Jinping exhibió frente a Vladimir Putin y Kim Jong Un

ChatGPT implementará control parental, tras el suicidio de un adolescente

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná
El Deportivo

Con varias novedades: la formación de la Roja para visitar al Brasil de Carlo Ancelotti en el Maracaná

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

Michael Clark confirma que la U evalúa presentar juveniles en la Supercopa: “Obligarnos a jugar no tiene ningún sentido”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”
Cultura y entretención

Jorge González reaparece en TV en entrevista con “Chico” Pérez: “Mi vieja se levantaba cantando”

“¿Quieres que pare?”: mira el acalorado adelanto de Cumbres Borrascosas con Margot Robbie

Una ruta por andar: Matorral gira por Inglaterra y adelanta nuevo single con Naomi In Blue

Juez federal dictamina que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación de Harvard
Mundo

Juez federal dictamina que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación de Harvard

Gobierno de EE.UU. cancela la protección temporal para 250.000 venezolanos en su territorio

Nuevos ataques de Israel en el sur de Líbano dejan al menos un muerto y diez heridos

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo