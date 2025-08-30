SUSCRÍBETE
Jueza bloquea la ampliación de competencias en las deportaciones “express” de Trump

La magistrada Jia Cobb afirmó que la figura legal usada por el gobierno de EE.UU. para expulsar más rápidamente a los migrantes podría afectar a quienes llegaron hace mucho al país e incluso a los estadounidenses.

Europa Press
Deportaciones en Estados Unidos.

La jueza del Tribunal de Distrito en Washington DC, Jia Cobb, bloqueó la aplicación “ampliada” que el gobierno de Donald Trump ha estado realizando de las denominadas deportaciones “express” con el objetivo de expulsar a migrantes de Estados Unidos de forma más rápida.

Desde la llegada de Trump por segunda vez a la Casa Blanca a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional ha buscado la manera de acelerar las expulsiones de personas migrantes del país. Incluso se ha valido de legislación del siglo XVIII para reducir los procesos de deportación.

Como afirma la juez Cobb, esta figura legal fue utilizada por el Ejecutivo estadounidense de manera “ampliada”, pasando de operar contra quienes eran arrestados cerca de la frontera o poco después de cruzarla a ser aplicada contra quienes “hace mucho que llegaron a (nuestro) país”.

En este sentido, la magistrada argumentó que si esta aplicación se extiende sin un límite concreto podría ser interpuesta contra cualquier persona, incluso nacionales estadounidenses, solo con la acusación del gobierno de haber entrado al país ilegalmente.

Así, el proceso legal quedaría reducido y estarían privados “de cualquier oportunidad significativa de refutar sus acusaciones”. “Afortunadamente, eso no está contemplado en la ley”, reza la sentencia.

Ya en mayo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos falló contra la Ley de Enemigos Extranjeros, que permitía acelerar las deportaciones de migrantes, y dictaminó que los extranjeros debían tener más tiempo para defenderse de los avisos de expulsión.

