Kamala Harris conquista el voto de la Generación Z

En el marco de su campaña presidencial, la candidata demócrata Kamala Harris hizo una escala en New Hampshire este miércoles para participar de un evento en la cervecería Throwback Brewery, fundada por Annette Lee y Nicole Carrier en 2010, en North Hampton. Más de mil partidarios se presentaron para apoyar a la vicepresidenta estadounidense, incluida una gran cantidad de gente joven. “Amo a la Generación Z. Simplemente amo a la Generación Z”, dijo Harris más tarde en su discurso.

Y Harris tiene razones para expresar su “amor” por los votantes de entre 18 y 29 años de edad que componen este grupo etario. Más de la mitad de ellos afirma que apoyará en las elecciones de noviembre a la vicepresidenta, y un tercio respaldará al expresidente republicano Donald Trump, según un sondeo realizado por la plataforma SurveyMonkey para la cadena de noticias NBC News.

Harris cuenta con el respaldo del 60% de los votantes jóvenes que dicen que están casi seguros de que emitirán su voto en las elecciones presidenciales. Y cuando se les preguntó por quién votarían si las elecciones presidenciales se llevaran a cabo hoy, respondieron: Harris (50%), Trump (34%), por otra persona (6%), mientras que un 10% afirmó que no votaría, según el sondeo publicado este miércoles.

Es una clara diferencia con los resultados de algunos sondeos de Biden antes de retirarse de la contienda de 2024. La nueva encuesta -que consultó a 2,617 personas en línea- revela ciertas razones que explican la brecha: un 73% de electores de la Generación Z dijo que apoyaría fijar una edad máxima para que los candidatos sean elegibles para la nominación para presidente, y un 27% aseguró que se opondría. Entre los que afirmaron apoyar dicho límite, el 54% estipuló que debería ser 65 años. El actual inquilino de la Casa Blanca tiene 81 años.

La diferencia entre Harris y Trump es aún mayor si se desglosa por género. La ventaja de la demócrata entre las mujeres jóvenes es de 30 puntos; entre los hombres es sólo 4. No hay mayor diferencia entre los dos grupos en su entusiasmo por votar: cerca del 55%, tanto mujeres como hombres jóvenes, dijo que tiene “completa seguridad” de votar en noviembre.

La candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llega al Aeropuerto Internacional de Pittsburgh en Pennsylvania, el 5 de septiembre de 2024. Foto: Reuters

Harris acumula un fuerte apoyo de quienes se han graduado de la universidad, superando a Trump por 26 puntos en este grupo (56% contra 30%). Adicionalmente, solo el 5% de los graduados dijo que no votará por el cargo de presidente en noviembre. La demócrata también tiene un buen resultado entre quienes actualmente son universitarios, ganándole al republicano por 25 puntos (54% a 29%). Ambos candidatos están empatados con un 41% en cuanto al apoyo de aquellos jóvenes que no tienen un título universitario o que no están estudiando en este momento.

En tanto, la simpatía de quienes se consideran independientes está pareja entre Harris y Trump con ambos cerca del 25%. Sin embargo, un significativo 34% de los jóvenes independientes, que no se inclinan por ninguno de los dos partidos, dijo que no votará en la elección presidencial.

El sondeo de NBC News también reveló que solo siete de cada 10 electores de la Generación Z cree que Estados Unidos está listo para elegir a su primera mujer presidenta, mientras que tres de cada 10 participantes afirmaron que no. Asimismo, siete de cada 10 que respondieron estar definitivamente listos para elegir a la primera mujer apoyan a Harris, y la misma cifra de encuestados que indicaron definitivamente no estar listos darán su voto a Trump.

Campaña en universidades

Harris está reforzando su acercamiento a los jóvenes justo a tiempo para que los estudiantes regresen a la escuela y mientras la campaña disfruta de un aumento en el apoyo entre la Generación Z y los votantes millennials más jóvenes, destaca el sitio de la National Public Radio (NPR).

La campaña le dijo a NPR que planea invertir en nuevos anuncios digitales en los campus y en las redes sociales, duplicar su personal de organización juvenil en todo el país y lanzar una gira por los campus universitarios en estados en disputa.

Las iniciativas estarán dirigidas a los votantes jóvenes en 150 campus en 11 estados: Arizona, Nevada, Carolina del Norte, Georgia, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nueva Hampshire, Virginia, Minnesota y Nebraska.

La vicepresidenta Kamala Harris mira por las ventanas del Marine Two mientras vuela sobre Washington, D.C., el 6 de abril de 2021. Foto: Casa Blanca por Lawrence Jackson

El proyecto se basa en el trabajo que realizó la campaña de Biden con la organización de los jóvenes y destaca un posible cambio en la priorización de este grupo de votantes. La campaña de Biden puso más énfasis en llegar a la base de votantes demócratas tradicionales, incluidos los votantes de color, las familias suburbanas y los trabajadores sindicalizados, grupos a los que Harris también está cortejando junto con los votantes jóvenes.

“Por eso, al comenzar este año escolar, les pido que comprendan y conozcan lo que está en juego en esta elección, no solo para nuestro país, sino para ustedes”, dijo Harris en un video pregrabado publicado en una nueva página de inicio de campaña para estudiantes, que tiene enlaces para registrarse para votar y formas de participar en el campus. “Y, por favor, tengan presente el poder que tienen”, añadió. “Salgan y voten. Eso marcará la diferencia”.

Según NPR, en 2020, Biden ganó entre los votantes menores de 30 años por un enorme margen de 24 puntos, con una de las mayores participaciones entre los votantes jóvenes de color en los estados en disputa de Arizona, Georgia, Pennsylvania y Michigan. Pero durante el año pasado, perdió el favor de los votantes jóvenes de todo el país, muchos de los cuales no estaban de acuerdo con algunas de sus decisiones políticas y expresaron preocupación por su edad.

NBC News destaca que su sondeo refleja los retos y nuevos desafíos económicos y culturales para estos jóvenes, entre ellos los altos costos de bienes y servicios y su preocupación por las deudas que lastran sus vidas. Al respecto, el representante demócrata por Florida, Maxwell Frost, de 27 años, señaló: “Los votantes jóvenes saben el impacto que esta elección tendrá en su futuro, desde la libertad de tomar nuestras propias decisiones sobre el cuidado de la salud hasta abordar la crisis climática, estar a salvo de la violencia armada y nuestra capacidad de encontrar una casa y pagar el arriendo”.