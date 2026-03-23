SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Kim Jong-un es reelegido como máxima autoridad de Corea del Norte con respaldo casi unánime del Parlamento

    La Asamblea Popular Suprema ratificó al líder en el principal órgano de poder del país tras elecciones con participación cercana al 100%, en un sistema político altamente centralizado.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Kim Jong-un KCNA

    El líder norcoreano, Kim Jong-un, fue reelegido este lunes como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, el máximo órgano de decisión de Corea del Norte, consolidando así su control absoluto sobre el poder político del país.

    La decisión fue adoptada durante la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, el Parlamento unicameral norcoreano, que proclamó su continuidad en el cargo con una votación calificada como de “amplia mayoría”, según informó la agencia estatal KCNA.

    En su declaración oficial, el organismo destacó que la reelección refleja “la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano”, describiendo a Kim como el “líder indiscutible de la revolución Juche”, ideología que sustenta el sistema político del país.

    La votación acaece tras la renovación completa del Parlamento, cuyos 687 diputados asumieron sus funciones el día anterior. Estos comicios, realizados la semana pasada, registraron una participación oficial del 99,9%, en línea con los históricos niveles reportados por el régimen.

    El propio Kim Jong-un participó en la jornada electoral emitiendo su voto en un distrito minero de la provincia de Pyongyang Norte, en un acto ampliamente difundido por los medios estatales.

    La Comisión de Asuntos Estatales es el principal órgano de gobierno en Corea del Norte y concentra las decisiones clave en materia política, económica y militar, lo que convierte su presidencia en la posición más poderosa dentro del aparato estatal.

    Más sobre:Corea del NorteKim Jong-unComisión de Asuntos EstatalesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%

    Jefe de la OTAN respalda ofensiva de EE.UU. contra Irán: “Es fundamental para eliminar su capacidad nuclear y misilística”

    Irán y el ataque a base militar en el Índico: ¿pueden alcanzar sus misiles a Europa?

    Balotaje de municipales en Francia: Socialistas ganan París y la extrema derecha pierde en las grandes ciudades

    “Seríamos ingenuos si no lo hiciéramos”: Cuba advierte que se prepara ante una posible intervención militar de EE.UU.

    Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano

    Lo más leído

    1.
    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz

    Irán amenaza con daños “irreversibles” a infraestructura regional tras ultimátum de EE.UU. por el estrecho de Ormuz

    2.
    Irán y el ataque a base militar en el Índico: ¿pueden alcanzar sus misiles a Europa?

    Irán y el ataque a base militar en el Índico: ¿pueden alcanzar sus misiles a Europa?

    3.
    Jefe de la OTAN respalda ofensiva de EE.UU. contra Irán: “Es fundamental para eliminar su capacidad nuclear y misilística”

    Jefe de la OTAN respalda ofensiva de EE.UU. contra Irán: “Es fundamental para eliminar su capacidad nuclear y misilística”

    4.
    Balotaje de municipales en Francia: Socialistas ganan París y la extrema derecha pierde en las grandes ciudades

    Balotaje de municipales en Francia: Socialistas ganan París y la extrema derecha pierde en las grandes ciudades

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Se confirma lluvia en toda la Región Metropolitana incluido Santiago: cuándo y qué tan intensa será

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Qué es “el juicio del siglo” en el Vaticano y por qué se volverá a repetir

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Santiago Wanderers vs. Flamengo por la Copa Libertadores Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Atlético en TV y streaming

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%
    Chile

    Cadem: aprobación del Presidente Kast cae seis puntos y llega a 51%

    Fonasa, Conadi, Dirección del Trabajo: gobierno activa “balas de plata” y excluye siete cargos clave del sistema de Alta Dirección Pública

    PDI detiene en Concepción a prófugo por femicidio frustrado ocurrido en Puente Alto

    Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver
    Negocios

    Ser pobre y mujer en Chile: la doble trampa que el mercado laboral no ha podido resolver

    Wom a un año del Capítulo 11: “Vamos a pelear en las calles en un mercado de cuatro jugadores”

    El fundo que el canciller tiene en Puerto Octay y donde creó un coto de caza

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿El apéndice es realmente innecesario en el cuerpo? Esto dice la ciencia

    Qué es el gaslighting y cuál es el método más común de las personas manipuladoras

    Qué es la dieta keto y cuáles son sus beneficios, según un reciente estudio

    Gustavo Álvarez tiene nuevo club: dirigirá por primera vez a un grande de Argentina
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez tiene nuevo club: dirigirá por primera vez a un grande de Argentina

    Batacazo caturro: Santiago Wanderers hace historia ante Flamengo y se corona en la Copa Libertadores Sub 20

    La UC de Garnero sigue siendo reactiva: debuta en la Copa de la Liga derrotando a la U. de Concepción sin Zampedri

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado
    Tecnología

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    El huracán (todavía) lleva tu nombre: un relato de Jaime Bayly

    Paolo Sorrentino: “La vanidad y el oportunismo son totalmente incompatibles con la política”

    Jorge Drexler: “Enfrentar a la canción de autor con el género urbano no tiene sentido; es una discusión tonta”

    Kim Jong-un es reelegido como máxima autoridad de Corea del Norte con respaldo casi unánime del Parlamento
    Mundo

    Kim Jong-un es reelegido como máxima autoridad de Corea del Norte con respaldo casi unánime del Parlamento

    Jefe de la OTAN respalda ofensiva de EE.UU. contra Irán: “Es fundamental para eliminar su capacidad nuclear y misilística”

    Irán y el ataque a base militar en el Índico: ¿pueden alcanzar sus misiles a Europa?

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión