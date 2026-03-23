Kim Jong-un es reelegido como máxima autoridad de Corea del Norte con respaldo casi unánime del Parlamento

El líder norcoreano, Kim Jong-un, fue reelegido este lunes como presidente de la Comisión de Asuntos Estatales, el máximo órgano de decisión de Corea del Norte, consolidando así su control absoluto sobre el poder político del país.

La decisión fue adoptada durante la primera sesión de la XV Legislatura de la Asamblea Popular Suprema, el Parlamento unicameral norcoreano, que proclamó su continuidad en el cargo con una votación calificada como de “amplia mayoría”, según informó la agencia estatal KCNA.

En su declaración oficial, el organismo destacó que la reelección refleja “la voluntad y las aspiraciones unánimes de todo el pueblo coreano”, describiendo a Kim como el “líder indiscutible de la revolución Juche”, ideología que sustenta el sistema político del país.

La votación acaece tras la renovación completa del Parlamento, cuyos 687 diputados asumieron sus funciones el día anterior. Estos comicios, realizados la semana pasada, registraron una participación oficial del 99,9%, en línea con los históricos niveles reportados por el régimen.

El propio Kim Jong-un participó en la jornada electoral emitiendo su voto en un distrito minero de la provincia de Pyongyang Norte, en un acto ampliamente difundido por los medios estatales.

La Comisión de Asuntos Estatales es el principal órgano de gobierno en Corea del Norte y concentra las decisiones clave en materia política, económica y militar, lo que convierte su presidencia en la posición más poderosa dentro del aparato estatal.