La historia de Ian Moche, el niño con autismo que se convirtió en blanco de ataques de Milei y sus seguidores

La prensa argentina dice que se trata de “un nuevo enemigo en la lista del presidente” Javier Milei. Y tiene solo 12 años de edad. Se trata de Ian Moche, un niño con autismo, que se ha convertido en foco de las críticas del gobierno en redes sociales luego que, junto a su madre, denunciaran la insensibilidad del director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

Según dijo Marlene Spesso, la mamá de Ian, en el programa de streaming "Gelatina", en una reunión que mantuvieron en marzo de 2024, Spagnuolo le dijo que no era responsabilidad del Estado hacerse cargo de un joven con discapacidad. Ian se ha convertido en influencer al hablar sobre su experiencia con el trastorno del espectro autista (TEA).

“A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me dijera: ‘Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es un problema de la familia, no del Estado’”, indicó Marlene.

A lo que Ian agregó: “Que nos diga que los derechos adquiridos no son derechos adquiridos. A nosotros nos costó mucho poder lograr esos derechos”. Y sumó: “Él nos hizo un cuestionamiento, directamente, que fue: ‘¿Por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?’”.

El diario Clarín destaca que este momento del streaming tomó mucha repercusión en redes sociales, lo que llevó a que el director de la ANDIS fuera invitado al canal La Nación+, para ser entrevistado. Allí Spagnuolo, quien fue abogado personal de Milei, señaló: “No les dije eso de ninguna manera. No existe el contexto en el que yo podría haber dicho una cosa así”.

Horas después, y en el mismo canal, el periodista Paulino Rodrigues invitó a Ian Moche al estudio para hablar sobre el tema. Allí, su mamá se refirió a las declaraciones del director de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Es doloroso porque no vino a hablar sobre el reclamo de discapacidad, sino a desmentir lo que le dijo a un niño de 12 años”, denunció.

“Nosotros no buscamos ofender a Spagnuolo. Nosotros contamos una anécdota”, afirmó Moche, que intentó explicar su cruzada para denunciar la crisis que hay en el área de discapacidad, pero se quebró al aire. “Me dijiste que no tenía que llorar, pero no puedo”, lamentó.

Fue entonces cuando se iniciaron los ataques en las redes sociales desde cuentas ligadas al gobierno. El mensaje que eligió republicar Milei apuntaba contra el periodista Paulino Rodrigues por haber entrevistado al niño y a su mamá. “Pautino (la ultraderecha insiste en que cualquier periodista crítico lo es porque recibe por lo bajo algún tipo de ‘pauta’ económica) llevó a un nene con autismo para que opere contra Milei”, decía el texto, entre otras cosas.

Y el propio presidente Milei agregó de su propia cosecha: “Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas (en alusión al kirchnerismo) ... no falla”.

Pero después del tuit presidencial la catarata de odio siguió, al extremo de que en cuentas vinculadas a militantes libertarios publicaron la foto de la casa de Ian y también la foto de la escuela a la que asiste, en City Bell. “Estamos viviendo un hostigamiento que parece irreal. Hoy Ian fue a la escuela, como siempre; la terapeuta nos pidió que tratemos de mantener la rutina, que evitemos mirar las redes sociales y la televisión. Es increíble que esto esté pasando. Hablamos con un abogado y vamos a pedir que el Presidente dé de baja ese mensaje, no puede expresarse así ni exponer la imagen de un niño de esa forma. ¡Es un menor!”, dijo la madre en diálogo con el diario La Nación, sensiblemente afectada.

En las mismas redes sociales hubo múltiples expresiones de repudio a los ataques de Milei y sus seguidores. “Ninguna diferencia política justifica la exposición ni humillación pública de un niño. No hay excusa posible para este nivel de violencia simbólica desde el máximo cargo del Estado”, advirtió Amnistía Internacional en un comunicado.

Dirigentes políticos de distintos sectores se pronunciaron en la misma línea. Por ejemplo, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, del PRO, un partido cercano al gobierno, defendió al niño: “Tiene 12 años. No grita, no insulta, no señala. Solo habla con respeto, conocimiento y milita por la inclusión. Hay adultos que podrían aprender mucho de Ian”. Desde una postura claramente opositora a Milei, el senador y exministro kirchnerista Eduardo de Pedro reclamó que “el gobierno nacional detenga la violencia que está generando. Son chicos y familias que sufren. Son personas reales, no son trolls de redes sociales”.

En tanto, los diputados de la Coalición Cívica, un partido de centro, presentaron un proyecto para repudiar “la reacción pública del Presidente” y para exigir la renuncia de Spagnuolo como director de la ANDIS. El funcionario ya había sido criticado a principios de año por su responsabilidad en un decreto del Ejecutivo que restringía el acceso a pensiones por invalidez y apelaba a expresiones discriminatorias como “idiota”, “imbécil” o “débil mental” para referirse a personas con discapacidades intelectuales, recordó el diario El País.

El periódico español agrega que las comunidades vinculadas con las personas con discapacidades están movilizadas en Argentina para denunciar el retiro de pensiones, de cobertura de servicios y medicamentos, por lo que exigen la sanción de una ley de emergencia en discapacidad. El debate llegará este miércoles al Congreso Nacional. El gobierno ya deslizó que la vetaría. La iniciativa partió del diputado peronista Daniel Arroyo. “Sé de la angustia, la preocupación, el maltrato que sufren las familias. Sé que ya no aguantan más. Tenemos que dar un paso adelante, tiene que ser ley”.

La familia de Ian remarcó que el foco del debate debería estar puesto en la grave situación del área de discapacidad: la falta de entrega de Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), el recorte en pensiones y la crisis de los prestadores de salud. “Lo que decimos es para visibilizar una problemática que afecta a miles”, concluyeron.

¿Quién es Ian Moche?

Su nombre real es Ian Lescano; Moche es su nombre en las redes. Cuando tenía 8 años, con la ayuda de su madre abrió una cuenta de Instagram y se convirtió en un influencer del trastorno del especto autista (TEA). Hoy tiene más de 400.000 seguidores. Desde allí cuenta su cotidianeidad, detalla La Nación.

Hace dos años, uno de sus logros fue conseguir que en su escuela se realizara una colecta de pelotitas de tenis para ponerlas debajo de los bancos y disminuir así el ruido al arrastrarlos, una acción que después se replicó en otros colegios. Desde su cuenta también les enseñó a muchas personas que en lugar de aplaudir mejor era girar las manos para evitar los sonidos repentinos. “Y no es que los sonidos fuertes nos molesten o nos alteren: nos duelen. Porque tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro percibe los estímulos”, explica Ian.

Él es el menor de la casa. Tiene tres hermanas más grandes. Sus padres son comerciantes, dueños de una tapicería. Y su abuelo es un personaje muy conocido en City Bell: es el veterinario del barrio, destaca el diario argentino.

Hasta los tres años Ian tuvo el desarrollo de un chico neurotípico. Después, de un día para otro dejó de hablar, solo repetía publicidades. Allí empezó un arduo recorrido de la familia, hasta llegar al diagnóstico. Uno de los primeros videos que grabó lo muestra a sus seis años pidiendo a los vecinos de La Plata que no usaran pirotecnia en las fiestas porque lo hacía sentir muy mal, una cruzada que sostiene hasta hoy.

Pedrito, el niño oficialista

En medio de la polémica por el trato al niño autista, el gobierno de Milei relanzó un canal educativo con contenido libertario para “reeducar” a las nuevas generaciones a las que considera contaminadas de populismo. En este contexto, y en un intento de mitigar el impacto que provoca el caso de Ian Moche, el oficialismo presentó a Pedrito como la prueba de que los “bajitos”, al decir de Joan Manuel Serrat, abrazan la doctrina presidencial, consignó el medio español El Periódico. El menor, de 10 años de edad, cobró notoriedad en las redes sociales a partir de una entrevista televisiva que surgió en Telefe, en donde expresó su apoyo pleno al Jefe de Estado y las causas que defiende el ideario libertario.

En abril pasado, Milei llevó a Pedrito al balcón de la sede del Ejecutivo para que saludara hacia la Plaza de Mayo. El menor también ha posado junto con la “motosierra”, que es la metáfora del ajuste en un país donde la pobreza infantil llega al 60% y el recorte presupuestario golpea a las familias de discapacitados, pensionados, servicios hospitalarios y el campo de la cultura.

Milei recibió este lunes a Pedrito en la Casa Rosada, y el niño llegó acompañado por su mamá y por el periodista Robertito Funes, quien entrevistó al Jefe de Estado para el canal de televisión. “Lo quiero mucho”, dijo el niño a Telefe. Entró sonriente al despacho presidencial donde fue abrazado por el Presidente argentino. Luego llegó el momento en el que el mandatario le regaló sus libros. Uno de ellos llevaba una dedicatoria. “Para Pedro, por convertirse en un guerrero de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo!”.