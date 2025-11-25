La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

Donald Trump lo acusa de sedición, otros de simplemente “enunciar lo que ya es ley”. El Departamento de Defensa -renombrado como Departamento de Guerra por la actual administración- anunció este lunes la apertura de una investigación contra el senador demócrata Mark Kelly, amenazándolo con un juicio militar por presuntamente instar al personal militar a desobedecer “órdenes ilegales” de la Casa Blanca. Esta investigación, sin embargo, se ve más como una amenaza para el Partido Demócrata.

En un comunicado publicado en X, el Pentágono afirmó haber recibido “graves acusaciones” sobre la conducta del capitán Mark Kelly, oficial retirado de la Marina de EE.UU. De acuerdo con la normativa vigente en materia de justicia militar, añadió el departamento, “se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales a tomar”.

Dichas medidas podrían incluir la reincorporación al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas, según especificó el comunicado. Sin embargo, pareciera que el delito de Mark Kelly, expiloto y astronauta, fue sencillamente recordarle a los soldados lo que está escrito en la ley: que pueden negarse a acatar órdenes ilegales.

Ahora bien, con ramas del Ejército siendo enviadas a distintas ciudades de Estados Unidos a reprimir manifestaciones por un lado, y con aviones bombardeando lanchas en aguas internacionales por el otro, Trump parece tomar el recordatorio como una provocación.

Mark Kelly en una conferencia de prensa en 2022. WIN MCNAMEE

Mark Kelly es un expiloto de la Marina y astronauta que, desde 2020, es senador por el Partido Demócrata, e incluso ha sido sondeado como uno de los presidenciales de la tienda opositora. De 61 años, se unió a la Marina en 1987 tras graduarse de la Academia de la Marina Mercante de Estados Unidos.

Participó en 39 misiones de combate durante la primera Guerra del Golfo, durante las cuales, según afirma en un comunicado, evadió el fuego antiaéreo y un misil que explotó cerca de su avión. “He dado demasiado a este país como para ser silenciado por matones mezquinos que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución”, escribió recientemente en redes sociales.

Como astronauta, Kelly realizó cuatro misiones espaciales para la NASA entre 2001 y 2011, dos de ellas como comandante. Su hermano gemelo, Scott Kelly, también es astronauta y pasó un año a bordo de la Estación Espacial Internacional. Según AP, ambos hermanos fueron objeto de extensos estudios para ayudar a los científicos a comprender los efectos de los vuelos espaciales prolongados en el cuerpo humano. Aunque Mark Kelly se retiró en 2011 con el rango de capitán, justo por debajo de contralmirante, su experiencia como astronauta sigue siendo parte integral de su imagen política, y en eventos políticos, suele llevar una chaqueta de la NASA adornada con parches.

Mark Kelly ha sido senador por Arizona desde 2020. Inicialmente ocupó el escaño que dejó vacante el senador republicano John McCain, quien falleció en 2018, pero fue reelegido dos años después para un mandato completo, obteniendo más votos que cualquier otro demócrata en la boleta electoral.

When I was 22 years old, I commissioned as an Ensign in the United States Navy and swore an oath to the Constitution. I upheld that oath through flight school, multiple deployments on the USS Midway, 39 combat missions in Operation Desert Storm, test pilot school, four space… pic.twitter.com/jMAlYEozQ6 — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) November 24, 2025

El senador demócrata, de tendencia moderada, era visto como una de las “estrellas en alza” para la presidencial del 2028.

Ahora las luces de los medios y los dardos de Trump apuntan contra él, luego de haber dicho en un video reciente, junto con otros legisladores demócratas, que los militares pueden “negarse a seguir ordenes ilegales”. Esto, en un video lanzado para los militares y agentes de inteligencia: “Pueden negarse frente a órdenes ilegales. Hoy, las amenazas contra la Constitución no vienen solo del extranjero, sino también de acá, del interior”, denunciaban los congresistas.

Su mensaje provocó la ira de la Casa Blanca, y Donald Trump acusó a estos legisladores demócratas de “comportamiento sedicioso, castigado con la muerte”. “Los traidores que ordenaron a los militares que desobedecieran mis órdenes deberían estar en la cárcel ahora”, declaró el presidente estadounidense en un nuevo mensaje el sábado.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el video de los demócratas de “abyecto, peligroso e erróneo” en X. Especificó que, de estos “seis sediciosos”, solo Mark Kelly sigue bajo la jurisdicción militar de su departamento. “La conducta de Mark Kelly desacredita a las Fuerzas Armadas, y se le dará una respuesta adecuada”, añadió el jefe del Pentágono.

Finalmente, el Departamento de Defensa anunció que presentará cargos contra el senador Mark Kelly, de Arizona. En un comunicado publicado en X, el Pentágono afirmó haber recibido “graves acusaciones” sobre la conducta del “Capitán Mark Kelly, oficial retirado de la Marina de Estados Unidos”. “Se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales a tomar”, continuó el comunicado. “Dichas medidas podrían incluir su reincorporación al servicio activo para un juicio militar o medidas administrativas”, indica la más seria de las amenazas.

We want to speak directly to members of the Military and the Intelligence Community.



The American people need you to stand up for our laws and our Constitution.



Don’t give up the ship. pic.twitter.com/N8lW0EpQ7r — Sen. Elissa Slotkin (@SenatorSlotkin) November 18, 2025

En su video, los legisladores demócratas no especifican a qué órdenes se refieren, pero critican a Trump y a Hegseth por el uso de las Fuerzas Armadas. El presidente estadounidense ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en varias ciudades de tendencia demócrata, como Los Ángeles y Washington, en contra de la voluntad de las autoridades locales. Asimismo, Estados Unidos también ha llevado a cabo unos 20 ataques aéreos en las últimas semanas en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones a las que acusa, sin presentar pruebas, de transportar drogas, lo que ha causado al menos 83 muertes.

Para el CEO de Independent Veterans of America, Paul Rieckhoff, el mensaje del presidente contra Kelly es claro: “Lo que Trump quiere decir es: ‘Si puedo ir tras él, puedo ir tras cualquiera’”, declaró a CNN. “Esto es cruzar el Rubicón. La idea de que puedes hacer que Kelly vuelva al servicio activo y amenazarle con un consejo de guerra… es romper un cristal que nunca antes se había roto en las fuerzas militares modernas”, indicó.

La acción también pone en cuestión la independencia de los poderes estatales: “Tener a un senador de Estados Unidos sujeto a medidas disciplinarias, a instancias del secretario de Defensa y del presidente viola un principio fundamental de la independencia legislativa”, dijo Anthony Michael Kreis, profesor de derecho constitucional en la Universidad Estatal de Georgia, a The Associated Press.

Las amenazas también le valen fuego amigo a Trump. El representante republicano Don Bacon, que es también un militar retirado, criticó la acción de Hegseth: “Hora de los amateurs, otra vez, en el Departamento de Defensa. Pensé que el video de seis demócratas era innecesario y absurdo. Pero las amenazas de cargos de sedición y juicios marciales como respuesta también son una locura. Demostremos un poco de sentido común y moderación”, escribió en X.

“Los demócratas en el video solo dijeron que no se deben seguir órdenes ilegales. Por cierto, es la ley. Fue un video tonto e innecesario, pero buena suerte procesando a alguien que cita la ley. La Administración debería haber señalado lo tonto que fue. Las amenazas parecían aún más tontas”, comentó en un tuit aparte Bacon.

Los legisladores demócratas que aparecieron en el video en las redes sociales instando a las tropas estadounidenses a desafiar las “órdenes ilegales” dicen que el FBI los ha contactado para comenzar a programar entrevistas, lo que indica una posible investigación sobre el asunto, informó AP este martes.

Según el exoficial de la Marina, si la investigación que acaban de lanzar contra él “tiene por objetivo intimidarme, no funcionará”.