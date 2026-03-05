SUSCRÍBETE
    Mundo

    La OTAN dice que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”

    La Alianza Atlántica además decidió aumentar su nivel de preparación contra los misiles balísticos tras la "exitosa" intercepción del ataque iraní dirigido a Turquía.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) afirmó este jueves que su postura de disuasión y defensa “sigue siendo sólida en todos los ámbitos operacionales”, en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán que tuvo repercusiones en todo Medio Oriente.

    “Nuestros militares siguen alerta y el SACEUR (el Comandante Supremo Aliado en Europa, Alexus G. Grynkewich) ha ajustado y seguirá ajustando la postura de fuerza de la OTAN siempre que sea necesario para garantizar la seguridad de todos los aliados”, señaló la Alianza Atlántica en un comunicado.

    El Consejo del Atlántico Norte (NAC) se reunió este jueves en formato de embajadores en una cita presidida por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, debido a los “continuos e indiscriminados” ataques de Irán a países del Golfo Pérsico y tras la “ofensiva iraní” a Turquía este miércoles.

    NATO

    En el encuentro, Rutte elogió a Grynkewich y a todo el personal involucrado “por sus esfuerzos conjuntos, que permitieron identificar, rastrear e interceptar con éxito el misil balístico iraní” dirigido a territorio turco.

    “Esta es una demostración tangible de la capacidad de la Alianza para defender a nuestras poblaciones contra toda amenaza, incluidas las que plantean los misiles”, afirmó.

    La OTAN informó además de que seguirá “vigilando de cerca la situación” en la región. “El secretario general está en contacto regular con los líderes aliados y con los líderes de los socios de la OTAN en toda la región”, detalló el organismo.

    Aumento del nivel de preparación

    Por su parte, el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas en Europa (SHAPE) de la OTAN indicó que tras la “exitosa” intercepción en Turquía, la Alianza Atlántica decidió aumentar su nivel de preparación contra los misiles balísticos.

    “Esta acción inmediata fue tomada por el comandante del Mando Aéreo de la OTAN, quien recomendó además que la postura de defensa contra misiles balísticos de la OTAN se mantenga en este nivel elevado hasta que disminuya la amenaza de los continuos ataques indiscriminados de Irán en la región”, dijo en un comunicado el portavoz del Cuartel, Martin L. O’Donnell.

    Una resolución que también fue discutida durante la reunión del Consejo del Atlántico Norte, donde los aliados expresaron “su firme y unánime apoyo” a la misma.

    “Si bien no puedo entrar en detalles sobre este cambio de postura por razones de seguridad operativa, el ajuste le otorga al Comandante Supremo Aliado en Europa exactamente lo que necesita para defender la Alianza ante la amenaza actual”, agregó el SHAPE.

