    Mundo

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    El presidente cerró su mensaje asegurando que el 2026 será un año de consolidación del poder militar, la independencia irreversible frente a amenazas externas.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto”

    Por medio de su mensaje de fin de año, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, subrayó la importancia del poder militar y la defensa de la soberanía como eje central para recibir el 2026, que calificó como el “Año del Reto Admirable” para el país caribeño, todo en medio de las tensiones militares con Estados Unidos.

    “Querida familia venezolana… ha sido un año de trabajo intenso, de importantes desafíos, y sobre todo de una entereza colectiva que ha asombrado al mundo”, afirmó Maduro, al iniciar su mensaje, destacando la consolidación del Poder Nacional de Venezuela, un concepto que une el poder militar con el poder popular.

    El mandatario recordó la implementación del Plan de las Siete Transformaciones (7T), diseñado desde la consulta popular y convertido en método de acción nacional. Según Maduro, este plan permitió fusionar las capacidades militares, económicas, científicas y culturales para garantizar la independencia del país y fortalecer su soberanía.

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto” Prensa Presidencial de Venezuela

    “La patria está segura y protegida con la fusión cívico-militar-policial que ya no es un enunciado: es una ontología ética, institucional y social que preserva la vida nacional”, aseguró el jefe de Estado, enfatizando que la defensa de Venezuela ahora se basa en la cooperación activa entre fuerzas armadas y sociedad.

    Durante su discurso, el presidente evocó a los libertadores de la independencia y a las campañas militares históricas de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, recordando que la fortaleza militar y el compromiso patriótico han sido claves para la construcción del país.

    “Ya tenemos las botas de campaña puestas para atravesar, como los Libertadores en aquella campaña que fundó un continente”, dijo desde el Salón del Sol del Perú, acompañado de la primera dama, Cilia Flores.

    “La patria está protegida con la unión cívico-militar”: Maduro entrega mensaje de Año Nuevo y lo califica como “Año del Reto” MIRAFLORES PALACE

    Para simbolizar la continuidad de la defensa nacional, Maduro entregó al pueblo venezolano la bandera original del ejército victorioso del Perú, como emblema de unidad y compromiso con la patria.

    El presidente cerró su mensaje asegurando que el 2026 será un año de consolidación del poder militar, la independencia irreversible frente a amenazas externas y la defensa de cada centímetro de suelo, mar y cielo de Venezuela.

    “Les digo, en 2026 tenemos plan, tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo Patria. Feliz año nuevo, Venezuela… hasta la victoria, siempre desde Caracas, porque nosotros, desde Caracas, siempre ¡Venceremos!”, concluyó Maduro.

    Más sobre:Nicolás MaduroVenezuelaEstados UnidosAño NuevoConflictoDonald Trump

