La posible heredera que emerge en Corea del Norte: ¿Quién es Kim Ju-ae?

El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae observan un espectáculo aéreo durante un evento para celebrar el 80º aniversario de la Fuerza Aérea, Kalma, en Wonsan, el 28 de noviembre de 2025. Foto: Archivo

La decisión estaría tomada, y se anunciaría en las próximas semanas: Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, se volverá la primera secretaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, transformándose así la figura impuesta para suceder a su padre en el liderazgo del hermético país en los años venideros.

El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Corea del Sur presentó esta evaluación actualizada en una reunión informativa a puertas cerradas con legisladores, quienes luego compartieron sus hallazgos con los periodistas. Según la teoría de la sucesión, el dictador ha “entrado en la etapa de nominarla como sucesora”.

El jueves, el legislador Lee Seong-kwen declaró a la prensa que Ju-ae, a quien el NIS había descrito previamente como “entrenada” para ser sucesora, se encontraba ahora en la etapa de “designación de sucesora”.

“Dado que Kim Ju-ae ha mostrado su presencia en diversos eventos, incluyendo el aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea y su visita al Palacio del Sol de Kumsusan, y se han detectado indicios de que ha expresado su opinión sobre ciertas políticas estatales, el NIS cree que ha entrado en la etapa de ser designada sucesora”, declaró Lee.

Ju-ae es la única hija conocida de Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol-ju. El NIS cree que el líder norcoreano tiene un hijo mayor, pero este nunca ha sido reconocido ni mostrado en los medios locales.

Desde la inteligencia surcoreana confirmaron que Kim Ju-ae podría ser nombrada como número dos del partido en el próximo comité. Esta medida pondría fin a meses de especulaciones sobre el futuro político de la joven, única hija del dictador, y consolidaría el control de la familia Kim sobre Corea del Norte por una cuarta generación.

Se espera que el anuncio se haga en una reunión importante del partido norcoreano prevista para finales de este mes en Pyongyang, donde el líder del régimen expondrá sus prioridades para los próximos cinco años en política exterior, armas nucleares y planificación militar.

Primera foto de Kim Ju-ae hecha pública por la propaganda norcoreana.

La hija de Kim Jong-un ha pasado su vida envuelta en misterio: se supo de ella por primera vez cuando el jugador estadounidense de baloncesto Dennis Rodman declaró al periódico The Guardian en 2013 que había “sostenido a la pequeña Ju-ae” en brazos, durante un viaje a Corea del Norte por invitación del régimen y de su amigo personal, Kim Jong-un.

Se volvió a saber de ella el 18 de noviembre de 2022. Con una chaqueta acolchada blanca, la pequeña fue fotografiada por la agencia oficial de noticias norcoreana (KCNA) del brazo de su padre, en un campo de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. Al fondo, un Hwasong-17 se encontraba en la pista del Aeropuerto Internacional de Pyongyang.

En adelante, las apariciones públicas de Kim Ju-ae se multiplicaron: en noviembre de 2022, estuvo detrás de su padre, el dictador, mientras este saludaba a ingenieros y trabajadores en una fábrica de municiones. En febrero de 2023, Kim Ju-ae fue fotografiada entre su padre y su madre en un banquete que celebraba el 75º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Corea del Norte.

A pesar de su creciente presencia junto a su padre y en la propaganda norcoreana, su nombre nunca es mencionado por los medios estatales, que prefieren presentarla como la hija “amada” del dictador o la “gran guía”, términos reservados para los líderes del país o sus herederos.

Kim Ju-ae, hija de Kim Jong-un, podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte. Foto: Archivo

Sonriendo junto a su padre, Kim Ju-ae volvió a aparecer discretamente ante las cámaras el 2 de septiembre, al descender del tren verde oliva, fuertemente custodiado, que transportó al dictador norcoreano de Pyongyang a China. Recibido con gran fanfarria en la estación de Beijing, el líder del régimen asistió posteriormente a un multitudinario desfile militar junto, entre otros, al presidente chino, Xi Jinping, y al presidente ruso, Vladimir Putin.

En su primer viaje al extranjero desde 2023, Kim Jong-un aprovechó la oportunidad para presentar a su hija fuera de Corea del Norte, reavivando las especulaciones sobre quién podría ser su sucesor.

La información fiable sobre Kim Jong-un es prácticamente inexistente, e incluso los rumores que la rodean son incompletos. Según la propaganda norcoreana, la adolescente nació en 2012. Los servicios de inteligencia extranjeros indican que tiene entre 12 y 15 años. En tanto, la inteligencia surcoreana informa que es hija de Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol-ju, una excantante estrella con la que se casó en 2009.

Kim Jong-un el 26 de junio de 2025 en el complejo turístico de Wonsan Kalma, en Corea del Norte.

Entre las teorías, se estipula que su nacimiento habría sido planificado para 2012, considerando que los líderes de Corea del Norte, desde su fundación, han nacido en un año terminado en 2, y sobre todo, coincidiría con el centenario del nacimiento de Kim Il-sung, primer líder de Pyongyang. Kim Jong-il, por su parte, nació en 1942. Sin embargo, el actual líder, Kim Jong-un, nació en 1984, lo que rompería la teoría.

De 42 años, Kim Jong-un tenía solo 26 cuando fue designado oficialmente sucesor en un congreso del partido en 2010, apenas un año antes de la muerte de su padre. Esto precipitó su ascenso al trono, cuya falta de preparación se puso de manifiesto en aquel momento. La apresurada designación de su hija, según varios analistas, podría ser un intento de evitar otro cambio abrupto de liderazgo al frente de la dictadura norcoreana.

Para Barthélemy Courmont, profesor de la Universidad Católica de Lille y experto en Asia Oriental, las apariciones de Kim Ju-ae junto a su sonriente padre, especialmente las que se presentan de forma alegre, demuestran el deseo de este último de “rejuvenecer su imagen”.

La hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, ocupa actualmente un alto cargo en el Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte.

“Este contraste con su padre es muy importante. Cada uno de los tres líderes norcoreanos impuso una iconografía acorde con su época. Kim Il-sung glorificó la estabilidad. Se presentó como el constructor de la nación. Su hijo, Kim Jong-il, enfrentó difíciles desafíos internacionales. Por lo tanto, se presentó como el protector que dedicó su tiempo, energía y salud a la supervivencia del régimen”, señaló el experto.

“Finalmente, Kim Jong-un, quien desea impulsar reformas para su país, transmite la imagen de un líder que busca romper con el aislamiento total. Por lo tanto, proyecta una imagen jovial”, explicó a Le Figaro. En este sentido, el dictador se aleja de las representaciones clásicas del poder norcoreano.

Muchos desertores y analistas habían descartado previamente la idea de que una mujer liderara Corea del Norte como un escenario improbable, aludiendo a los arraigados roles de género tradicionales del país. Sin embargo, la hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, sienta un precedente de autoridad femenina en el régimen.

Kim Yo-jong ocupa actualmente un alto cargo en el Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y, según informes, ejerce influencia sobre su hermano, indicó la BBC