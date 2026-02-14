SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    “La tormenta más fría del invierno”: California y Nevada se prepara para la mayor caída de nieve en la temporada

    Según los pronósticos, se espera desde la noche del domingo 15 de febrero la acumulación de nieve por sobre los 2 metros y vientos de hasta 160 Km/H en zonas montañosas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronosticó la llegada de una gran tormenta invernal para los estados de California y Nevada en Estados Unidos.

    Según los pronósticos, se espera desde la noche del domingo 15 de febrero la acumulación de nieve por sobre los 2 metros y vientos de hasta 160 Km/H en zonas montañosas.

    La NWS espera que el evento se extienda hasta alrededor de la noche del miércoles 18 de febrero.

    Según la meteoróloga de la NWS, Courtney Carpenter, “se esperan fuertes lluvias, lo que podría provocar inundaciones en las carreteras, deslizamientos de tierra y rocas, así como posibles problemas en las zonas recientemente afectadas por incendios. Además de las fuertes lluvias, se esperan vientos fuertes, lo que podría provocar cortes de electricidad y la caída de árboles”.

    Se prevé nieve intensa en las montañas, lo que dificultará las condiciones de viaje y podría provocar condiciones de ventisca para los conductores”, agregó al respecto.

    Las zonas más afectadas estarían en la zona de Sierra Nevada, el área de Lake Tahoe y los condados aledaños de California y Nevada. La NWS de Hanford también emitió advertencias para los parques nacionales de Yosemite, Sequoia y Kings Canyon.

    La NWS también señaló que las zonas más altas de Sierra Nevada esperan entre 1,2 y 2,4 metros de nieve hasta el miércoles.

    Además, advirtió que las condiciones de conducción serán “entre peligrosas e imposibles” en zonas de montaña y particularmente en la carretera I-80. Además de esta última, la autopista 50 también podría verse cerrada de manera intermitente por el desarrollo del evento meteorológico.

    Por otro lado, servicios de la NWS locales también entregaron mayores detalles de los lugares que podrían verse más afectados por el fenómeno.

    Según el NWS de Handford, Sierra Nevada central y sur recibirán acumulaciones de nieve entre 90 y 150 centímetros entre los 1.800 y 2.400 metros de altitud.

    Los condados de Shasta, Plumas y el parque nacional Lassen tendrían entre 30 y 60 centímetros en latitudes bajas, según el NWS de Sacramento.

    Finalmente, las zonas de las laderas orientales de la Sierra y White Mointains tendrían acumulaciones por sobre los 60 centímetros y entre 25 y 40 centímetros en cotas medias, según reporta el NWS de Las Vegas.

