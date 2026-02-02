Las figuras públicas caídas en desgracia por sus supuestos vínculos con Jeffrey Epstein

Un empleado del Distrito Sur de Nueva York cuelga un cartel con una fotografía de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores, el 8 de julio de 2019. Foto: Archivo

Este domingo, un alto funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos se refirió a las causas que podrían abrirse a raíz de las revelaciones de los documentos de Jeffrey Epstein, cuyas impactantes imágenes han salpicado a personalidades relevantes, entre ellos a Donald Trump, y han tenido fuertes repercusiones en el extranjero.

Sin embargo, el fiscal general adjunto Todd Blanche reiteró que por más imágenes “horribles” que salgan a la luz, no es suficiente para “procesar a alguien”, repitiendo lo que aseveraron otros miembros del Departamento en el verano, respecto a la ausencia de un marco legal para abrir investigaciones penales.

Blanche tuvo en cuenta el pedido de justicia de las víctimas, pero enfatizó que eso “no significa” que puedan “simplemente crear pruebas o inventar un caso que no está ahí”. El fiscal general adjunto, en diálogo con “This Week” de ABC, aseguró que “la revisión está terminada”, más allá de que se espera la aprobación de un juez para publicar una “pequeña cantidad de documentos”.

Peter Mandelson junto a Jeffrey Epstein. Foto: Departamento de Justicia

Pero pese a que el gobierno de EE.UU. da por “terminada” la revelación de archivos de Epstein, el impacto provocado por las tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos publicados el viernes por el Departamento de Justicia ya le costado la cabeza a algunos políticos y figuras públicas, al tiempo que ha obligado a otros a pedir disculpas por sus supuestos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Este domingo, el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson, renunció al Partido Laborista después de que los nuevos documentos reabrieran el escrutinio sobre su conexión con Epstein.

Mandelson, de 72 años, quien fue destituido como embajador británico en Estados Unidos el año pasado por sus vínculos con el fallecido delincuente sexual, presuntamente recibió varios pagos de Epstein a principios de la década de 2000, según los archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y replicados en medios británicos el domingo.

Aunque consideró “falsas” las acusaciones de supuestos pagos, “de los cuales no tengo registro ni recuerdo”, Mandelson reconoció que deben ser investigados y, en una carta a la secretaria general del Partido Laborista, Hollie Ridley, presentó su renuncia para evitar causarle “más vergüenza” a la formación del primer ministro Keir Starmer. Dijo sentirse “arrepentido y apenado por esto”.

Registros bancarios divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sugieren que Epstein transfirió 75.000 dólares en tres pagos a cuentas bancarias vinculadas a Mandelson entre 2003 y 2004. El exembajador también aparece en fotos sin fecha, recién divulgadas, vistiendo ropa interior junto a una mujer cuyo rostro fue cubierto por las autoridades estadounidenses.

En una entrevista con BBC, Mandelson, quien fue ministro de élite bajo Tony Blair y Gordon Brown y eurocomisario de Comercio entre 2004 y 2008, declaró que “no puedo precisar el lugar o la mujer y no puedo pensar cuáles fueron las circunstancias”.

Al mismo tiempo, en 2009, la pareja del entonces ministro, Reinaldo Avila da Silva, solicitó al millonario financiero una ayuda de 10.000 dólares para costearse un curso de osteopatía. Epstein había sido condenado el año anterior en Florida por delitos de prostitución de una menor, tras llegar a un acuerdo de reducción de cargos con las autoridades judiciales.

El exembajador fue separado de su cargo en septiembre tras ser nombrado a fines de 2024 por Starmer.

Asesor de premier eslovaco

Por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional del primer ministro eslovaco Robert Fico abandonó su cargo después de que los últimos archivos del caso de Epstein revelaran intercambios de correos electrónicos de su pareja hablando de mujeres jóvenes.

Miroslav Lajcak ofreció su renuncia a pesar de, según él, no haber incurrido en irregularidades y de haber dialogado con el pederasta en un tono informal y sin vinculación con la realidad. “No por haber hecho algo criminal o poco ético en mis acciones, pero no quiero que Fico asuma los costos políticos de algo que no está relacionado con sus decisiones”, explicó Lajcak.

“Acepto su decisión de poner fin a nuestra colaboración, aunque todos perdemos, no solo yo, una fuente increíble de experiencia y conocimientos en política exterior”, declaró Robert Fico, el jefe del gobierno nacionalista, en un video publicado en Facebook.

Miroslav Lajcak, el asesor de Seguridad Nacional del primer ministro eslovaco Robert Fico, abandonó su cargo.

Según un intercambio de mensajes de texto de 2018 consultado por la BBC, Epstein prometía mujeres a Lajcak, entonces jefe de la diplomacia eslovaca, en una conversación de tono indignante.

En los mensajes, Lajcak comentó que las mujeres en Rusia o Kiev eran “increíbles” y preguntó a Epstein: “¿No me vas a invitar también a jugar?” tras recibir una foto de dos mujeres jóvenes. Epstein respondió: “Puedes tenerlas a las dos, y a sus hermanas”, y bromeó que probablemente eran demasiado jóvenes para Lajcak porque tenían “menos de 30 años”.

Asimismo, los correos electrónicos mostraron que Epstein lo había invitado a cenar y a otras reuniones en 2018. Los registros también incluyen un correo electrónico de marzo de 2018 de la oficina de Epstein a la exasesora general de la Casa Blanca de Obama, Kathy Ruemmler, invitándola a una reunión con Epstein, Lajcak y Steve Bannon, el activista conservador que fue estratega de la Casa Blanca de Trump en 2017.

Lajcak fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2009 y 2010 y de nuevo de 2012 a 2020. También fue presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El ahora exasesor de Fico dijo que sus contactos con Epstein eran parte de sus deberes diplomáticos. La presión para su destitución aumentó por parte de partidos de oposición y un socio nacionalista en la coalición gobernante del primer ministro.

Fico publicó un video en redes sociales donde calificó a Lajcak como “un gran diplomático” y describió su salida como “una pérdida imprescindible” dada su experiencia en diplomacia y política exterior. El primer ministro arremetió contra sus críticos: “No veía tanta hipocresía de todas las partes desde hace mucho tiempo. Así que, cuando nada más es serio, cualquier cosa sirve para atacarme, incluso aunque haya sido absolutamente desmentida y rechazada por Miroslav Lajcak”.

Funcionaria sueca de la ONU

Joanna Rubinstein, presidenta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Suecia, renunció a su cargo este lunes después de que documentos recientemente revelados revelaran que había visitado a Epstein en su isla privada.

“Joanna decidió dejar su puesto tras lo que apareció en los medios el fin de semana. Ni la organización ni la junta directiva tenían conocimiento previo de esto”, declaró Daniel Axelsson, responsable de prensa de Acnur en Suecia, según el diario Expressen.

En 2012, Rubinstein visitó la isla privada de Epstein con su familia y posteriormente le agradeció en un correo electrónico, describiendo la estancia de forma positiva. En el momento de la visita, Epstein ya había sido condenado por delitos sexuales.

Joanna Rubinstein, presidenta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Suecia.

En un correo electrónico fechado el 26 de diciembre de 2012, Rubinstein agradeció a Epstein la visita y describió la experiencia positivamente. “Muchísimas gracias por un almuerzo maravilloso y una tarde en el paraíso. Fue una alegría aún mayor para mí conocerte finalmente en persona”, escribió.

“Estaba al tanto del veredicto en el momento de la visita. Lo que ha surgido posteriormente sobre la magnitud del abuso es espantoso y algo de lo que me distancio firmemente”, declaró Rubinstein a Expressen. La isla Little Saint James, en el Caribe, se hizo ampliamente conocido como un lugar central en la red de abusos de Epstein.

Tres años después de la visita, Rubinstein asumió la dirección de la filial estadounidense de la Fundación Mundial para la Infancia. La organización, fundada por la Reina Silvia de Suecia, se centra en la protección de la infancia contra la explotación y el abuso, destacó el medio danés Dagens.

La princesa heredera de Noruega

Aunque no le ha costado el cargo, la princesa heredera consorte de Noruega se ha visto envuelta en un nuevo escándalo tras la publicación de archivos recientemente confidenciales que aparentemente muestran su extenso contacto durante años con Jeffrey Epstein.

El último lote de archivos de Epstein, publicado el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, parece incluir casi 1.000 menciones a la princesa heredera, Mette-Marit. Los documentos incluyen decenas de correos electrónicos intercambiados entre ambos, lo que sugiere que estuvieron en contacto entre 2011 y 2014, según informó el diario noruego VG. Mette-Marit se casó con el futuro rey de Noruega, Haakon, en agosto de 2001.

Haakon y Mette-Marit de Noruega junto a Marta Luisa a su llegada al funeral por el rey Constantino de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas, el 16 de enero de 2023, en Atenas. Foto: Raúl Terrel/Europa Press Raúl Terrel / Europa Press

Al parecer, la amistad de Mette-Marit y Epstein arrancó en enero de 2011. Uno de los asistentes al Foro de Davos, Boris Nikolic, consultor de la fundación de Bill y Melinda Gates, coincidió allí con la princesa en Suiza. Y, mes y medio después, Nikolic escribió a Epstein para preguntarle si iba a estar en Nueva York en marzo. Porque “una amiga” iba a ir a visitarle. “No es la típica royal, es retorcida”, le dice -según los documentos desclasificados-, junto a una búsqueda de Google sobre ella: Mette-Marit.

En el intercambio de mensajes que se cruzaron la princesa y el magnate se observa que se contaban intimidades: él se preocupa por su salud; ella, por buscarle pareja. En un correo, la princesa le llega a decir: “París es bueno para el adulterio”. En otro, él a ella, en referencia a las obras de Nabokov, autor de Lolita: “Ahora veo por qué te gustan estos libros”.

En los documentos también aparecen referencias a Marius Borg Høiby, entonces menor de edad. En uno de ellos, la princesa pregunta a Epstein si es inapropiado sugerir como fondo de pantalla para su hijo “dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”. La respuesta del magnate es seca: “Déjale decidir. Una madre debería mantenerse al margen”.

El sábado, Mette-Marit (52) abordó su relación con Epstein. En su declaración a la cadena TV2, expresó su “profunda simpatía y solidaridad” con las víctimas de Epstein y dijo que era responsable “de no haber verificado los antecedentes de Epstein más de cerca y de no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era. Me avergüenzo”.

El palacio dijo que Mette-Marit había terminado el contacto escrito con Epstein en 2014 porque sentía que él estaba “tratando de usar su relación con la princesa heredera como influencia sobre otras personas”.

Marius Borg Høiby y la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, en Oslo, el 16 de junio de 2022. Foto: Archivo Lise Aserud

Las revelaciones llegan en un momento delicado para la familia real. El juicio por violación contra el hijo de Mette-Marit, Marius Borg Høiby (29), comenzará este martes. Él nació de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon.

Høiby se enfrenta a 38 cargos, entre ellos la presunta violación de cuatro mujeres, así como presuntas agresiones y delitos relacionados con drogas. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 16 años de prisión. Høiby ha negado los cargos más graves, incluido el de abuso sexual.

Este lunes, la Justicia de Noruega decretó prisión preventiva para Høiby, un día antes del inicio de su juicio por 38 delitos, incluyendo cuatro violaciones y violencia machista contra una de sus exparejas, Nora Hakland.

El tribunal de distrito de Oslo determinó que el hijo mayor de la princesa heredera permanezca entre rejas hasta el 2 de marzo por riesgo de reincidencia después de que fuera arrestado durante este fin de semana y acusado por agresión, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de alejamiento por parte de su expareja, según la cadena de radiodifusión pública NRK. Esto se produce solo 24 horas antes del inicio del juicio en su contra que se llevará a cabo entre el 3 de febrero y el 19 de marzo.

Ante este escenario, el diario noruego Aftenposten, el segundo diario de mayor tirada nacional, se preguntó: “¿Podrá Mette-Marit convertirse en reina después de esto?”. La semana pasada, ante la inminencia del juicio a Høiby, el propio príncipe Haakon hizo unas declaraciones públicas a modo de cortafuegos, en las que recordaba que su hijastro “no forma parte de la Casa real y, en este sentido, es libre”. “Lo amamos, por supuesto. Es parte integrante de nuestra familia”, añadió, haciendo hincapié en que el hijo de Mette-Marit debe ser enjuiciado como un ciudadano más, pero también, reclamando respeto por el derecho a su presunta inocencia.