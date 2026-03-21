Las imágenes falsas hechas con IA irrumpen en la guerra en Irán

Misiles destruyendo el aeropuerto de Tel Aviv, el ayatola Alí Jamenei aplastado con su cabeza entre los escombros, y un camión norteamericano con soldados entrando en Teherán. Estas últimas semanas, lo creíble ha empezado a ganarle terreno a lo real, y cientos de fotos y videos hechos con inteligencia artificial (IA) han irrumpido en redes sociales, tanto en Irán, así como en Israel y Estados Unidos, y, en suma, el resto del mundo.

Ya no son solo fotos, sino videos complejos de producir, que han añadido otra capa de caos y confusión al conflicto en línea. El New York Times identificó estas dos semanas más de 110 imágenes y videos únicos generados por IA sobre la guerra en Medio Oriente.

Las falsificaciones abarcaban todos los aspectos del combate: mostraban falsamente a israelíes gritando mientras las explosiones arrasaban Tel Aviv, a iraníes llorando a sus muertos y a buques estadounidenses bombardeados con misiles y torpedos. En conjunto, estos videos fueron vistos millones de veces en línea a través de redes como X, TikTok y Facebook, e innumerables veces más en aplicaciones de mensajería privada populares en la región y en todo el mundo.

Pantallazo de USS Abraham Lincoln naufragando.

Para identificar estos video y saber que se trataban de una farsa, el periódico neoyorquino no solo tuvo que analizar los signos “obvios”, como imágenes de edificios inexistentes o textos incoherentes en el archivo, sino también marcas de agua “invisibles” y los metadatos de los videos. Además, los posts fueron chequeados por múltiples herramientas detectoras.

Una nueva y sofisticada generación de herramientas de IA hace posible la creación de falsificaciones, permitiendo que prácticamente cualquier persona cree simulaciones de guerra tan realistas que pueden engañar a simple vista. Esto, con un costo casi nulo para el creador.

Contenido similar ya se ha difundido en otros conflictos, como el que enfrenta a Ucrania y Rusia. Sin embargo, esta guerra tiene múltiples frentes, lo que ha provocado una proliferación de contenido falso desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán por primera vez, según los expertos.

“Incluso comparado con el inicio de la guerra de Ucrania, la situación actual es muy diferente”, afirmó Marc Owen Jones, profesor asociado de análisis de medios en la Universidad Northwestern en Qatar. “Probablemente estamos viendo mucho más contenido relacionado con la IA ahora que nunca antes”, advierte.

Video falso de Tel Aviv bombardeada.

El contenido se ha convertido en una poderosa arma informativa para Teherán, que busca minar la tolerancia pública hacia la guerra mediante la representación de escenas de devastación y destrucción en toda la región. Un estudio realizado por la empresa de inteligencia en redes sociales Cyabra señaló que la mayoría de los videos de IA sobre la guerra promueven posturas proiraníes, a menudo para demostrar falsamente su superioridad y sofisticación militar.

“El uso de imágenes de IA de lugares en el Golfo, incendiados o dañados, cobra mayor importancia en la estrategia de Irán”, afirmó al respecto Jones, “porque les permite dar la impresión de que esta guerra es más destructiva y quizás más costosa para los aliados de Estados Unidos de lo que realmente es”.

La imagen de ayatola

En uno de los videos falsos más difundidos en línea, una escena inestable, grabada con cámara en mano, aparentemente desde el balcón de un departamento en Tel Aviv, muestra el horizonte bombardeado con misiles mientras una bandera israelí ondea en primer plano. Según un análisis de la actividad en redes sociales realizado por The Times, el video fue visto millones de veces en diversas plataformas y fue difundido por personas influyentes en las redes sociales y por sitios web de noticias marginales.

Imagen falsa del ayatola Alí Jamenei bajo los escombros.

Por otro lado, la supuesta imagen de Alí Jamenei entre escombros también se difundió rápidamente. La imagen se viralizó rápidamente en X, TikTok y Telegram el 28 de febrero. Muestra a un anciano con el rostro cubierto de polvo y escombros, presentado como el líder supremo de la República Islámica, hallado muerto bajo las ruinas de su residencia.

En cuestión de horas, alcanzó decenas de millones de visualizaciones en todo el mundo e incluso fue compartida por periodistas. Tras un análisis más detallado, varias pistas visuales revelan la manipulación: proporciones faciales antinaturales, bordes borrosos en los escombros y un tono de piel extrañamente uniforme.

Lo más importante es que la fotografía no puede atribuirse a ninguna fuente fiable: ni las principales agencias de noticias internacionales ni los medios estatales iraníes la habían difundido, sino que simplemente había circulado por redes.

Para el periodista de BBC Verify, Shayan Sardarizadeh, experto en desmitificar videos e imágenes, “lo que ha cambiado en el último año es que la IA generativa se ha vuelto mucho más accesible”. “Ahora es posible crear videos e imágenes muy creíbles que parecen mostrar un incidente de guerra significativo que es difícil de detectar para el ojo inexperto o simple”, opina.

Por su parte, el profesor Hany Farid, especializado en análisis forense digital en la Universidad de California en Berkeley, indica: “Hace 10 años había una o dos cosas falsas por ahí; se desmentían rápidamente… Ahora se ven cientos de ellas, y son realmente realistas”.

En su opinión, a medida que los medios y redes sociales se polarizan y dividen, otro factor empeora la situación. Desde hace un tiempo hasta ahora, las plataformas han abandonado los programas de moderación de contenido. “El contenido es más realista, el volumen es mayor, la penetración es más profunda: esta es nuestra nueva realidad. Y es realmente caótica”, indicó Farid.