Las razones tras la renovación de la cúpula militar y política que alista Zelensky en Ucrania

Durante toda la semana fue un rumor entregado a los especuladores: el popular comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valery Zaluzhny, sería reemplazado, en un movimiento que mostraría el difícil momento que pasa el país del este europeo en la guerra con Rusia. Finalmente, en una entrevista con la televisión italiana, el Presidente Volodymyr Zelensky, confirmó lo que se venía diciendo, anunciando una “renovación de las personas que supuestamente deben liderar Ucrania”.

La información, negada en un principio por los voceros de la presidencia, esta vez fue afirmada por Zelensky, que respondió abiertamente que sí cuando se le preguntó por el cese de Zaluzhny. “Cuando hablamos de esto, hablamos de una rotación de una serie de líderes del Estado, no solo en un sector, como el militar. Pienso en este relevo (a Zaluzhny), pero no se puede decir que solo vaya a ser relevada una persona”, indicó el presidente.

El diario Pravda, en Ucrania, aseguró que además de cambios gubernamentales, Zelensky tiene planeado el cambio del general Serhiy Shaptala, hasta ahora jefe del Estado Mayor. Aún sin fecha fija, el anuncio oficial tendría que llegar esta semana.

Valery Zaluzhny, jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, durante una conmemoración por las víctimas del Holodomor o Gran Hambruna Ucraniana, ocurrida entre 1932 y 1933. Foto: Reuters

Curiosamente, los posteos más recientes de Zaluzhny en redes sociales han subrayado en su amistad con Shaptala, ambos prontos a ser sacados de sus cargos supuestamente. El pasado 29 de enero, tuvo lugar una reunión entre Zelensky y Zaluzhny, donde el jefe de Estado le pidió la renuncia al militar. La propuesta no fue aceptada por el general, y esa misma noche publicó una foto junto a Shaptala, que fue interpretada en Ucrania como símbolo de la unión entre militares, en relación con el poder político.

Un posteo reciente de Zaluzhny, también junto a Shaptala, tiene el siguiente texto: “Va a ser todavía difícil para nosotros, pero sin duda no tenemos nada de lo que avergonzarnos. Estoy contento de que en esta vida y en esta guerra estuvieras a mi lado, una persona para la que Ucrania está por encima de todo”.

Las relaciones entre Zelensky y Zaluzhny habían estado tensas durante meses, según aseguran fuentes cercanas a ambos. El presidente y el general habían mostrado distintas posturas sobre los planes de movilización futuras, y Zelensky terminó anunciando a fines del año pasado que había rechazado una solicitud del militar para movilizar a 500 mil reclutas. Desde el gobierno también miraban con desconfianza la creciente popularidad de Zaluzhny, que podía convertirse en un futuro rival político de Zelensky, y que ya en sus entrevistas causaba problemas para el Ejecutivo.

Valery Zaluzhny, durante una ceremonia de celebración de la independencia de Ucrania, en Kiev. Foto: Reuters

En su entrevista con la RAI, Zelensky también acusó veladamente las diferencias con Zaluzhny, que se mostraba más pesimista que el presidente al evaluar las posibilidades de recuperar territorio ocupado por Rusia: “Tengo algo serio en mi mente, y eso no es solo el reemplazo de una persona, sino de la dirección de todo el liderazgo en el país. Se trata de un reemplazo de una serie de liderazgos en el Estado, y no un solo sector como es el militar. Si queremos ganar debemos empujar todos en la misma dirección, convencidos de la victoria, y no nos podemos desanimar, no podemos dejar caer los brazos, y tenemos que tener la energía positiva correcta”.

Según distintos medios, esta reconfiguración más amplia de los liderazgos en Ucrania vendría a “tapar”, para la opinión pública, la idea de que es un ajuste de cuentas con el comandante en jefe. Si las diferencias entre ambos empezaron a ser bien conocidas con el lento avance de la fallida contraofensiva de 2023, estas ya existían antes.

En el libro The Showman, una biografía a Zelensky del periodista Simon Shuster, se cuenta que el presidente habría descartado preparar a Ucrania para una guerra hasta el último momento, oponiéndose a las presiones que Zaluzhny hacía en esa dirección, ya que este último daba el conflicto por inminente.

El Presidente Volodymyr Zelensky, junto a un general en la ciudad de Kupiansk. Foto: Reuters

Cuando se supo que Zelensky quería sacar a Zaluzhny del poder, se generó una gran tormenta política en el país: el general es considerado un héroe, y es prácticamente la única persona que podría rivalizar en popularidad con el presidente. El Instituto Internacional de Sociología en Kiev publicó una encuesta en que el 72% de los consultados se mostraba en contra de un potencial relevo de Zaluzhny.

El alcalde de Kiev, el exboxeador Vitali Kltitschko, también se mostró en contra de la salida de Zaluzhny: “Desafortunadamente, ha llegado el momento en que la política está pasando por encima del sentido común y los intereses de nuestro Estado”.

El desarrollo de la guerra en el frente no es auspicioso para Ucrania. Luego de pasar gran parte de 2023 “prometiendo” una contraofensiva muy esperada, con soldados entrenados por la OTAN y con armas y equipos nuevos, el resultado de la operación no respondió a la expectativa. En un primer momento, se esperaban avances como los de 2022, cuando Ucrania recuperó las regiones de Kiev, Kharkiv y Kherson.

En las últimas semanas, los rusos han avanzado a posiciones cercanas a las afueras de Avdiivka, una ciudad industrial en las afueras de Donetsk, que ha estado ocupada por fuerzas respaldadas por Rusia desde 2014, señala el diario The Guardian.

A medida que un segundo aniversario de la invasión rusa se acerca, el próximo 24 de febrero, Ucrania está viendo las consecuencias de la fatiga entre las tropas y en la sociedad en general, con un escenario internacional menos favorable a la colaboración.

Así, la administración del Presidente Joe Biden todavía enfrenta oposición a su planificado paquete de ayuda de 60 mil millones de dólares para Ucrania, que está siendo bloqueado por los republicanos en el Congreso.

En cambio, los líderes de la Unión Europea acordaron por unanimidad el jueves pasado –tras superar semanas de oposición del primer ministro húngaro, Viktor Orban- extender 50.000 millones de euros en nueva ayuda a la administración de Zelensky, asegurando su financiamiento durante los próximos cuatro años.