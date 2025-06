León XIV llega a su primer mes de pontificado marcando contrastes con Papa Francisco

Como todo lo relativo a la Iglesia Católica y al Papa, hay una serie de personas tomando nota y saltando a conclusiones por lo que el Pontífice hace, y más importante aún, aquello que deja de hacer. En su primer mes en el Vaticano, León XIV, de 69 años, ha aparecido en público repetidas veces, pero aún no hace nombramientos importantes ni anuncia planes de viajes, aunque se espera que el primero sea en Turquía.

A diferencia del Papa Francisco, que empezó su pontificado en marzo de 2013, aún no se sabe dónde vivirá León XIV: si en los apartamentos papales oficiales, o en alguna otra parte, como lo hizo Jorge Bergoglio, fallecido en abril pasado, a los 88 años. Ya en su primer mes, Francisco había elegido a su sucesor en el Arzobispado de Buenos Aires, además de crear un grupo de asesores entre los cardenales. Nada de eso ocurre aún con Robert Prevost.

Según indican algunos cercanos de León XIV a Reuters, el Papa estaría “tomándose su tiempo”, y buscaría un enfoque más deliberativo a la hora de tomar decisiones. El reverendo Mark Francis, amigo del nuevo Pontífice desde los años 70, indicó a la agencia: “Si bien va a seguir el camino indicado por el Papa Francisco, su actitud es muy diferente”.

Imagen de los cardinales antes del cónclave que eligió a León XIV. Foto: Archivo HANDOUT

Ya al principio de pontificado en 2013, Francisco, que tenía 76 años, había comentado a los periodistas que esperaba tener un “papado corto”. León XIV, por el contrario, es el Pontífice más joven en ser elegido, desde que Juan Pablo II fuera nombrado a sus 58 años en 1978. Con eso en mente, se puede esperar que el período de Prevost dure más de una década, y le da más tiempo para enfrentar sus asuntos.

Habiendo sido nombrado como obispo en 2015 por Francisco, León XIV ha alabado en sus primeras semanas el legado de su predecesor, además de insistir en ciertos temas que eran importantes para él: por ejemplo, el llamado al fin de las guerras en Gaza y Ucrania. Pero según indica el mismo reverendo Mark Francis, que estuvo en el seminario con León XIV, este último es “mucho más enfocado y metódico, y no es tan inclinado a tomar decisiones apresuradas”.

En sus primeras semanas, el nuevo Papa tampoco se ha referido a los problemas de presupuesto que afectan el Vaticano, con un déficit que se estima en 83 millones de euros. En cambio, ha hecho unos cuantos nombramientos de oficiales en el Vaticano, y ha tenido muchas reuniones formales con funcionarios mayores de la Santa Sede.

El Papa León XIV saluda a los fieles en el Vaticano.

En cuanto a viajes, el Papa Francisco se demoró casi cuatro meses en realizar su primera visita oficial fuera del Vaticano, y fue a Lampedusa, una isla en Sicilia a la que llegan muchos migrantes de distintas partes de África. León XIV, en cambio, aún no anuncia su primer viaje, pero uno de los más probables “primeros destinos” de su papado es Turquía, para celebrar el aniversario 1700 del del Primer Concilio de Nicea con el Patriarca Bartolomé, líder espiritual de la Iglesia Ortodoxa Oriental.

El Vaticano aún no anuncia oficialmente el viaje, pero era uno que ya estaba planificado por Francisco, y el mismo Patriarca Bartolomé le dijo a una estación de televisión italiana que había discutido esta posibilidad con León XIV. La fecha de este viaje, según se especula, sería a fines de noviembre.

Por otro lado, aunque León XIV no ha anunciado dónde vivirá, más de tres fuentes afirmaron a Reuters que se espera que se mude a los apartamentos papales oficiales en el Palacio Apostólico del Vaticano, con vistas a la Plaza de San Pedro. Esto marcaría ya un quiebre con lo hecho por Francisco, que prefirió la Casa de Santa Marta en lugar del palacio. Los apartamentos papales, que no han sido habitados desde 2013, requerirán al menos de dos a tres meses de reformas.

El Papa León XIV es fotografiado por los fieles. Foto: AFP TIZIANA FABI

Para John C. Pinheiro, un académico experto en la Iglesia Católica, León XIV aún no ha revelado mucho de lo que podría hacer en el futuro: “La única cosa que sabemos con certeza es que seguirá siendo un fan de los Chicago White Sox”, refiriéndose al equipo de béisbol favorito del Pontífice nacido en Chicago.

Respecto a la elección de su nombre, Pinheiro encuentra ciertas pistas. Prevost declaró al Colegio Cardenalicio que eligió a León “principalmente porque el Papa León XIII, en su histórica encíclica Rerum Novarum de 1891, abordó la cuestión social en el contexto de la primera gran revolución industrial. Hoy en día, la Iglesia ofrece a todos el tesoro de su doctrina social en respuesta a otra revolución industrial y a los avances en el campo de la inteligencia artificial que plantean nuevos desafíos para la defensa de la dignidad humana, la justicia y el trabajo”.

Sobre sus acciones, algunos como el obispo estadounidense Robert Barron aseguran que el hecho que León XIV use la capa roja conocida como “mozzetta”, y que cante en latín, a diferencia de Francisco, podría ser leído como “gestos para católicos más tradicionales”.

De momento, el Papa León XIV publicó su primera intención de oración mensual “para el mes de junio. En ella, invita a los fieles a orar “para que cada uno de nosotros encuentre consuelo en una relación personal con Jesús y, desde su Corazón, aprenda a tener compasión del mundo”. Además, en el texto añadió: “La compasión busca aliviar el sufrimiento y promover la dignidad humana. Por eso se traduce en acciones concretas que abordan las raíces de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, para contribuir a la construcción de un mundo más justo y solidario”.

“Entre las cosas que aún desconocemos está dónde vivirá el Papa León XIV”, se pregunta John C. Pinheiro. “Su elección está cargada de simbolismo. Por ejemplo, la semana pasada, León visitó Castel Gandolfo, la ciudad de unos 9.000 habitantes en las colinas al sur de Roma. Los Papas han pasado sus vacaciones allí, en un palacio ubicado en terrenos bajo la jurisdicción de la Santa Sede (no del gobierno italiano), desde el siglo XVII. Asimismo, León XIV visitó y abrió el Palacio Apostólico sobre la Plaza de San Pedro, que había estado sin uso desde 2013. Pero ¿vivirá allí? ¿Pasará los veranos en Castel Gandolfo? No lo sabemos", señaló.

Y el experto concluye: “Los primeros días del pontificado del Papa León XIV lo revelan, sin embargo, como la personificación de la hermenéutica de la continuidad, en palabra y obra. Si esto significa que nos espera una vía media que descontenta a todos o un nuevo punto de inflexión en lo que el Papa Juan Pablo II llamó la ‘nueva evangelización’, el tiempo lo dirá”.