Libro revela que círculo de Biden encubrió su deterioro cognitivo: no habría reconocido a George Clooney

Un nuevo libro que se publicará el próximo 20 de mayo, revela que el entorno del expresidente estadounidense Joe Biden encubrió su deterioro cognitivo durante su campaña por la reelección el año pasado, contribuyendo directamente a la derrota de los demócratas y al regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca. Entre los episodios que ilustran su decadencia, destaca que Biden no reconoció a George Clooney , pese a que son amigos hace 15 años .

La obra, llamada “Original Sin: President Biden’s Decline, Its Cover-Up, and His Disastrous Choice to Run Again (”Pecado original: el declive del presidente Biden, su encubrimiento y su desastrosa decisión de volver a presentarse”), cuenta que durante un evento en junio de 2024 en que se celebraba una gala de recaudación en Los Ángeles, Clooney saludó al entonces candidato demócrata y se dio cuenta de que este no lo estaba reconociendo. “Es George Clooney, señor presidente”, tuvo que avisarle un ayudante al mandatario. “Oh, sí”, dijo Biden, “¿qué tal, George?”.

George Clooney llega al estreno en Reino Unido de "The Tender Bar", en el Royal Festival Hall, el 10 de octubre de 2021. Foto: Archivo Matt Crossick

La recaudación de fondos de Clooney tuvo lugar el 15 de junio, menos de dos semanas antes del desastroso debate de Biden contra Trump. El actor quedó profundamente conmocionado por la interacción con un hombre al que conocía desde hacía años, según relatan los autores del libro, el corresponsal jefe de CNN en Washington, Jake Tapper, y el corresponsal político de Axios Alex Thompson.

El evento, en el que otros asistentes aseguraron que Biden se mostró “lento de reacción y casi catatónico”, fue, junto con la pobre actuación del demócrata en el debate con Trump el 27 de junio, crucial para que Clooney escribiera el editorial que el diario The New York Times publicó poco después, el 10 de julio, pidiendo un nuevo candidato para el Partido Demócrata.

Así, la tesis del libro es que el “pecado original” fue la decisión de Biden de repostularse, ignorando las señales de su deterioro físico y mental. El texto de Tapper y Thompson está basado en entrevistas realizadas con más de 200 personas ligadas al hombre que ocupó la Casa Blanca entre 2021 y enero pasado.

El texto habla de “un número limitado de horas en las que podía funcionar de manera fiable y un número cada vez mayor de momentos en los que parecía bloquearse, perder el hilo de sus pensamientos, olvidar los nombres de sus principales asesores o, momentáneamente, no recordar a amigos que conocía desde hacía décadas”, asegura un extracto del libro publicado este martes por The New Yorker.

“Lo que el público vio de su desempeño fue preocupante. Lo que sucedía en privado era peor. Si bien Biden, día tras día, podía tomar decisiones, demostrar sabiduría y actuar como presidente, hubo varios problemas importantes que complicaron su presidencia”, agrega.

No fue una decadencia lineal, tuvo días buenos y malos. Pero hasta el último día de su presidencia, Biden y su círculo más cercano se negaron a admitir que su energía, habilidades cognitivas y capacidad de comunicación habían flaqueado significativamente.

Los autores, según se desprende de la crítica de The New York Times, detallan en su libro las estrategias para disimular esos problemas: “Restringir los asuntos urgentes al horario entre las 10.00 y las 16.00; ordenar a los redactores de discursos que escribieran corto para que (Biden) no tuviera que pasar demasiado tiempo de pie; u obligar al presidente a usar las escaleras cortas del Air Force One. Al grabar videos, sus asesores a veces filmaban a cámara lenta para difuminar la realidad de lo despacio que caminaba”, escribe la columnista de no ficción del diario, Jennifer Szalai, que también recuerda los ataques a los periodistas que, “como el propio Thompson”, se “dignaron a denunciar lo que estaba pasando”.

Las fuentes anónimas citadas en Original Sin coinciden en descargar su responsabilidad en dos grupos, que el libro llama los “encubridores”. Por un lado, está la familia, que trató de que la opinión pública viera a Biden como a “una figura histórica”. Por el otro, sus asesores cercanos, “conocidos internamente como el politburó”. Ellos se centraron en destacar los éxitos de su presidencia y en vender que “las siestas y los movimientos bruscos” tenían que ver “con las partes teatrales del cargo”.

Joe Biden habla en la Casa Blanca en Washington, el 26 de septiembre de 2024. Foto: Archivo Kevin Lamarque

El volumen, centrado en cómo afectó la edad a las capacidades físicas y cognitivas de Biden (82 años) al final de su mandato, asegura, por ejemplo, que su doctor personal, Kevin O’Connor, advirtió que de haber sufrido una mala caída en 2023 o 2024, el entonces presidente podría haber requerido una silla de ruedas.

Así, detalla que “en 2023 y en 2024″, en vista de que “se había vuelto tan grave el deterioro físico de Biden, más evidente en su caminar vacilante, hubo discusiones internas (entre sus colaboradores) sobre la posibilidad de sentar al presidente en una silla de ruedas”, según reveló el portal Axios este martes.

Pero sus asesores concluyeron que no lo harían, escriben Thompson y Tapper. Al menos, no hasta después de las elecciones.

Un portavoz del expresidente envió a Axios y a The New York Times un comunicado que alega que sus problemas para andar se debían al “desgaste de su columna vertebral”, del que informó en su día un reporte médico difundido por la Casa Blanca.

Joe Biden aplaude junto a Kamala Harris, durante un concierto de Juneteenth en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, el 10 de junio de 2024. Foto: Archivo Leah Millis

Tras el desastroso debate televisado en junio, Biden depuso finalmente su candidatura a las presidenciales de noviembre el 21 de julio, dando paso a su vicepresidenta, Kamala Harris, que perdió los comicios de noviembre ante Trump.

El libro ha generado discusión especialmente en Washington, porque muchas de sus fuentes permanecieron en el anonimato y confirmaron lo que varios ya sospechaban.

La versión de la familia Biden

En vista de que falta poco para que se publique este libro, y otros que están por venir, el expresidente concedió la semana pasada una entrevista a la BBC, y fue al popular magazine The View para someterse a una conversación distendida de una hora donde definió como “imprecisas” las historias que decían que estaba incapacitado para hacer el trabajo.

A su lado, Jill Biden, su esposa, salió a su rescate y negó que lo hubiese aislado del mundo para protegerlo. “Fueron muy dolorosas esas acusaciones, especialmente de quienes se hacían llamar amigos nuestros”. Como parte de esa ofensiva por entregar su propia declaración, se espera la publicación de un libro con la versión de Biden sobre sus cuatro años en la Casa Blanca.

Joe Biden y la primera dama, Jill Biden, en el primer día de la Convención Nacional Demócrata en Chicago, Illinois, el 19 de agosto de 2024. Foto: Archivo Elizabeth Frantz

Ese fue el “pecado original”, según Tapper y Thompson, del tramo final de la presidencia de Biden. En el libro, los autores relatan que el 6 de noviembre de 2024, tras la aplastante derrota electoral, Biden se despertó convencido de que, de haber continuado en la carrera, habría salido victorioso. “Eso es lo que sugerían las encuestas; lo repetía una y otra vez”, escriben los autores.

Solo había un problema, dijeron los encuestadores a los periodistas. Esos sondeos nunca existieron, como destaca el diario El País.