Los ganadores y perdedores tras la segunda vuelta de las municipales en Francia

En su revisión de prensa de este lunes, la cadena France 24 destaca que la segunda vuelta de las elecciones municipales celebradas este domingo en Francia acaparan las portadas de los periódicos locales, mientras “la prensa internacional intenta comprender los resultados, ya que todos parecen reclamar la victoria”.

Frente a la ecléctica selección de los nuevos alcaldes de Francia, el sitio web de izquierda Mediapart titula con “una gran confusión” y describe un panorama político fragmentado. Libération habla de “alivio” en la izquierda. L’Humanité celebra las victorias de la izquierda en las grandes ciudades francesas.

Dans la presse - Municipales 2026: "La grande confusion"

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En la prensa de derecha, L’Opinion afirma que las alianzas de izquierda entre La Francia Insumisa y el Partido Socialista fueron castigadas mayoritariamente por los votantes. Le Figaro también menciona en su portada los bloqueos contra las alianzas de izquierda. Libération resume la situación como una “cacofonía de autocomplacencia contradictoria”.

En la prensa internacional, el diario belga Le Soir apunta que los partidos de derecha supieron capitalizar la tensión política en el país, a pesar de la importante derrota en París. El Financial Times señala que las victorias del partido de extrema derecha Agrupación Nacional en el sur de Francia serán útiles de cara a las presidenciales de 2027 . Por su parte, la edición europea del sitio Politico ofrece su propia selección de ganadores y perdedores de los comicios del domingo.

“Muchos partidos políticos se atribuyen el éxito, pero ¿quién salió realmente victorioso?”, se pregunta este último medio, que destaca que “todos parecen tener motivos para celebrar”, ya que el balotaje municipales “ofrece un primer vistazo a las tendencias que definirán las elecciones presidenciales del próximo año para suceder a Emmanuel Macron, cuyo mandato está por terminar”.

A modo de resumen, Politico detalla que “la ultraderechista Agrupación Nacional obtuvo avances en ciudades medianas y pequeñas del centro de Francia. El partido conservador Los Republicanos, que se encuentra en una situación difícil, conservó la mayoría de las ciudades que ya controlaba e incluso sumó algunas nuevas. El partido Renacimiento de Macron controla ahora Burdeos y Annecy, sus dos primeras grandes victorias locales”.

Everyone seems to have something to celebrate after the runoffs in France’s municipal elections.



But not everyone can be a victor. So here’s our picks of yesterday night’s most prominent winners and losers 👇



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Y agrega: “El Partido Socialista de centroizquierda mantuvo el control de París y otras grandes metrópolis, mientras que el partido de extrema izquierda Francia Indomable se hizo con varios suburbios obreros, pilares de su estrategia electoral”.

Como “no todos pueden ser vencedores”, Politico y la radio Europe 1 escogieron a los ganadores y perdedores que, a juicio, dejó la noche del domingo en Francia.

Ganadores

“Las urnas emitieron su veredicto este domingo 22 de marzo, con algunas sorpresas y el fin de mandatos. Empezando por París, donde Emmanuel Grégoire ganó las elecciones a la alcaldía, derrotando a su principal rival, Rachida Dati, por unos diez puntos”, destacó Europe 1.

En la misma línea, Politico señaló sobre Grégoire: “Este político de 48 años, de voz suave, se catapultó a las filas de los políticos más importantes de Francia tras ser elegido alcalde de París con facilidad y extender los 25 años de gobierno del Partido Socialista en la capital. Ahora cuenta entre sus pares a Zohran Mamdani y Sadiq Khan”.

El exprimer ministro Edouard Philippe fue el primer ganador de las elecciones locales francesas con un 47% de los votos en Le Havre, lo que lo catapulta como el candidato favorito del centro político para las elecciones presidenciales del 2027. Según Politico, el exprimer ministro de macron había condicionado su candidatura al Elíseo a ganar la reelección como alcalde de su ciudad natal, Le Havre, una condición que ahora se ha cumplido.

Municipales 2026 : les grands gagnants et perdants du second tour https://t.co/vpal9HcAef — Europe 1 (@Europe1) March 23, 2026

“En Le Havre, Édouard Philippe fue reelegido para un tercer mandato. El exprimer ministro, que esperaba que esta victoria confirmara su candidatura a la presidencia, finalmente obtuvo el 47% de los votos”, agregó Europe 1.

Actualmente, las encuestas lo consideran el candidato con más probabilidades de pasar a la segunda vuelta en la carrera por el Elíseo, donde probablemente se enfrentaría al favorito, Agrupación Nacional de Jordan Bardella y Marine Le Pen. “Philippe espera que esta victoria impulse aún más su candidatura, mientras su entorno político comienza a sopesar cómo será el futuro tras los 10 años de presidencia de Macron”, destaca Politico.

Otro de los vencedores de la jornada, según este medio, es Éric Ciotti, el candidato que conquistó la alcaldía de Niza. “El nuevo alcalde ultraderechista de Niza, la capital no oficial de la Costa Azul, intentó hace dos años llegar a un acuerdo con Agrupación Nacional de Marine Le Pen, cuando dirigía el partido conservador Los Republicanos. Se encerró en la sede del partido para evitar un golpe de Estado, pero el intento, que resultó una farsa, fracasó y fue expulsado del movimiento. Esa apuesta le ha salido bien, entregándole las llaves de la quinta ciudad más grande de Francia”, destaca.

En la óptica de Europe 1, “en Niza, el bando nacionalista obtuvo una importante victoria, ya que Éric Ciotti se impuso al alcalde en funciones, Christian Estrosi, tras una campaña muy mediática”.

Según Politico, la victoria de Ciotti “también representa un triunfo parcial para Le Pen y el partido de Jordan Bardella, que ahora cuenta con un poderoso aliado, pero el triunfo de Ciotti fue también resultado de una rivalidad local. Su defensa de las privatizaciones masivas y su admiración por el presidente libertario argentino Javier Milei, conocido por su motosierra, tampoco concuerdan con la autodefinición de Le Pen como ‘ni de izquierda ni de derecha’ y su defensa de ciertos aspectos del estado de bienestar”.

The far-right National Rally may have failed to win the biggest races in French local elections, but it made serious gains across the rest of the country:



The party and its allies have taken power in 55 new municipalities.



Live: https://t.co/hAoHMKV3zg pic.twitter.com/CZd7hzmniJ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) March 23, 2026

En todo caso, este medio no duda en situar como otro de las ganadores del balotaje municipal a la propia Agrupación Nacional, tras destacar que el presidente del partido, Bardella, afirmó que su colectividad “logró el mayor avance de toda su historia”. Le Pen declaró que ganó en decenas de ciudades.

Perdedores

Politico no duda en colocar a Agrupación Nacional también entre los derrotados de la jornada del domingo. “El partido de extrema derecha también tiene motivos para preocuparse. El sistema de votación a dos vueltas pareció, una vez más, impedir la victoria de Agrupación Nacional en ciudades clave como Nimes y Toulon. Y tras un resultado histórico en la primera vuelta en Marsella, el candidato del partido fue derrotado contundentemente en la segunda vuelta”, justifica.

Al respecto, Europe 1 recordó que “en Marsella, el candidato de Agrupación Nacional, Franck Allisio, quedó por detrás del alcalde en funciones, Benoît Payan. El partido de Marine Le Pen sufrió otra importante derrota en Toulon, pero aun así logró la victoria en varias decenas de ciudades pequeñas y medianas”.

Emmanuel Grégoire beat Rachida Dati, while Marine Le Pen’s National Rally were denied victory in Marseille in a key test ahead of next year’s presidential poll

https://t.co/pRl6BwXBt5 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) March 23, 2026

Otro de los perdedores para Politico fue el presidente Emmanuel Macron, quien había mostrado discretamente su apoyo a Rachida Dati, su exministra de Cultura, y al exdirectivo de fútbol Jean-Michel Aulas en Lyon. Dati reconoció la derrota en París y Aulas perdió por un margen mínimo, pero ha anunciado que impugnará el resultado legalmente.

En la misma categoría sitúa alianzas de izquierda: “La izquierda radical de La Francia Insumisa y el Partido Socialista de centroizquierda unieron fuerzas en ciudades de toda Francia para defender o conquistar ayuntamientos. Sin embargo, en Toulouse y Limoges -donde los socialistas apoyaron a los candidatos de Francia Indomable-, así como en Clermont-Ferrand y Brest -donde los candidatos de izquierda radical respaldaron a los moderados-, las alianzas de izquierda sufrieron derrotas”.

Los Verdes tampoco sacan cuentas alegres. “Los ecologistas franceses han perdido el control de varias ciudades que ganaron en las últimas elecciones municipales, celebradas en plena pandemia del Covid-19, incluidas las importantes metrópolis de Estrasburgo y Burdeos. Por ahora, pueden consolarse con una ajustada victoria prevista en Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, y en la ciudad alpina de Grenoble, ambas aseguradas gracias a alianzas locales con La Francia Insumisa”, destaca Politico.

Por último, el exprimer ministro centrista François Bayrou, figura emblemática de la política francesa, perdió en su propia ciudad, Pau, apenas unos meses después de ser destituido por una moción de censura parlamentaria en septiembre. “Esto podría marcar el final de su dilatada carrera política”, advierte el medio.