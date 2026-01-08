Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

Si bien en los días recientes Donald Trump había afirmado que Colombia “está muy enferma, gobernada por un hombre que le gusta producir cocaína, venderla a Estados Unidos” y que “tenía que cuidarse el trasero”, ahora la retórica del mandatario norteamericano cambió.

Luego de la llamada que Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro sostuvieron este miércoles, que se extendió por alrededor de una hora, el ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, detalló que el presidente estadounidense “aceptó que le habían dicho algo completamente distinto” respecto al mandatario izquierdista y las acusaciones de narcotráfico.

Y es que, luego de la conversación, los ánimos entre los mandatarios parecen haberse apaciguado.

Respecto a los preparativos de la llamada, el diario El Colombiano informó que desde las tres de la tarde del miércoles se inició la instalación técnica, con un ir y venir de cables y maletas con equipamiento especial a la sala designada en el palacio presidencial Casa de Nariño, en Bogotá.

Por su parte, Trump estaba en el medio de una extensa entrevista con cuatro periodistas del diario The New York Times cuando un funcionario de la Casa Blanca se acercó a entregarle una nota. “El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo está llamando”, estaba escrito en ella.

Esta fotografía es del fotógrafo del @nytimes @dougmillsnyt, ayer los periodistas del Times estuvieron en el Despacho Oval mientras que los presidentes estuvieron hablando. — “El presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando” dice la nota. pic.twitter.com/x1CC4mrZVI — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) January 8, 2026

Trump interrumpió su entrevista con los periodistas del medio neoyorquino, a quienes les dijo que se podían quedar a escuchar si es que no publicaban la conversación.

La conversación

Según Benedetti, desde el inicio de la conversación hubo un trato cordial entre los presidentes. El primero en hablar fue Petro. “Presidente Trump, ¿cómo está usted?”, saludó y luego celebró que finalmente hubo comunicación directa entre ellos. Después empezó a hablar de las cifras sobre el combate al narcotráfico. Trump le habría interrumpido y le preguntó: “¿de dónde salen esas cifras?“.

El diario El Colombiano informó que el ministro de Interior colombiano le explicó que se trataba de cifras satelitales de la Policía Nacional, construidas con información compartida con Estados Unidos. Benedetti relató que Petro explicó que el 62% del esfuerzo es colombiano, mientras que el resto incorpora inteligencia estadounidense, tanto en operaciones militares como en labores de seguimiento y control.

Así, la conversación estuvo dedicada a tratar los temas incómodos existentes entre los mandatarios. Petro habló de bombardeos apoyados con inteligencia de EE.UU., y reconoció que la corrupción ha frustrado operaciones clave contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Benedetti también reveló que durante la conversación los mandatarios conversaron sobre planes para “darle duro” a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que está posicionada en las fronteras de Colombia con Venezuela. A pesar de que tanto Petro como el ministro de Interior fueron incluidos el año pasado en la Lista Clinton, un documento que sanciona a personas relacionadas al narcotráfico, la posibilidad de que ellos sean retirados de ella no fue discutida.

Qué se puede esperar

Luego de la conversación, Trump publicó en su red Truth Social que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de drogas y desacuerdo que hemos tenido”. “Aprecio su llamada y el tono, y espero poder reunirme con él en futuro próximo”, continuó.

Donald J. Trump Truth Social Post 06:53 PM EST 01.07.26



It was a Great Honor to speak with the President of Colombia, Gustavo Petro, who called to explain the situation of drugs and other disagreements that we have had. I appreciated his call and tone, and look forward to… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 8, 2026

Finalmente, detalló que la reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de hacer los preparativos para la misma.

Por su parte, Gustavo Petro hizo lo propio. En una publicación en X, el mandatario colombiano hizo un llamado a hacer una alianza latinoamericana centrada en las energías limpias. Indicó que “un uso de América Latina por petróleo solo llevaría a la destrucción del derecho internacional y por tanto a la barbarie y a una tercera guerra mundial”. Con publicación, adjuntó una imagen de un águila y un jaguar juntos.

El analista político y académico de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos, explica a La Tercera sobre los efectos de la llamada entre los mandatarios y apunta a dos posibles efectos. “A nivel formal, por un lado, se puede esperar un renovado clima de diálogo constructivo en el corto y mediano plazo”, indicó. Agregó que “en el mismo nivel, también se podría anticipar la reelaboración de agendas con compromisos precisos en materia de seguridad y defensa”.

Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EEUU con América Latina.



Dije en mi carta escrita a Trump en el inicio de su gobierno, y a Biden personalmente que se podía establecer un alianza américana, si… pic.twitter.com/z2FSfWafdl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 8, 2026

Por otro lado, el académico explicó que, a nivel informal, se puede esperar una comprensión interpersonal entre ambas partes y sus equipos. “Principalmente entre los presidentes. De esta forma, se podría seguir reduciendo la retórica ideológica hostil, el oportunismo político electoral basado en la explotación de las pasiones nacionalistas y la amenaza de sanciones comerciales”, detalló Torrijos.

Luego, el analista explicó que “en algún momento, ojalá antes de terminar su período, el presidente Petro aspirará a ser excluido de la Lista Clinton, para liberarse de las limitaciones personales y familiares”.

Además, Torrijos sostiene que “la llamada tiene el enorme potencial estratégico de reorientar las relaciones siempre y cuando las dos partes respeten pautas fundamentales de la confianza mutua“. El experto detalló que Estados Unidos y Colombia deben trabajar en conjunto en cinco puntos si pretenden mejorar sus relaciones diplomáticas a largo plazo.

“Tales pautas son, en primer lugar, atacar conjuntamente el flujo de drogas, la migración ilegal, y toda suerte de amenazas transnacionales”, detalló. En segundo y tercer lugar, el académico agregó que ambas partes deben exigir el “cumplimiento verificable” de los acuerdos de paz a las organizaciones armadas ilegales y mantener una alianza en base a los parámetros de la OTAN.

“El cuarto punto es garantizar y reforzar la cooperación tecnológica y militar, así como el intercambio comercial estén libres de coerción”, añadió Torrijos. El último punto, indicó, es “el nivel de recursos necesario para mantener la estabilidad democrática en el vecindario, con particular atención por las áreas transfronterizas”, sostuvo el experto. “Nunca se podrá asegurar una estabilidad diplomática si es que ambos países no prestan especial atención a estas pautas”, finalizó.