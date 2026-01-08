SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Con horas de preparación técnica, alrededor de 60 minutos de duración y un cambio de retórica, la llamada entre ambos gobernantes pareció rebajar la tensión entre Washington y Bogotá.

    Por 
    Ignacio Vera
    Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: Archivo

    Si bien en los días recientes Donald Trump había afirmado que Colombia “está muy enferma, gobernada por un hombre que le gusta producir cocaína, venderla a Estados Unidos” y que “tenía que cuidarse el trasero”, ahora la retórica del mandatario norteamericano cambió.

    Luego de la llamada que Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro sostuvieron este miércoles, que se extendió por alrededor de una hora, el ministro de Interior de Colombia, Armando Benedetti, detalló que el presidente estadounidense “aceptó que le habían dicho algo completamente distinto” respecto al mandatario izquierdista y las acusaciones de narcotráfico.

    Y es que, luego de la conversación, los ánimos entre los mandatarios parecen haberse apaciguado.

    Respecto a los preparativos de la llamada, el diario El Colombiano informó que desde las tres de la tarde del miércoles se inició la instalación técnica, con un ir y venir de cables y maletas con equipamiento especial a la sala designada en el palacio presidencial Casa de Nariño, en Bogotá.

    Por su parte, Trump estaba en el medio de una extensa entrevista con cuatro periodistas del diario The New York Times cuando un funcionario de la Casa Blanca se acercó a entregarle una nota. “El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo está llamando”, estaba escrito en ella.

    Trump interrumpió su entrevista con los periodistas del medio neoyorquino, a quienes les dijo que se podían quedar a escuchar si es que no publicaban la conversación.

    La conversación

    Según Benedetti, desde el inicio de la conversación hubo un trato cordial entre los presidentes. El primero en hablar fue Petro. “Presidente Trump, ¿cómo está usted?”, saludó y luego celebró que finalmente hubo comunicación directa entre ellos. Después empezó a hablar de las cifras sobre el combate al narcotráfico. Trump le habría interrumpido y le preguntó: “¿de dónde salen esas cifras?“.

    El diario El Colombiano informó que el ministro de Interior colombiano le explicó que se trataba de cifras satelitales de la Policía Nacional, construidas con información compartida con Estados Unidos. Benedetti relató que Petro explicó que el 62% del esfuerzo es colombiano, mientras que el resto incorpora inteligencia estadounidense, tanto en operaciones militares como en labores de seguimiento y control.

    Así, la conversación estuvo dedicada a tratar los temas incómodos existentes entre los mandatarios. Petro habló de bombardeos apoyados con inteligencia de EE.UU., y reconoció que la corrupción ha frustrado operaciones clave contra el crimen organizado y el narcotráfico.

    Benedetti también reveló que durante la conversación los mandatarios conversaron sobre planes para “darle duro” a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que está posicionada en las fronteras de Colombia con Venezuela. A pesar de que tanto Petro como el ministro de Interior fueron incluidos el año pasado en la Lista Clinton, un documento que sanciona a personas relacionadas al narcotráfico, la posibilidad de que ellos sean retirados de ella no fue discutida.

    Qué se puede esperar

    Luego de la conversación, Trump publicó en su red Truth Social que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de drogas y desacuerdo que hemos tenido”. “Aprecio su llamada y el tono, y espero poder reunirme con él en futuro próximo”, continuó.

    Finalmente, detalló que la reunión se llevará a cabo en la Casa Blanca, y que el secretario de Estado, Marco Rubio, se encargará de hacer los preparativos para la misma.

    Por su parte, Gustavo Petro hizo lo propio. En una publicación en X, el mandatario colombiano hizo un llamado a hacer una alianza latinoamericana centrada en las energías limpias. Indicó que “un uso de América Latina por petróleo solo llevaría a la destrucción del derecho internacional y por tanto a la barbarie y a una tercera guerra mundial”. Con publicación, adjuntó una imagen de un águila y un jaguar juntos.

    El analista político y académico de la Escuela Superior de Guerra de Colombia, Vicente Torrijos, explica a La Tercera sobre los efectos de la llamada entre los mandatarios y apunta a dos posibles efectos. “A nivel formal, por un lado, se puede esperar un renovado clima de diálogo constructivo en el corto y mediano plazo”, indicó. Agregó que “en el mismo nivel, también se podría anticipar la reelaboración de agendas con compromisos precisos en materia de seguridad y defensa”.

    Por otro lado, el académico explicó que, a nivel informal, se puede esperar una comprensión interpersonal entre ambas partes y sus equipos. “Principalmente entre los presidentes. De esta forma, se podría seguir reduciendo la retórica ideológica hostil, el oportunismo político electoral basado en la explotación de las pasiones nacionalistas y la amenaza de sanciones comerciales”, detalló Torrijos.

    Luego, el analista explicó que “en algún momento, ojalá antes de terminar su período, el presidente Petro aspirará a ser excluido de la Lista Clinton, para liberarse de las limitaciones personales y familiares”.

    Además, Torrijos sostiene que “la llamada tiene el enorme potencial estratégico de reorientar las relaciones siempre y cuando las dos partes respeten pautas fundamentales de la confianza mutua“. El experto detalló que Estados Unidos y Colombia deben trabajar en conjunto en cinco puntos si pretenden mejorar sus relaciones diplomáticas a largo plazo.

    “Tales pautas son, en primer lugar, atacar conjuntamente el flujo de drogas, la migración ilegal, y toda suerte de amenazas transnacionales”, detalló. En segundo y tercer lugar, el académico agregó que ambas partes deben exigir el “cumplimiento verificable” de los acuerdos de paz a las organizaciones armadas ilegales y mantener una alianza en base a los parámetros de la OTAN.

    “El cuarto punto es garantizar y reforzar la cooperación tecnológica y militar, así como el intercambio comercial estén libres de coerción”, añadió Torrijos. El último punto, indicó, es “el nivel de recursos necesario para mantener la estabilidad democrática en el vecindario, con particular atención por las áreas transfronterizas”, sostuvo el experto. “Nunca se podrá asegurar una estabilidad diplomática si es que ambos países no prestan especial atención a estas pautas”, finalizó.

    Más sobre:La Tercera PMDonald TrumpGustavo PetroEstados UnidosColombiaBogotáWashingtonVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boeing 737 Fireliner y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    Claudio Alvarado asume papel vigilante en negociaciones por presidencias del Senado y la Cámara

    La intervención más dura de Kast: apunta a Boric y su gobierno en cita con los empresarios

    Los primeros pasos de Chevesich: nueva presidenta marca un estilo frontal y se evalúa prescindir del cargo de vocería

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    Lo más leído

    1.
    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    Trump prevé mantener el control de Venezuela por un periodo “largo” y evita fijar un calendario para la transición

    2.
    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    3.
    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    4.
    Machado afirma que al “régimen” de Venezuela “le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”

    Machado afirma que al “régimen” de Venezuela “le están dando instrucciones de desmantelarse a sí mismo”

    5.
    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Brasil anuncia el envío de ayuda a Venezuela tras el ataque de Estados Unidos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Olympique de Marsella en TV y streaming

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026
    Chile

    Boeing 737 “Fireliner” y Hércules C-130 encabezan nuevamente despliegue aéreo para combate de incendios en temporada 2025-2026

    El ambicioso proyecto de restauración de la Casa Central de la U. de Chile

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año
    Negocios

    Ventas de autos nuevos repuntaron en 2025 y se prevé que sigan acelerándose este año

    Reforma política: nudo del poder

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández
    El Deportivo

    Una fuerte discusión con Paqui Meneghini marcó su adiós: el remezón en la U por la polémica salida de Leandro Fernández

    Mientras se concreta su venta a Vasco da Gama: Alan Saldivia desaparece de la pretemporada e irrita a Colo Colo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo
    Cultura y entretención

    El alabado regreso de The Pitt, una de las mayores sorpresas del streaming del último tiempo

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia
    Mundo

    Los inéditos detalles de la llamada entre Trump y Petro: Qué se espera ahora de la relación entre EE.UU. y Colombia

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo